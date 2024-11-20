Кияни можуть вирішити, яким буде оновлений спорткомплекс “Локо Сіті”: як взяти участь

Кияни мають можливість вплинути на реконструкцію спорткомплексу “Локо Сіті”, який планують збудувати на місці зруйнованого російською ракетою стадіону “Локомотив” у Солом'янському районі.

Опитування проводять “Укрзалізниця” та урбан-бюро Big City Lab.

Вони розповіли, що на початку листопада у Києві відбулося публічне обговорення концепції “Локо Сіті”. До заходу долучилися 35 учасників. Вони обговорили, які частини поточного “Локомотиву” є застарілими та потребують змін, чого бракує спорткомплексу і що варто додати у новому проєкті.

Учасники зустрічі запропонували:

спроєктувати укриття;

встановити камери спостереження й посилити охорону дитячих просторів;

облаштувати інфраструктуру для людей з інвалідністю.

У зборах взяли участь представники громадських організацій, ветеранських спільнот, залізничники, тренери стадіону “Локомотив”, батьки дітей та активісти району.

Тепер урбан-бюро Big City Lab запрошує киян ознайомитися з представленими концепціями та обрати найкращі рішення. Опитування доступне за посиланням . Пропозиціями доповнять технічне завдання для архітектурного бюро.

Нагадаємо, що 23 січня 2024 року внаслідок масованого обстрілу росії було пошкоджено спортивний комплекс “Укрзалізниці” “Локомотив”. Згодом стало відомо, що на місці зруйнованого стадіону зведуть спортивне містечко “Локо Сіті” .

Фото: Big City Lab