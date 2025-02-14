Частину садиби Ніцке на Верхньому Валу можуть знести, а на її місці побудувати офісний центр

Садибу прусського підданого Карла-Людвига Ниіцке 1893 року, яка розташована на вулиці Верхній Вал, 4, можуть частково знести, а на її місці побудувати офісний центр в псевдоісторичному стилі.

Про це повідомив пам'яткоохоронець Дмитро Перов.

Унікальність цього маєтку полягає в тому, що це остання історична садиба, що збереглася в цьому кварталі забудови Верхнього Валу. У 2024 році наказом Мінкульту садибу було включено до Держреєстру памʼяток.

Сама садиба складається з двох чолових будинків у неоготичному стилі й прибудов, які утворюють суцільну периметральну забудову. Своїм тильним боком садиба виходить на паралельно розташований Воздвиженський провулок.

Наразі Консультативна рада передала під реставрацію два чолових будинки по Верхньому Валу, а ось тильний бік садиби, що виходить на Воздвиженський провулок – під реконструкцію.

"Реконструкція сьогодні – це все, що зі збереженням фундаменту. Тож, частину садиби Ніцке по Верхньову Валу збережуть, а частину – по Воздвиженському провулку знесуть, побудувавши скляний псевдоісторичний офісний центр", – додав Перов.

Пам'яткоохоронець також нагадав, що у вересні 2023 року Департамент аналогічним чином надав можливість знести частину памʼятки історії – Будівлі Київського повітового земства, 1913 року. Тоді компанії "НЕСТ" погодили проєкт реставрації фасаду зі зносом її дворового обʼєму. надалі проєкт став предметом численних судових спорів, а офісний центр так і не було збудовано.

За словами Перова, автором реконструкції садиби Ніцке виступив Микола Вихарєв, який проєктував ЖК Turgenev і той про виключення якого з Консультативної ради рапортували на сайті Київради.

Фото: Дмитро Перов