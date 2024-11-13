У Карпатах планують збудувати готельний комплекс з японськими мотивами
У Карпатах збудують готельний комплекс Dzen Residence з японськими мотивами.
Про це повідомляє “Агенція Відбудови України”.
Готельний комплекс буде розташований у селі Яблуниця Івано-Франківської області на висоті 960 м над рівнем моря, з панорамою на Чорногірський хребет.
На території 8 гектарів розмістять 86 будиночків 5 категорій і кондоготель на 60 номерів 3 категорій. Dzen Residence спроєктовано так, що з кожного будинку відкривається вид на Говерлу, а з номерів кондоготелю — на Петрос.
Також на території готельного комплексу будуть:
- біобасейн і spa-комплекс з пʼятьма видами саун;
- зона відпочинку з вогнищем, місця для проведення чайної церемонії й занять з йоги;
- два ресторани з панорамою й фудкорт у зоні коворкінгу;
- паркінг;
- сітка-міст серед лісової зони на висоті 15 метрів і пішохідна зона
навколо річки;
- простір для проведення бізнес-заходів, виставок і фестивалів;
- ставки з фореллю і японським коропом;
- джерело води з великим вмістом мінералів;
- два корти для падел-тенісу.
Для проведення бізнес-конференцій або інших заходів спроєктовано великий івент-хол.
Будівництво комплексу розділили на два етапи, а відкрити його планують у 2025 році. Девелопером проєкту є компанія AI Development, а керувати комплексом буде компанія Ribas Hotels Group.
Фото: Dzen Residence