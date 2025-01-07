“Нова пошта” встановила сонячну електростанцію на даху Київського терміналу
“Нова пошта” встановила сонячну електростанцію потужністю 1 МВт на даху Київського інноваційного терміналу.
Про це повідомив співзасновник компанії Володимир Поперешнюк.
“Поле сонячних панелей розкинулось на площі у 5000 квадратних метрів. Проєкт обійшовся нам у 14 мільйонів гривень, очікувана окупність — 3 роки”, — написав Володимир Поперешнюк.
За його словами, найближчим часом компанія планує також встановити промислові системи безперебійного живлення та обладнання для зберігання електроенергії.
Запорукою росту інвестицій в енергонезалежність Володимир Поперешнюк називає скасування ПДВ при імпорті енергетичного обладнання.
Фото: Володимир Поперешнюк
Опубліковано: 07 січня 2025
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