Ла-ла Ленд, Кафе бажань, Вона: 10 романтичних фільмів до Дня всіх закоханих

Не важливо, чи святкуєте ви День святого Валентина, чи вважаєте його вдалим маркетинговим ходом квіткових та кондитерських, але ми не рекомендуємо відмовлятись від затишного кіновечора за переглядом романтичного фільму.

Ми зібрали найцікавіші стрічки, де центральним героєм виступає кохання.

Мости округу Медісон

Рік виходу: 1995

Режисер: Клінт Іствуд

В ролях: Меріл Стріп, Клінт Іствуд, Джим Гейні

Цей класичний фільм розповідає про коротке, але глибоке кохання між жінкою, що живе в маленькому містечку, і фотографом з National Geographic, якого вона зустрічає під час його роботи. Франческа Джонсон, яка має сім'ю, проводить чотири дні з Робертом, що змінюють її життя. Під час цих днів вони відкривають один одному свої внутрішні переживання та почуття, які ніколи не мали шансу бути реалізованими в її буденному житті. І хоча цей роман закінчується, його вплив триває все життя.

Фільм досліджує тему вибору, втрати та неймовірної сили кохання.

Герцогиня

Рік виходу: 2008

Режисер: Сол Дібб

В ролях: Кіра Найтлі, Рейф Файнс, Шарлотта Ремплінґ, Домінік Купер, Гейлі Етвел

"Герцогиня" – це історія Джорджіани Кавендіш, герцогині Девонширської, що була змушена вийти заміж за чоловіка, якого не любила, заради соціальних та політичних вигод. Вона веде боротьбу за свою свободу та особисте щастя, яке знаходить у таємному коханні з Чарльзом Гревілом.

Стильна і емоційна картина висвітлює жінок епохи, які змушені пристосовуватися до вимог патріархального суспільства, борючись за своє право на справжнє кохання.

Вона

Рік виходу: 2013

Режисер: Спайк Джонз

В ролях: Хоакін Фенікс, Емі Адамс, Руні Мара, Олівія Вайлд, Скарлетт Йоганссон

Футуристична драма з Хоакіном Феніксом розповідає про самотність і пошук істинного кохання через взаємодію з штучним інтелектом. Теодор, який переживає розрив стосунків, закохується у свою операційну систему, яку звуть Саманта. Цей незвичайний роман ставить під питання межі реального і віртуального кохання, а також природу людських відносин у світі технологій.

Картина м'яко заглиблюється в екзистенційні теми і відкриває нову глибину емоцій.

Це безглузде кохання

Рік виходу: 2011

Режисер: Джон Рекуа, Гленн Фікарра

В ролях: Раян Ґослінг, Емма Стоун, Джуліанн Мур, Стів Керелл

Романтична комедія, в якій розповідається про чоловіка, що намагається відновити своє життя після розлучення. Його новий друг і наставник, молодий ловелас, навчає його тому, як знаходити кохання знову.

Цей фільм не лише про романтику, але й про те, як важливо залишатися собою, навіть у найскладніші моменти життя. Він переповнений комічними ситуаціями, теплом і порадами про те, як знову довіряти людям.

Керол

Рік виходу: 2015

Режисер: Тодд Гейнс

В ролях: Кейт Бланшетт, Руні Мара, Кайл Чендлер, Сара Полсон

Емоційно насичена драма розповідає про кохання між двома жінками в Нью-Йорку 1950-х років. Тереза, молода продавчиня, знайомиться з багатою жінкою середнього віку, Керол, яка переживає розлучення. Їхня історія кохання виникає в умовах соціального тиску та заборон, але завдяки силі почуттів вони намагаються знайти своє місце у світі.

Фільм захоплює своєю естетикою та глибокими емоціями, які передають актори.

Вічне сяйво чистого розуму

Рік виходу: 2004

Режисер: Мішель Гондрі

В ролях: Джим Керрі, Кейт Вінслет, Кірстен Данст, Марк Руффало, Елайджа Вуд

Фільм досліджує тему пам'яті та кохання, коли головні герої намагаються стерти спогади один про одного, після важкої розлуки. Це не просто про любов, а й про те, як ми взаємодіємо з нашими емоціями, і як вони впливають на наше життя.

Картина поєднує наукову фантастику з романтичним елементом, що створює неймовірно захоплюючий і глибокий досвід. До речі, фільм отримав премію "Оскар" за найкращий оригінальний сценарій.

Кафе бажань

Рік виходу: 2019

Режисер: Ніколя Бедос

В ролях: Даніель Отой, Гійом Кане, Дорія Тільє, Фанні Ардан, П'єр Ардіті

Фільм розповідає про художника, який отримує можливість знову пережити романтичні моменти з минулого за допомогою послуг спеціалізованої компанії. Тут він відтворює своє найкраще кохання, що стало для нього найбільшим життєвим досвідом.

Картина прекрасно поєднує комедію та драму, даруючи глядачам надію на те, що справжнє кохання завжди з нами, навіть якщо ми його не бачимо.

Кохання та інші ліки

Рік виходу: 2010

Режисер: Едвард Цвік

В ролях: Джейк Джилленгол, Енн Гетевей, Олівер Платт, Генк Азарія, Джош Гад

«Кохання та інші ліки» – це історія про молодого торговця лікарськими препаратами, який зустрічає жінку з хворобою Паркінсона. Їхня взаємна залежність стає як фізичною, так і емоційною, що врешті-решт веде їх до глибокого і справжнього кохання.

Фільм добре поєднує романтику та драми, підіймаючи важливі соціальні питання.

Ла-ла Ленд

Рік виходу: 2016

Режисер: Дам'єн Шазель

В ролях: Емма Стоун, Раян Гослінг, Джон Ледженд, Джонатан Сіммонс, Фінн Віттрок

Музична романтична драма розповідає про мрію, кохання і непрості вибори. Себастьян – талановитий джазовий музикант, який мріє відкрити власний клуб, а Міа – молода акторка, що прагне знайти своє місце в Голлівуді. Їхні шляхи перетинаються, і між ними спалахує почуття, що змінює обох. Разом вони надихають один одного, але, рухаючись до своїх мрій, змушені зробити складний вибір між кар'єрою та коханням.

Фільм зачаровує своєю візуальною стилістикою, музичними номерами і ностальгічним відтінком, залишаючи після себе відчуття солодкого смутку.

Назви мене своїм ім’ям

Рік виходу: 2017

Режисер: Лука Гваданьїно

В ролях: Тімоті Шаламе, Армі Гаммер, Майкл Сталберг

Літня історія кохання між сімнадцятирічним Еліо і американським студентом Олівером розгортається на тлі мальовничої італійської провінції 1980-х років – те, що треба в похмурий зимовий вечір. Юнак вперше переживає справжні почуття, відкриваючи для себе глибину емоцій і крихкість стосунків. Взаємне тяжіння між героями переростає у ніжний, але болісний роман, який залишить незабутній слід у їхніх серцях.

Фільм зачаровує своєю атмосферністю, делікатним підходом до теми кохання та меланхолійним фіналом.