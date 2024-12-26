Де відсвяткувати Новий рік у Києві: вечірки у Closer і Kureni, квартирник і класична музика

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Валерія Гуржий
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Якщо ви досі не вирішили, де святкувати Новий Рік, розповідаємо, куди піти у Києві 31 грудня – 1 січня. Зважаючи на комендантську годину у місті, основні вечірки заплановані на 1 січня. А напередодні можна сходити на новорічну виставу чи концерт.

Зібрали для вас 7 подій, які доповнять домашнє святкування Нового року.

Музика з улюблених фільмів у виконанні оркестру

Вечір напередодні Нового року можна почати з касики. НАОНІ Оркестра під керівництвом Віктора Гуцала виконає мелодії з всім відомих та улюблених фільмів, в тому числі з "Гаррі Поттера" та "Зоряних війн".

Ціна: від 200 грн. Квитки
Де: Жовтневий палац, Алея Героїв Небесної Сотні, 1
Коли: 31 грудня о 14:00

Новорічні вечірки у Куренях

31 грудня у Kureni – новорічне препаті. На ньому виступатимуть колективи: Shteisel, Asika та Afrodisiak.

  • Afrodisiak — етно-ф'южн-проєкт з Нігерії, що поєднує традиційні африканські ритми з хаус-музикою.
  • Asika — майстриня афро-хаусу й глибоких ритмів.
  • Shteisel — бандурний лайв, що поєднує автентичність української культури із сучасним електронним звучанням.

1 січня – новорічне афтепаті, на якому виступатимуть Dmit Kitz, Kroft, Aidentique та Off night.

  • Aidentique b2b Off Night – нішевий дует, що поєднує мелодійне звучання з глибокими відтінками сучасної електронної музики. Випускає релізи на лейблах Renaissance та Selador. Off Night, резидент німецького лейблу Eimusika.
  • Dmit Kitz b2b Krøft – нова колаборація, що балансує між чуттєвою меланхолією та динамічним ритмом. Dmit Kitz, майстер плавних і технічних переходів, Krøft – артистка нової хвилі, яка надає інтелектуального звучання кожному сету.

Ціна: від 400 грн. Квитки
Де: Курені, Паркова дорога, 4
Коли: 31 грудня – 1 січня з 18:00

Квартирник з коктейлями та музикою

Новорічний квартирник влаштовує фотограф з Харкова Саша Осіпов. Від початку повномасштабного вторгнення він знімав харків’ян, які залишаються у місті під постійними обстрілами, чинять спротив російським військам, малюють у метро та грають концерти у підвалах.

У програмі:

  • дегустація п’яти різних коктейлів
  • майстер-клас з їх приготування
  • легкі закуски
  • подарунки
  • музика, яка створить настрій

Квартирник проведуть у Saash bar, він має бути камерним, максимальна кількість місць – 10.

Ціна: 2500 грн. Квитки
Де: Saash bar, вул. Велика Житомирська вулиця, 6/11
Коли: 31 грудня 19:00 – 21.30

Новорічний мюзикл "Шафа"

На сцені ви побачите 14 танцюристів, які експериментують з пластикою, світлом і музикою. Вони приміряють на себе різні образи і перетворюють будь-який ритуал на фарс. Мета їхнього нескінченного експерименту – пізнати себе настільки глибоко, щоб можна було обійтися без масок. Однак головним учасником експерименту є глядач.

Ціна: 2500 грн. Квитки
Де: Freedom Ballet, вул. Кирилівська, 134
Коли: 31 грудня 20:00

Odyssay в Osocor Residence

Цієї ночі запалюватиме dj Odyssay (Максим Єрмаков), співак, автор пісень і музичний продюсер. Лайнап також складатиметься з треків найвідоміших представників електронної сцени України. Вечір доповнить авторський перформанс, який має наповнити гостей "вайбом найвищого рівня" (що б це не було).

Ціна: Бронь столиків та квитки за посиланням
Де: Osocor Residence, вул. Виноградна, 2
Коли: З 21:00 31 грудня до 6:00 1 січня

Новорічні вечірки у Closer

1-2 та 4 січня у Closer проходитимуть Новорічні вечірки:

  • 1 січня з 05:59 виступатимуть десять українських артистів на двох танцмайданчиках. А також запалюватиме британець Thom, який вміє загіпнотизувати слухача, та бельгієць Walrus, здатний об’єднати танцпол у щасливе ком’юніті, приєднаються до святкування.
  • 2 січня з 14:00 на вас чекають гостріші музичні грані: вісім артистів на двох майданчиках, серед яких — Алекс Саваж, Х’юман Маргарита, лайви від Radiant Futur і Mortal Person, а також сенсей Рома Кримський, Тео, Саша Шульц та Ochii.
  • 4 січня з 16:00 відзначатимуть день народження резидента й одного із засновників вінілового магазину Octan — Саші Шульца. Він об’єднає зусилля за пультом із Саважем і прийме в гостях з друзів з АБО — Віталіка Андердог та Кіріла Нільсона.

Ціна: від 700 грн. Квитки
Де: Closer, вул. Нижньоюрківська, 31
Коли: 1 січня з 06:00, 2 січня з 14:00, 4 січня з 16:00

Концерт гурту "Друга ріка"

Гурт виконає 25 композицій. Це шанс почути не лише хіти, а й рідкісні пісні, як от "Впусти мене", "Оксана", "Там де ти", чи "Мікрофони".

Концерт має благодійну мету: під час заходу відбудеться аукціон з унікальними лотами та збір коштів на підтримку Збройних сил України. Завдяки своїм слухачам гурт уже зібрав понад 23 мільйони гривень на потреби військових.

Ціна: від 800 грн. Квитки
Де: Atlas, вул. Січових Стрільців, 37-41
Коли: 1 січня 18:30

Фото: aidentique, flirtcoverband, saash_osipov, Молодий театр, odyssaymusic, thelastblues, Ірена Скуратовська, Курені.

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Опубліковано: 26 грудня 2024
Новий рік
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