Станцію метро "Чернігівська" обстежать на наявність дефектів

Станцію метро "Чернігівська" планують обстежити на наявність дефектів за 270 тисяч гривень.

Про це йдеться на сайті Prozorro.

Підрядник має провести візуальне обстеження з фотофіксацією наявних пошкоджень та дефектів в конструкціях, обстежити основи, фундаменти, несучі та огороджувальні конструкції з виявленням дефектів та пошкоджень, їх фіксацією і визначенням причин їх виникнення.

Також має бути визначена міцність конструкції у зонах найбільших розрахункових зусиль, визначення ступеня пошкодження арматури корозією, глибини та ступеня карбонізації бетону конструктивних елементів.

Роботи мають бути виконані до 31 грудня 2025 року.

Раніше ми писали, що поєднаний підземний переді станції метро "Театральна" обстежать за 252 тисячі гривні.

Фото: Вікіпедія