“Золотий глобус-2025”: оголошені переможці премії

Вночі 6 січня відбулася 82-га щорічна церемонія нагородження премії “Золотий глобус”, де відзначили найкращі фільми та телепроєкти, що виходили у 2024 році.

Про це йдеться на сайті премії.

Найбільше перемог отримав фільм “Емілія Перес”. Стрічка загалом забрала чотири нагороди. Також чотири нагороди виборов серіал “Сьоґун”. Далі розташувався новий фільм з Едріеном Броуді “Бруталіст”, якому дісталися три статуетки.

Переможці “Золотого глобусу”

Фільми

Найкращий фільм (драма) — “Бруталіст”

Найкращий фільм (комедія або мюзикл) — “Емілія Перес”

Найкращий анімаційний фільм — “Потік. Останній кіт на Землі”

Найкращий режисер — Брейді Корбет, “Бруталіст”

Найкращий сценарій — Пітер Строхан, “Конклав”

Найкраща чоловіча роль (драма) — Едріен Броуді, “Бруталіст”

Найкраща жіноча роль (драма) — Фернанда Торес, I’m Still Here

Найкраща чоловіча роль (комедія або мюзикл) — Себастіан Стен, A Different Man

Найкраща жіноча роль (комедія або мюзикл) — Демі Мур, “Субстанція”

Найкращий неангломовний фільм — “Емілія Перес”

Серіали

Найкращий телесеріал (драма) — “Шьоґун”

Найкращий телесеріал (комедія або мюзикл) — “Хитрощі”

Найкращий телевізійний лімітований серіал, серіал-антологія або фільм, знятий для телебачення — “Оленя”

Найкраща чоловіча роль у телесеріалі (драма) — Хіроюкі Санада, “Шьоґун”

Найкраща чоловіча роль у телесеріалі (комедія або мюзикл) — Джеремі Аллен Вайт, “Ведмідь”

Найкраща чоловіча роль в багатосерійному фільмі або фільмі-антології, знятому для телебачення — Колін Фаррелл, “Пінгвін”

Найкраща жіноча роль в лімітованому серіалі, серіалі-антології або фільмі, знятому для телебачення — Джоді Фостер, “Справжній детектив”

Фото: “Золотий глобус”