Куди піти у Києві 24-26 січня: концерт Epolets, спецпоказ фільму "Буча" та Fusion Jams в Closer

Протягом 24-26 січня відбудуться різноманітні події, серед яких концерт гурту Epolets, розмова про театр з актором Іваном Шараном, чаювання та живопис в Оранжереї ВДНГ, вечірки у різних закладах та спецперегляд фільму "Буча".

Зібрали 8 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

Яка вона – точка неповернення? Дайте собі відповідь на це запитання. А ви впевнені у власній непохитності?

До того вечора Уна відповіла би ствердно. Адже вона ніби давно поховала у власній пам’яті цю історію п’ятнадцятирічної давнини: історію, що колись здавалась раєм, але тепер, за однієї лише згадки, завдає пекучого болю. Втім, щойно минуле нагадує про себе — Уна вже не така стійка у своєму рішенні триматись якнайдалі від спокуси.

П’єса "Чорний дрізд" шотландського драматурга Девіда Гарровера — про зустріч чоловіка та жінки, яких надто сильно пов’язують почуття, пристрасть, травма та провина. Свого часу цей текст отримав чимало схвальних відгуків та нагород.

Ціна: 400 грн. Квитки

Де: Театр на лівому березі, Броварський проспект, 25

Коли: 25 січня 18:00

Субота

Після показу у вас буде змога поспілкуватись із командою фільму та поставити свої запитання.

Фільм "Буча" – це перший великий художній фільм про війну, знятий під час війни. Заснований на реальних подіях, він розповідає історію громадянина Казахстану, який завдяки своєму паспорту має змогу їздити на окуповані росією території та евакуювати звідти мирних жителів. Він бачить своїми очима все, що відбувається у Бучі та інших окупованих містах і селищах: героїзм простих українців та жорстокість окупантів. Це фільм, який дарує надію, що вся Україна буде звільнена так само, як і Київщина.

Ціна: 170 грн. Квитки

Де: кінотеатр "Жовтень", вул. вул. Костянтинівська, 26

Коли: 25 січня 15:40

На вечірці запалюватимуть чотири діджея: Dmit Kitz, Shtenge&Orbit, Zatai Duh та Alex Tav.

Ціна: від 300 грн. Квитки

Де: Курені, Паркова дорога, 4

Коли: 25 січня 18:00

Іван Шаран – український актор театру, кіно та телебачення, артист драми. Відомий за ролями у Театрі імені Івана Франка, зокрема, у виставах "Земля", "Буна", "Марія Стюарт", Moritari te salutant. У 2024 році став переможцем у номінації "Кращий актор" Київського рейтингу "Театральний інфобум – 2024" за ролі у виставах "Слуга двох панів" та "Марія Стюарт". У кіно Іван зіграв у стрічках "Памфір" та "Шляхетні волоцюги".

На зустрічі говоритимуть про Антонена Арто, Пітера Брука, Ромео Кастелуччі, Ганса-Тіса Лемана, Евдженіо Барбу та як теорія театру вплинула на акторський підхід Івана Шарана.Чому актору довелося відвідати польську в’язницю під час зйомок у картині польського режисера Роберта Квілмана "Саро", про те, як і з ким планує видавати Іван театральну сучасну зарубіжну літературу, а також на багато інших різних тем, пов'язаних з театром та кіно.

Ціна: вхід вільний

Де: "Книгарня "Є", вул. Лисенка, 3

Коли: 25 січня 18:30

Цей вечір буде присвячений улюбленим пісням та спогадам про початок творчого шляху, а на ньому звучатимуть такі пісні: "Лютий", "Зраджуй", "Кожен новий день", "Парті он" та інші круті треки.

Ціна: від 600 грн. Квитки

Де: Atlas, вул. Січових Стрільців 37-41

Коли: 25 січня 19:00

Вечірка відбудеться у колабрації ГУЛ та "Кожної Тварини", спрямована на відновлення балансу між людьми, тваринами та природою, нагадуючи, що все у світі взаємопов’язано, і ми всі відповідальні за збереження цієї гармонії.

Лайнап:

Auua — 17:00–18:00

Trs — 18:00–19:00

Dij Iniesta — 19:00–19:45

Pledov — 19:45–21:15

Slava Lepsheiev — 21:15 і до кінця вечора

Весь прибуток буде спрямовано на веган-пайки для Сил оборони України.

Ціна: 300 грн. Квитки

Де: Otel’, Нижньоюрківська, 31

Коли: 25 січня 17:00

Неділя

На вас чекає традиційний джем, на якому буде понад 50 музикантів. Цього разу також зазвучить квінтет Мар’яна Карпінського у складі Михайла Галактионова, Стаса Дяченка, Дмитра Кришталя та Дениса Архарова.

Лайнап:

18:00 Doors

19:00 Мар’ян Карпінський

20:00 Джем

Ціна: 600 грн. Квитки

Де: Close, Нижньоюрківська 31

Коли: 26 січня 18:00

У вас буде можливість намалювати картину у приватній невимушеній атмосфері, з чашечкою чаю та смаколиками. Під керівництвом майстрині, ви навчитеся викладати душу на полотно завдяки акриловим технікам, що роблять це можливим.



Ви зможете намалювати свій казковий сюжет, химерні чашки або персонажів, натхненних божевільними фантазіями Капелюшника, що потрапив у задзеркалля. Приємним бонусом заходу стане фотосесія від фотографині, з якої кожен учасник отримає знімки.

Ціна: 1500 грн. Для броювання пишіть у дірект.

Де: Оранжерея ВДНГ, проспект Академіка Глушкова 1, павільйон №28

Коли: 26 січня 18:00

Фото: bananmaryan, alev_tav, Лідія Тропман, epolets, pledov