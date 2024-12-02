В Україні припиняє роботу видавництво “Наукова думка”: воно працювало з 1922 року

В Україні припиняє роботу найстаріше діюче державне видавництво “Наукова думка”.

Про це повідомляє видання “Читомо”.

За словами завідувачки відділу розповсюдження книжкових видань Вікторії Агеєвої, “Наукова думка” припиняє свою діяльність за рішенням Національної академії наук України (НАН).

“Видавництво “Наукова думка”, якому 102 роки, ліквідовують. Книжок у нас більше ніхто не зможе купити”, — зазначила Агеєва.

Згідно з даними “Опендатаботу”, щодо установи розпочали процедуру банкрутства ще 5 жовтня 2024 року.

Також зачиняється і книгарня, яка розташована по вулиці Терещенківська та онлайн-магазин видавництва.

Голова комісії, яка стежитиме за припиненням діяльності видавництва, заступниця директора видавничого дому “Академперіодика” Олена Жук зауважує, що “Наукову думку” ліквідують, оскільки НАН проводить процес оптимізації.

Останній день роботи книгарні видавництва “Наукова думка” — 2 грудня 2024 року. Також проходить фінальний розпродаж літератури зі знижками до 75%.

Видавництво “Наукова думка” — науково-виробниче підприємство, що входить до складу НАН України. Установу створили у 1922 році, а очолив редакцію український письменник, історик та філолог Агатангел Кримський. Останні кілька років видавництво випускало енциклопедії різних напрямів та словники з української мови.

Фото: Україна молода