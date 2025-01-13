У Steam з’явилася українська гра Threedayz, заснована на подіях російсько-української війни

В української гри Threedayz, створеної на основі реальних подій російсько-української війни, тепер є офіційна сторінка у Steam .

Про це розробники гри повідомили в соцмережах.

Команда CYBERNATION.TEAM працює над грою з осені 2022 року. Тепер вони оголосили про початок розсилання ключів для тестування.

“З завтрашнього дня почнемо надсилати ключі всім, хто підтримав нас донатом. Потрібно трохи часу, щоб завершити цей процес та підготувати все для комфортної гри на закритому тестуванні. Слідкуйте за новинами і додавайте Threedayz у список бажаного”, — зазначили розробники.

Що відомо про гру

Threedayz — це реалістичний тактичний шутер. Гра розповідає про мужність, самопожертву та стійкість українських військових.

Розробники витратили багато часу на сканування образів відомих українських захисників, щоб перенести їх до гри. Серед персонажів Threedayz: Кирило Буданов, Денис “Редіс” Прокопенко, Денис “Квебек”, Юлія “Тайра” Паєвська, Владислав “Дацик” Дацький, Ігор “Янкі” Янков та інші захисники України.

Сюжет гри побудований на реальних подіях, але з художніми відступами для кращого занурення в ігровий процес.

Кожна локація у Threedayz базується на реальних мапах, фото- і відеоматеріалах, а також свідченнях очевидців. Так, гравці зможуть побачити руїни Азовсталі, зруйновані вулиці Бахмута й інші місця, які стали символами опору.

Гра буде доступна українською та англійською мовами. Офіційна дата релізу поки що не оголошена.

Фото: Threedayz