Театр на лівому березі стане доступнішим – там встановлять ліфт

У Київському академічному театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра встановлять ліфт, що зробить театр більш доступнішим для глядачів із числа маломобільних груп.

Про це повідомили у Київраді.

Зазначається, що будівля спроєктована понад 35 років, а тоді фізична доступність для маломобільних груп не враховувалась. Проєкт реалізується завдяки співпраці КМДА та ПриватБанку.

До відкриття нового театрального сезону у театрі провели капітальний ремонт вхідної групи зі створенням безбар’єрного середовища згідно з вимогами. У закладі вже облаштували вуличні сходи, встановили поручні з іржостійкої сталі на вуличних сходах, розширили пройми двох вхідних дверей, побудували пандус і поручні вздовж нього, встановили кнопку для виклику персоналу та двері, що відчиняються автоматично.

Раніше ми писали, що Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка почав розширювати доступність театру для маломобільних верств населення.