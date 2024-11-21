Будівництво паркінгу та укриття біля "Пейзажки": у КМДА пояснили рішення, як завершення туристичного маршруту

Будівництво паркінгу та протирадіаційного укриття біля Пейзажної алеї стане завершенням великого туристичного пішохідного маршруту, який починається на Співочому полі і завершується на Львівській площі та будувався протягом 10 років.

Про це розповів заступник міського голови, секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.

За його слова, на локації ще за радянських часів були побудовані гаражі, більшість із них – самовільно. Замість цих гаражів хочуть побудувати паркінг, укриття та звести дитячі і оглядовий майданчики. Окрім цього обіцяють, що ніякого іншого будівництва там не буде. Основна мета — прибрати хаотично запарковані і мешканцями, і гостями "Пейзажки" машини із Великої Житомирської та дворів.

"Це такий собі "інженерний захист" цього культурного шару. Ну, і "найпростіші укриття, відчинені цілодобово" – там от в кожен гараж можна зайти. Чи має бути таке у центрі міста? Гора, кажуть, сповзе. Так вона вже повзе із цим лайном разом – і схил, і сходи у аварійному стані. Як і ці гаражі", – зазначив Бондаренко.

Він додав, що детальний план території не дає права там будувати. Це план можливого використання території, а далі планується провести археологічні дослідження після зносу гаражів. Мінкульт вже дав дозвіл на археологічні дослідження, а далі у планах рішення щодо відведення землі, на яке необхідний дозвіл Мінкульту. Після цього етап проєктування, а далі підготовчі роботи. І тільки далі — будівництво обʼєкту подвійного призначення — укриття та паркінг і завершення облаштування зони відпочинку.

Раніше ми писали, що у КМДА можуть підтримати питання щодо будівництва підземно-наземного паркінгу на 320 машиномісць біля Пейзажної Алеї.

В ДПТ вписано, що паркінг обійдеться в 225 млн грн. Поки невідомо за чий кошт планують будувати паркінг – з бюджету міста чи за інвестиційні. За словами ГО "Пасажири Києва", економічної доцільності в таких паркінгах не багато, тому вірогідно приватні інвестори не зайдуть у цей проєкт і його будуватимуть за міські кошти.

Фото: КМДА