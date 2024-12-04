McDonald’s повертає сніданки: наразі лише в одному місті
Мережа ресторанів McDonald’s в тестовому форматі із 4 грудня повертає ранкове меню у місті Вінниця.
Про це пише NV.Бізнес.
Упродовж кількох місяців у всіх закладах Вінниці клієнти матимуть змогу скуштувати сніданки з моменту відкриття ресторанів і до 10:30.
“У відповідь на постійні запити клієнтів McDonald’s шукав можливості повернути ранкові страви. На заваді стояли перш за все повітряні тривоги й пов’язані з ними операційні складнощі. Саме тому McDonald’s пропрацьовував різні варіанти повернення ранкового меню та адаптував внутрішні операційні процеси”, — йдеться у повідомленні.
Рішення про масштабування проєкту в інших містах ухвалюватимуть після завершення тестового періоду, тобто у 2025 році.
Раніше ми писали, що один із найбільних закладів McDonald's в Україні відкрився у Києві після реконструкції на Вокзальній площі. Заклад має площу 944 м², 193 посадкові місця в залі й ще 88 на терасі. Окрім того, тепер цей McDonald's є безбар’єрним.
Фото: mind.ua