Графіки відключень, квадробери та EcoFlow: що українці шукали у Google в 2024 році

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Наталія Габрух
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Google опублікував найпопулярніші запити українців за 2024 рік.

Протягом року українці найбільше шукали у Google “Графік відключення світла”. На другому місці опинився запит “Евро-2024”, а на третьому — “Сирський”. Також українці шукали інформацію про “Олімпійські ігри 2024”, “Пасха 2024” та “Суджа”.

У категорії персон, українці найбільше цікавилися такими людьми, як Олександр Усик, Дональд Трамп, Камала Гарріс та Клавдія Петрівна. Також люди шукали новини про смерть Ірини Фаріон, Олексія Навального та Алена Делона.

У категорії “Фільми” лідером став український документальний фільм “20 днів у Маріуполі”. Також українці активно шукали, де придбати інвертори, EcoFlow, сонячні панелі та інші прилади для автономного живлення. А ще, хотіли з'ясувати значення слів “терикони”, “квадробери” та “чиназес”.

Фото: Unsplash

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Опубліковано: 10 грудня 2024
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