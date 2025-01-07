“Нова пошта” встановила сонячну електростанцію на даху Київського терміналу

“Нова пошта” встановила сонячну електростанцію потужністю 1 МВт на даху Київського інноваційного терміналу.

Про це повідомив співзасновник компанії Володимир Поперешнюк.

“Поле сонячних панелей розкинулось на площі у 5000 квадратних метрів. Проєкт обійшовся нам у 14 мільйонів гривень, очікувана окупність — 3 роки”, — написав Володимир Поперешнюк.

За його словами, найближчим часом компанія планує також встановити промислові системи безперебійного живлення та обладнання для зберігання електроенергії.

Запорукою росту інвестицій в енергонезалежність Володимир Поперешнюк називає скасування ПДВ при імпорті енергетичного обладнання.

Фото: Володимир Поперешнюк