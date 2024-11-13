У Карпатах планують збудувати готельний комплекс з японськими мотивами

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Наталія Габрух
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У Карпатах збудують готельний комплекс Dzen Residence з японськими мотивами.

Про це повідомляє “Агенція Відбудови України”.

Готельний комплекс буде розташований у селі Яблуниця Івано-Франківської області на висоті 960 м над рівнем моря, з панорамою на Чорногірський хребет.

На території 8 гектарів розмістять 86 будиночків 5 категорій і кондоготель на 60 номерів 3 категорій. Dzen Residence спроєктовано так, що з кожного будинку відкривається вид на Говерлу, а з номерів кондоготелю — на Петрос.

Також на території готельного комплексу будуть:

  • біобасейн і spa-комплекс з пʼятьма видами саун;
  • зона відпочинку з вогнищем, місця для проведення чайної церемонії й занять з йоги;
  • два ресторани з панорамою й фудкорт у зоні коворкінгу;
  • паркінг;
  • сітка-міст серед лісової зони на висоті 15 метрів і пішохідна зона
    навколо річки;
  • простір для проведення бізнес-заходів, виставок і фестивалів;
  • ставки з фореллю і японським коропом;
  • джерело води з великим вмістом мінералів;
  • два корти для падел-тенісу.

Для проведення бізнес-конференцій або інших заходів спроєктовано великий івент-хол.

Будівництво комплексу розділили на два етапи, а відкрити його планують у 2025 році. Девелопером проєкту є компанія AI Development, а керувати комплексом буде компанія Ribas Hotels Group.

Фото: Dzen Residence

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Опубліковано: 13 листопада 2024
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