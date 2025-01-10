Нову систему оповіщення про тривогу впроваджують в Україні. Перші зміни ввели на Черкащині

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Ірина Маймур
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Нову диференційовану систему оповіщення про тривогу впроваджують в Україні. З 10 січня перші зміни ввели на Черкащині.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Новий пілотний проєкт передбачає диференціацію сигналів повітряної тривоги за районами. Це означає, що у разі небезпеки від безпілотників тривога лунатиме лише в тому районі, де є загроза чи фіксується ціль. Такий підхід дозволить зменшити кількість і тривалість сигналів тривоги в інших районах області, забезпечуючи безперебійну роботу підприємств, установ та організацій.

Проєкт розробили у співпраці з профільними службами та військовими.

У разі ракетної небезпеки система не зазнає змін – сигнал повітряної тривоги й надалі оголошуватимуть по всій області одночасно.

Фото: detaly.cо.il

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Опубліковано: 10 січня 2025
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