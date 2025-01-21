Український фільм вперше за 25 років увійшов до головного конкурсу Берлінале

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Ірина Маймур
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Уперше за 25 років стрічка української режисерки представлена у головній конкурсній програмі Берлінського міжнародного кінофестивалю. Йдеться про документальний фільм "Стрічка часу" Катерини Горностай.

Про це повідомила УП.Культура команда режисерки.

Фільм змагатиметься за "Золотого ведмедя" на ювілейному 75-му Берлінале, який пройде з 13 по 23 лютого.

"Стрічка часу" розповідає про життя вчителів і учнів, які продовжують навчання в умовах війни. Частина історій знімалася на деокупованих та прифронтових територіях. У фільмі немає закадрового голосу чи реконструкцій, що дозволяє максимально передати реальність воєнного часу.

"Війна увійшла у буденність дуже глибоко, але ми продовжуємо жити і навчатися. Фільм фокусується на простих шкільних моментах, які тепер існують у контексті війни", — зазначила режисерка.

Кошти з міжнародної кампанії показів фільму планують передати на відновлення шкіл, зруйнованих війною.

Над "Стрічкою часу" працювала команда, яка створювала дебютний фільм режисерки "Стоп-Земля", що отримав нагороду "Кришталевий ведмідь" на Берлінале у 2021 році. Копродюсерами стали кінокомпанії з Люксембургу, Нідерландів та Франції.

Останньою українською стрічкою, що брала участь у головному конкурсі Берлінале, був фільм Кіри Муратової "Три історії" у 1997 році.

Нагадаємо, що “Стрічка часу” — не єдиний український фільм у програмі цьогорічного Берлінале. Нову роботу Олександра Радинського про російську окупацію ЧАЕС представлять у програмі Forum Expanded.

Фото: кадр із фільму

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Опубліковано: 21 січня 2025
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