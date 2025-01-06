“Золотий глобус-2025”: оголошені переможці премії
Вночі 6 січня відбулася 82-га щорічна церемонія нагородження премії “Золотий глобус”, де відзначили найкращі фільми та телепроєкти, що виходили у 2024 році.
Про це йдеться на сайті премії.
Найбільше перемог отримав фільм “Емілія Перес”. Стрічка загалом забрала чотири нагороди. Також чотири нагороди виборов серіал “Сьоґун”. Далі розташувався новий фільм з Едріеном Броуді “Бруталіст”, якому дісталися три статуетки.
Переможці “Золотого глобусу”
Фільми
Найкращий фільм (драма) — “Бруталіст”
Найкращий фільм (комедія або мюзикл) — “Емілія Перес”
Найкращий анімаційний фільм — “Потік. Останній кіт на Землі”
Найкращий режисер — Брейді Корбет, “Бруталіст”
Найкращий сценарій — Пітер Строхан, “Конклав”
Найкраща чоловіча роль (драма) — Едріен Броуді, “Бруталіст”
Найкраща жіноча роль (драма) — Фернанда Торес, I’m Still Here
Найкраща чоловіча роль (комедія або мюзикл) — Себастіан Стен, A Different Man
Найкраща жіноча роль (комедія або мюзикл) — Демі Мур, “Субстанція”
Найкращий неангломовний фільм — “Емілія Перес”
Серіали
Найкращий телесеріал (драма) — “Шьоґун”
Найкращий телесеріал (комедія або мюзикл) — “Хитрощі”
Найкращий телевізійний лімітований серіал, серіал-антологія або фільм, знятий для телебачення — “Оленя”
Найкраща чоловіча роль у телесеріалі (драма) — Хіроюкі Санада, “Шьоґун”
Найкраща чоловіча роль у телесеріалі (комедія або мюзикл) — Джеремі Аллен Вайт, “Ведмідь”
Найкраща чоловіча роль в багатосерійному фільмі або фільмі-антології, знятому для телебачення — Колін Фаррелл, “Пінгвін”
Найкраща жіноча роль в лімітованому серіалі, серіалі-антології або фільмі, знятому для телебачення — Джоді Фостер, “Справжній детектив”
Фото: “Золотий глобус”
Опубліковано: 06 січня 2025