Який вигляд матиме сквер Ґолди Меїр на Подолі – візуалізації

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Валерія Гуржий
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Біля будинків 17, 19, 21 на вулиці Боричів Тік в Подільському районі облаштують сквер Ґолди Меїр.

Про це пише "Хмарочос".

Ділянка довгий час перебувала в оренді посольства росії, яке планувало там будівництво. У 2014 році договір оренди розірвали й повернули землю в комунальну власність. Торік Київрада надала їй статус скверу й назвала на честь Ґолди Меїр — до 125-річчя діячки, однієї з засновниць Ізраїльської держави.

Оплатити облаштування скверу взялася Федерація єврейських громад України. Для проєкту зусилля об'єднали кілька архітектурних бюро — двох українських, німецького та іспанського, які розробили декілька концепцій. Днями на засіданні Департаменту культурної спадщини презентували обрану.

Головним елементом є стіна, яка одночасно виконує декоративну функцію та підсилює схил. Як зазначають автори, стіна також символізує життя Ґолди Меїр як діячки, що підтримувала країну. На поверхні єрусалимського вапняку планують вигравіювати її цитати.

Уздовж стіни буде розташовано двосторонню лаву — з одного боку можна буде бачити цитати Меїр, інший бік розвернуто до площі. Площу вимостять гранітною плиткою. У мощенні використають різні варіанти обробки каменю: колотий, полірований тощо. Сквер задумано як безбар’єрний простір.

Фото: Хмарочос

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Опубліковано: 11 листопада 2024
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