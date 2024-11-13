У Карпатах планують збудувати готельний комплекс з японськими мотивами

У Карпатах збудують готельний комплекс Dzen Residence з японськими мотивами.

Про це повідомляє “Агенція Відбудови України”.

Готельний комплекс буде розташований у селі Яблуниця Івано-Франківської області на висоті 960 м над рівнем моря, з панорамою на Чорногірський хребет.

На території 8 гектарів розмістять 86 будиночків 5 категорій і кондоготель на 60 номерів 3 категорій. Dzen Residence спроєктовано так, що з кожного будинку відкривається вид на Говерлу, а з номерів кондоготелю — на Петрос.

Також на території готельного комплексу будуть:

біобасейн і spa-комплекс з пʼятьма видами саун;

зона відпочинку з вогнищем, місця для проведення чайної церемонії й занять з йоги;

два ресторани з панорамою й фудкорт у зоні коворкінгу;

паркінг;

сітка-міст серед лісової зони на висоті 15 метрів і пішохідна зона

навколо річки;

навколо річки; простір для проведення бізнес-заходів, виставок і фестивалів;

ставки з фореллю і японським коропом;

джерело води з великим вмістом мінералів;

два корти для падел-тенісу.

Для проведення бізнес-конференцій або інших заходів спроєктовано великий івент-хол.

Будівництво комплексу розділили на два етапи, а відкрити його планують у 2025 році. Девелопером проєкту є компанія AI Development, а керувати комплексом буде компанія Ribas Hotels Group.

Фото: Dzen Residence