Нову систему оповіщення про тривогу впроваджують в Україні. Перші зміни ввели на Черкащині
Нову диференційовану систему оповіщення про тривогу впроваджують в Україні. З 10 січня перші зміни ввели на Черкащині.
Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець.
Новий пілотний проєкт передбачає диференціацію сигналів повітряної тривоги за районами. Це означає, що у разі небезпеки від безпілотників тривога лунатиме лише в тому районі, де є загроза чи фіксується ціль. Такий підхід дозволить зменшити кількість і тривалість сигналів тривоги в інших районах області, забезпечуючи безперебійну роботу підприємств, установ та організацій.
Проєкт розробили у співпраці з профільними службами та військовими.
У разі ракетної небезпеки система не зазнає змін – сигнал повітряної тривоги й надалі оголошуватимуть по всій області одночасно.
Фото: detaly.cо.il