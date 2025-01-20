Кінофестиваль Sundance показав кадри з нового фільму Мстислава Чернова “2000 метрів до Андріївки”

Головний фестиваль незалежного кіно у США Sundance представив перші кадри нового документального фільму українського режисера Мстислава Чернова “2000 метрів до Андріївки”.

Відео з’явилося у розділі “Meet the Artist 2025” на офіційному YouTube-каналі фестивалю.

У відеопрезентації Мстислав Чернов стисло розповідає про свою документальну стрічку. Основна частина ролика — кадри з фільму.

“Це історія українських солдатів, які борються за кожен дюйм своєї землі. Це історія маленького лісу та села Андріївка, що розташовані всього за дві години від мого рідного міста. Це історія сучасної війни — про те, як вона ведеться, як її переживають і як вона змінює нас”, — йдеться у відео.

Світова прем'єра стрічки відбудеться 23 січня на фестивалі Sundance.

Про що документальний фільм “2000 метрів до Андріївки”

Дії документальної стрічки “2000 метрів до Андріївки” відбуваються під час українського контрнаступу у 2023 році. Мстислав Чернов з командою провів деякий час разом із військовослужбовцями 3 ОШБр, які звільняють окуповане росіянами і оточене мінами село Андріївка на околицях Бахмуту.

Крім Чернова над стрічкою працювали фотограф Олександр Бабенко та продюсерки Мішель Мізнер і Рейні Аронсон-Рат.

Музику до фільму створив дворазовий лауреат премії “Ґреммі” композитор і музичний продюсер Сем Слейтер (“Чорнобиль”, “Джокер”).

Нагадаємо, що документальна стрічка “20 днів у Маріуполі” Мстислава Чернова перемогла у номінації найкращий повнометражний документальний фільм на кінопремії “Оскар”. Це перший український фільм, який отримав "Оскар".

Фільм розповідає про перші дні повномасштабного вторгнення в оточеному російськими військами Маріуполі. Зокрема, бомбардування пологового будинку, роботу лікарів, виживання тисяч цивільних під постійним вогнем росіян.

Раніше ми писали, що стрічка “20 днів у Маріуполі” перемогла у номінації “Найкращий документальний фільм” премії BAFTA. А Мстислав Чернов отримав премію Гільдії режисерів США .

Фото: instagram.com/mstyslav.chernov