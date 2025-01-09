Транспорт у Києві під час тривог можуть зупиняти "зонально" – керівник КМВА

У Києві розглядають декілька варіантів змін у роботі наземного громадського транспорту під час повітряних тривог.

Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко в ефірі телемарафону, пише "РБК".

За його словами, столиця й надалі залишатиметься постійно ціллю для ворога, у зв'язку з чим опрацьовуються декілька варіантів змін у протоколах безпеки для пасажирів міста. Один із них передбачає зупинку транспорту зонально при загрозах удару конкретними видами озброєння.

Голова КМВА також додав, що дію комендантської години у Києві не переглядатимуть й загалом це питання не стоїть на порядку денному.

Раніше ми писали, що Київ залишився єдиним містом України, яке зупиняє комунальний транспорт під час тривог.

Нагадаємо, що з 1 серпня 2022 року у Києві громадський транспорт зупиняється під час повітряних тривог. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони Києва. Відомо, що лише за рік зупинки громадського транспорту під час повітрянних тривог Київ втратив 2,4 мільярди гривень.

Також ми писали, що у травні минулого року транспортна комісія Київради не підтримала вже сьому петицію киян про скасування зупинки громадського транспорту під час повітряних тривог.