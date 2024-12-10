Графіки відключень, квадробери та EcoFlow: що українці шукали у Google в 2024 році
Google опублікував найпопулярніші запити українців за 2024 рік.
Протягом року українці найбільше шукали у Google “Графік відключення світла”. На другому місці опинився запит “Евро-2024”, а на третьому — “Сирський”. Також українці шукали інформацію про “Олімпійські ігри 2024”, “Пасха 2024” та “Суджа”.
У категорії персон, українці найбільше цікавилися такими людьми, як Олександр Усик, Дональд Трамп, Камала Гарріс та Клавдія Петрівна. Також люди шукали новини про смерть Ірини Фаріон, Олексія Навального та Алена Делона.
У категорії “Фільми” лідером став український документальний фільм “20 днів у Маріуполі”. Також українці активно шукали, де придбати інвертори, EcoFlow, сонячні панелі та інші прилади для автономного живлення. А ще, хотіли з'ясувати значення слів “терикони”, “квадробери” та “чиназес”.
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