McDonald’s повертає сніданки: наразі лише в одному місті

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Наталія Габрух
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Мережа ресторанів McDonald’s в тестовому форматі із 4 грудня повертає ранкове меню у місті Вінниця.

Про це пише NV.Бізнес.

Упродовж кількох місяців у всіх закладах Вінниці клієнти матимуть змогу скуштувати сніданки з моменту відкриття ресторанів і до 10:30.

“У відповідь на постійні запити клієнтів McDonald’s шукав можливості повернути ранкові страви. На заваді стояли перш за все повітряні тривоги й пов’язані з ними операційні складнощі. Саме тому McDonald’s пропрацьовував різні варіанти повернення ранкового меню та адаптував внутрішні операційні процеси”, — йдеться у повідомленні.

Рішення про масштабування проєкту в інших містах ухвалюватимуть після завершення тестового періоду, тобто у 2025 році.

Раніше ми писали, що один із найбільних закладів McDonald's в Україні відкрився у Києві після реконструкції на Вокзальній площі. Заклад має площу 944 м², 193 посадкові місця в залі й ще 88 на терасі. Окрім того, тепер цей McDonald's є безбар’єрним.

Фото: mind.ua

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Опубліковано: 04 грудня 2024
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