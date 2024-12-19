Куди піти в Києві на Новий Рік 2025: 13 святкових локацій

Зима у Києві — це час, коли місто перетворюється на справжню різдвяну казку.

Резиденції Святого Миколая, тематичні зимові містечка, ковзанки та ярмарки почали працювати вже з початку грудня. Серед головних місць цього сезону — головна ялинка України на Софійській площі, казкова "Зимова країна" на ВДНГ, затишне зимове містечко в Добропарку та сучасні ковзанки біля ТРЦ River Mall, Respublika Park і на Лісовій.

Зібрали у статті інформацію про найцікавіші зимові локації Києва: їхній графік роботи, ціни та адреси, щоб ви змогли легко спланувати свій святковий відпочинок у Києві

Ялинка на Софійській площі

Ялинку на Софійській площі відкрили 6 грудня. Її встановили за кошти меценатів.

Монтаж ялинки розпочали 2 грудня 2024 року, а стоятиме вона до 10 січня 2025-го. Усі роботи фінансує ТОВ “Глобал-декор” без залучення бюджетних коштів.

Цьогоріч святкове дерево має висоту 15 метрів і оформлене в білому кольорі з небесно-блакитними гірляндами. Прикрасами новорічного дерева є сріблясті та білі іграшки з матовим і глянцевим покриттям.

Також на локації облаштували фотозони з QR-кодами благодійних фондів і дві зони для продажу сувенірів. Зокрема буде фотозона “Крила Фенікса”. До того ж на локації встановили туалетні модулі, доступні для людей з інвалідністю.

Через безпекові вимоги та обмеження використання електроенергії цього року у Києві не проводитимуть масових заходів , зібрань, ярмарків та розваг.

Адреса: Софійська площа

Графік роботи: з 6 грудня до 10 січня 2025 року

Зимове містечко в Добропарку

Із 6 грудня до 19 січня в Добропарку працюватиме зимове містечко — “Зима за містом — 2025”.

На локації буде понад 50 яскравих та тематичних фотозон, а також парк ілюмінацій, який доповнять новими інсталяціями власного виробництва. Висота деяких із них сягатиме 9 метрів.

Цьогорічне новорічне містечко вирізнятиметься скандинавською стилістикою, яка відображатиметься в багатьох деталях та декораціях. На головній площі, де минулого року розташовувалась головна ялинка, зʼявиться резиденція Доброчара. Це буде великий шатер діаметром 18 метрів.

Поруч із резиденцією, на галявині, де закінчується центральна вхідна алея з дерену й бузку, встановлять 14 ярмаркових будиночків. Позаду будиночків будуть два нескінченні казкові тунелі.

Цьогоріч відвідувачів містечка чекатиме ціла колекція великих ялинок. Їхня висота варіюватиметься від 10 до 18 метрів. Кожна з ялинок буде прикрашена в різній тематиці та кольорах.

По центру величезної святкової композиції стоятиме головна ялинка Добропарку 18 метрів заввишки. Дорогу від нової вхідної групи зі сторони Житомирської траси освітлюватиме зоряне небо. Воно проведе гостей прямо до ярмаркового містечка. Для малечі будуть зимові розваги — тюбінгова гірка, дитячий комплекс, французька карусель, паровозик та багато іншого.

Адреса: с. Мотижин, Макарівський р-н (Житомирська траса, 29 км)

Графік роботи: із 6 грудня і до 19 січня включно. Робочі години з 16:00 і до 22:00.

Ціни: для дорослого — 400 грн, дитячий та пільговий — 300 грн

Святковий простір “Ялинка Добра” і велика ковзанка просто неба

На Льодовому стадіоні біля станції метро “Іподром” відкрили святковий простір “Ялинка Добра” і велику ковзанку просто неба.

На локації також буде новорічна ялинка, фудкорт із різдвяними смаколиками, резиденція Санти, різдвяний ярмарок та фотозони.

Вхід на територію "Ялинки Добра" безкоштовний, для відвідування ковзанки потрібно буде придбати квиток. Він діятиме півтори години.

Під час повітряної тривоги ковзанка тимчасово припинятиме роботу. Відвідувачі зможуть спуститися в укриття на станції метро “Іподром” чи “Виставковий центр”.

Працюватиме простір “Ялинка Добра” і ковзанка до 19 січня 2025 року.

Адреса: Льодовий стадіон (Стадіон культури), просп. Академіка Глушкова, 9

Графік роботи: із 4 грудня до 19 січня 2025 року

Ціни: 400 гривень — звичайний квиток; 300 гривень — для дітей до 7 років і пільгових категорій населення

Зимове містечко з ковзанкою біля ТРЦ Respublika Park

Біля ТРЦ Respublika Park 30 листопада розпочала роботу “Космічна ковзанка” площею 1800 квадратних метрів.

Там на відвідувачів чекає футуристичний льодовий майданчик із декораціями, фотозонами та дзеркальною ялинкою, що формою нагадує космічний корабель. Ялинка має інтерактивну арку, через неї можна проїхати на ковзанах.

Над ковзанкою та навколо розвісили гірлянди, а на території розмістили фотозони для створення пам'ятних зимових фото.

Відвідувачі "Космічної ковзанки" зможуть орендувати ковзани або скористатися власними. Крім цього, на території працюватимуть фудкорти та глінтвейн-бар.

Працюватиме локація до 2 лютого 2025 року.

Адреса: ТРЦ Respublika Park, Кільцева дорога, 1

Графік роботи: у вихідні та святкові дні (з 23.12 по 3.01) — з 10:00 до 22:00, у будні — з 12:00 до 22:00

Ціни: від 300 грн (пільгова ціна), катання безлімітне, ковзани входять у вартість

Зимове містечко з ковзанкою біля ТРЦ River Mall

30 листопада відкрилося зимове містечко з "Кришталевою ковзанкою" біля ТРЦ River Mall.

На локації буде льодова арена площею 1600 м², ялинка-кристал, смачна їжа на фудкорті, глінтвейн і святкова атмосфера.

Адреса: ТРЦ River Mall, Дніпровська Набережна, 12

Графік роботи: з 30 листопада до 2 лютого у будні з 12:00 до 22:00, вихідні та святкові дні з 10:00 до 22:00

Ціни: 440 грн (включаючи оренду ковзанів), пільговий квиток — 300 грн (для осіб з інвалідністю, дітей-сиріт, військових із родинами, за посвідченням). Також є знижки: -5% з Mastercard, -10% з Mastercard + Ощадбанк.

Ковзанка й зимове містечко на “Лісовій”

У Києві неподалік станції метро “Лісова” 30 листопада запрацювала безлімітна ковзанка Ice & Lights. Її площа становить 1200 кв. м.

Кататися можна безлімітно протягом дня. Для дітей до трьох років вхід безкоштовний.

Також на відвідувачів чекають зона відпочинку, гарячі напої та смаколики. Біля ковзанки є безкоштовна парковка.

Адреса: вул. Магнітогорська, 1А, біля входу № 6 до “Даринку” та Арт-заводу “Платформа”

Графік роботи: щодня з 10:00 до 21:00

Ціни: 400 грн, у вартість квитка входить прокат ковзанів

“Зимова країна” на ВДНГ

У Києві відкрили десяту ювілейну “Зимову країну” на ВДНГ.

На відвідувачів чекають святкові локації: ковзанка площею 2500 кв. м, а також “Оранжерея чар”, Венеціанська карусель, колесо огляду, Альпійська гірка, “Резиденція Санти”, “Різдвяна фабрика мрій”, різдвяний ярмарок тощо.

Також доступний різдвяний фуд-корт. Там гості “Зимової країни” можуть спробувати гриль-страви, популярний фастфуд, який цього року поповниться меню від “Реберня”, солодощі, глінтвейн та інші гарячі напої.

На території ВДНГ працюють Coffee Lover, “Білий налив”, БПШ, Dot 2.0, Biologist, азійське бістро “Павільйон 98” та інші.

На центральній площі біля ялинки відбуватиметься святкова анімаційна програма зі сніговиками й казковими героями. Шоу проходитиме щогодини з 12:00 до 18:00.

Програма буде тривати з 30 листопада по 26 січня у вихідні дні, а у святковий період з 23 грудня по 5 січня — щодня.

“Зимова країна” працюватиме до 2 березня 2025-го включно.

На території ВДНГ є три укриття на випадок повітряних тривог, а всі локації обладнали генераторами.

Адреса: просп. Глушкова, 1

Графік роботи: 30 листопада – 2 березня 2025-го (включно), 7:00 – 23.00

Ціни: вхід на територію – безкоштовно, Lunapark – від 100 грн, ковзанка – від 270 грн (із карткою Visa від Ощадбанку – знижка -10% ), "Планета Метеликів" – від 190 грн, Резиденція Санти – 450 грн, Різдвяна Фабрика Мрій – 400 грн, Оранжерея чар – 120 грн, Музей науки – 200 грн, Animal Park – 250 грн, Альпійська гірка – 90 грн

Резиденція Святого Миколая у Головпоштамті

У Головпоштамті запрацювала Резиденція Святого Миколая, де кожен охочий може надіслати лист Святому Миколаю.

З 6 грудня у головному відділенні Укрпошти на Хрещатику проводитимуть майстеркласи, зустрічі зі Святим Миколаєм і святкові розваги для дітей.

Адреса: вул. Хрещатик, 22

Графік роботи: до кінця грудня

Резиденція Святого Миколая у Великій лаврській дзвіниці

З 1 грудня у Великій лаврській дзвіниці запрацювала Резиденція Святого Миколая.

Там на малечу та дорослих чекають зустрічі з Чудотворцем, можливість написати йому листа та загадати бажання під аркою мрій.

Відвідувачі також зможуть оглянути святкову виставку "Єдність Різдва поколінь", створену українськими художниками, майстрами клаптикового шиття та декоративно-прикладного мистецтва. Виставка триватиме до 15 січня 2025 року.

Крім того, на гостей чекають майстер-класи від Управління культури Бахмутської міської ради (14, 15, 19 та 21 грудня).

Під час повітряної тривоги Велика лаврська дзвіниця працює як укриття.

Адреса: Велика лаврська дзвіниця, вул. Лаврська, 9

Графік роботи: до 25 грудня, щосуботи та щонеділі з 1 по 25 грудня, а також 5, 6 та 19 грудня з 12:00 до 16:00. Відвідування груп за попереднім замовленням

Ціни: дошкільнята — безкоштовно, дорослі та школярі — 150 грн

Резиденція Святого Миколая у Пирогові

З 5 грудня в Музеї народної архітектури та побуту в Пирогові працюватиме резиденція Святого Миколая. Для гостей підготували театралізовані інтерактивні вистави, ігри, розваги, а також зустріч зі Святим Миколаєм.

Тут діти зможуть проявити свої таланти, виконавши пісню чи розповівши вірш, зробити фото на згадку та отримати смачний подарунок.

Адреса: вул. Академіка Тронька, 1

Графік роботи: з 5 до 22 грудня

Ціни: для дітей до 9 років — 350 грн, від 10 років — 400 грн (у вартість входить подарунок і вхідний квиток до музею)

Резиденція Святого Миколая в Національному історико-етнографічному заповіднику Переяслава

Резиденція Святого Миколая у Національному історико-етнографічному заповіднику Переяслава працюватиме щодня з 6 до 27 грудня. Для дітей підготували майстеркласи, ігри та розважальну програму з елементами квесту.

Зокрема діти та дорослі зможуть:

виготовити вертепні маски та традиційну “кізоньку”;

сплести різдвяного дідуха чи “паука” — обереги, які прикрашали оселі;

розписати святкове українське печиво, зокрема “Миколайчика” та “Панянку”.

У Хатинці Святого Миколая облаштовані казкові фотозони, які допоможуть повністю зануритися в атмосферу Різдва. Відвідувачі зможуть поспілкуватися зі Святим Миколаєм, поділитися своїми мріями та зробити фото на згадку.

Адреса: Київська область, м. Переяслав, вул. Т. Шевченка, 8

Графік роботи: до 27 грудня – понеділок-п'ятниця з 10:00 до 17:00, субота-неділя з 12:00 до 18:00

Ціни: уточнюйте за телефоном 093-94-86-315

Резиденція Святого Миколая у Мамаєвій Слободі

До 22 грудня в Музеї живої історії “Мамаєва Слобода” працює резиденція Святого Миколая. Маленькі гості зможуть відвідати майстер-клас із випікання “миколайчиків” — медових пряників у вигляді рибки-карасика, які виготовляють за стародавніми рецептами середньовічної України.

Дітлахи також матимуть нагоду заспівати пісеньку чи розповісти вірш Святому Миколаю та отримати подарунок.

Особливою атмосферою стане можливість зігрітися біля справжньої печі: покласти поліна, послухати їх потріскування, випити запашного чаю та скуштувати медове печиво в оточенні дідухів, рушників, глиняного посуду та інших традиційних українських атрибутів.

Адреса: вул. Донця, 2

Графік роботи: до 22 грудня

Ціни: 520 грн

"Маєток Різдвяних Історій"

На Петропавлівській Борщагівці відкрився "Маєток Різдвяних Історій". Тут можна знайти все для створення святкового настрою: ялинкові прикраси, ароматну каву та тематичні майстер-класи.

Для любителів хендмейду Маєток пропонує майстеркласи з виготовлення різдвяних іграшок, свічок, дідухів і прикрас з макраме. До того ж тут проводять екскурсію "Повернення Різдвяної Зірки", де можна дізнатися, як створюють традиційні різдвяні зірки з соломи, скла чи вати, та взяти участь у розписі ялинкових кульок.

Тим, хто шукає подарунки чи прикраси для дому, варто зазирнути в крамницю, де представлені вироби українських майстрів: солом’яні дідухи, різдвяні вінки, зірки та ексклюзивні ялинкові іграшки. А для тих, хто хоче відпочити, працює затишна кав’ярня з гарячими напоями та святковими ласощами. До того ж у Маєтку є фотозони, які підкреслюють святкову атмосферу та стануть ідеальним фоном для пам’ятних світлин.

Адреса: Петропавлівська Борщагівка, вул. Весняна, 25

Графік роботи: до 15 січня, щодня з 10:00 до 20:00

Ціни: вхід на територію вільний, розваги оплачуються окремо

В Україні зимові свята — це час родинних традицій, різдвяних ярмарків та святкових розваг. У Києві особливою популярністю користуються ковзанки, де можна активно провести час всією родиною. Вибрати найкращу допоможе наша добірка локацій із графіком роботи та цінами. Для тих, хто шукає подарунки для близьких, є багато варіантів від українських брендів, щоб зробити свято особливим. Якщо ж хочеться змінити міську атмосферу на щось спокійніше, зимові будиночки в Карпатах стануть чудовим місцем для відпочинку та натхнення.