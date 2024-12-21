Чим замінити живу новорічну ялинку: 7 ідей

Святково-новорічний настрій вже охоплює міста. Попри війну, магазини прикрашають вітрини , починають працювати святкові локації з ковзанками і ярмарками, а на Софійській площі у Києві вже прикрасили головну ялинку країни.

Якщо цього року ви вирішили відмовитися від живої ялинки вдома, пропонуємо вам кілька оригінальних та екологічних альтернатив. Також розповідаємо, як прикрасити новорічне дерево своїми руками.

Книжкова ялинка

Тік-Ток та Pinterest майоріють різними варіаціями такого типу "ялинок". Найбільше така альтернатива сподобається буктокерам та тим, у кого є велика домашня бібліотека.

Щоб зробити таку новорічну ялинку, вам знадобляться лише книги та прикраси. Красуню можна зробити різної висоти та форми і прикрасити гірляндами або кульками з мішурою.

Таких "ялинок", до речі, можна зробити декілька. Наприклад, оздобити ними вітальню, а також інші кімнати. Також можна робити маленькі книжкові "ялинки", що прикрасять ваш робочий стіл.

Щоб захистити книги від пошкоджень, можна скласти їх стопкою, при цьому кожен наступний шар буде трохи меншим у діаметрі, ніж перший.

У процесі вибору книг для ялинки, можливо, ви натрапите на ту, яку ви давно хотіли прочитати, але досі не мали на неї часу/бажання.

Ялинка з драбини або штатива

Для створення новорічного настрою можна використовувати предмети що за формою нагадують ялинку. Для цього ідеально підходять штатив для камери/фотоапарата або побутові складні драбини. Щоб створити таку ялинку, достатньо просто розкласти штатив/драбину та прикрасити їх гірляндами й іграшками. Найважливіше, що таку ялинку можна зібрати коли завгодно.

Те ж саме стосується і розкладних драбин. На їхні сходинки можна розкласти мандарини, встановити свічки або статуетки. Не обмежуйте вашу власну фантазію: чим більше елементів ви додасте для прикрашання такої "ялинки", тим ефектніше вона виглядатиме.

Мінус: до подібних конструкцій дуже охочі домашні улюбленці, особливо коти.

Мандаринове дерево

Якщо вам все ж таки хочеться, аби кімнату прикрашала саме жива рослина, придбайте мандаринове дерево. При цьому слід подбати про комфортне місце для нього. Для рослини найкраща температура — 16-18 градусів,вона погано переносить холод, а от спеку навпаки навіть полюбляє.

За бажанням ви можете встановити на верхів'ї дерева святкову зірку та прикрасити рослину новорічними кульками та світлодіодними гірляндами.

Мандаринове дерево стане ідеальним декоративним елементом для невеликих приміщень. Його яскравий, витончений аромат та помаранчеві плоди створюють святкову атмосферу та викликають приємні спогади й асоціації.

Якщо вам пощастить дістати квітуче дерево, ви зможете заощадити гроші на фруктах для святкового столу, що є дуже приємним бонусом.

Ялинка-постер

Якщо вам хочеться ще більш оригінальної альтернативи живій ялинці, спробуйте ялинку-постер. Дуже свіжий погляд на традиційне новорічне дерево.

Цей варіант не вимагає зусиль, його дуже легко встановити та додатково прикрасити. Ви просто обираєте зображення із новорічним деревцем, роздруковуєте його та прикріпляєте до стіни. Можна також вирізати ялинку з картону.

У продажі зустрічаються вже готові ялинки-постери, наприклад, з фетру, з прикрасами на липучках.

Таку ялинку можна розташувати де завгодно, а після свята її легко прибрати. Крім того, роздруковане "деревце" залишиться на наступний рік. За бажанням полотно також можна прикрасити гірляндами, а також задекорувати вашими святковими світлинами з попередніх років. Так ялинка-постер буде виглядати максимально тематично та святково.

Бонус: якщо в родині є діти, можна не друкувати, а намалювати ялинку на спеціальному художньому полотні. Також можна залишити на ньому відтиски ручок дітлахів та написати побажання на наступний рік. З такою ялинкою вони 100% справдяться.

Ялинка з гілок

Найкраще робити таку ялинку наступним чином: поставити в центр об’ємний предмет, наприклад, пластмасовий горщик, а потім "надбудувати" навколо композицію з гілок, що складатимуться у формі ялинки.

Зрізані гілки ялинки слід покласти в горщик із флористичної губки, щоб композиція залишалася свіжою довше. Розмір ялинових лап може бути різним: від 10-15 сантиметрів.

Таке святкове панно можна прикрасити саморобними іграшками, гілочками цитрусів, квітами та сухофруктами.

Різдвяний вінок та новорічні композиції на стіл

Cвяткові композиції з гілок – ще один варіант замінити живу ялинку. Різдвяні вінки, букети з гілок, прикрашені шишками або свічками – такі варіанти виглядають дуже стильно.

При плетінні вінків, крім гілок ялинки, можна використовувати шишки, намистини, палички кориці, зірочки бадьяну, ягоди, гірлянди.

Також можна створити новорічні композиції з гірляндами, свічками, шишками та ялинковими гілками у банці.

Ялинка з фотографій

Ще один цікавий варіант: ялинка з ваших світлин. Зберіть фото, з яких хочете створити композицію та розмістіть їх у формі ялинки на стіні (або іншій поверхні).

Можна розвісити фото на спеціальних нитках чи гірлянді, або закріпити голками чи скотчем.

“Настінна ялинка” з дощика чи гілок

Також можна прокреативити з “дощиком” та гірляндами, виклавши з них контур новорічного деревця на стіні.

Також на ниточках можна підвісити гілочки і прикрасити таку “настінну ялинку” гірляндами та іграшками.

Ще кілька ідей новорічної ялинки-2025

Ялинка з картону

Ялинка-адвент

Ялинка з дерева

Ялинка з рукавичок (або шкарпеток)

Загалом, не обмежуйте свою фантазію. Як бачимо, новорічну ялинку можна змайструвати майже з будь-яких речей, що є в домі.