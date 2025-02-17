Дивіться, який вигляд може мати парк біля озера Йорданське після оновлення

У Києві обговорюють проєкт оновлення парку біля озера Йорданське на трьох ділянках.

Про це повідомили в ГО "Почайна".

Перша ділянка розташована напроти дома 9є по вулиці Йорданській. Це та сама ділянка, де зупинили прокладання ФЕМ-плитки. Тут на ескізі залишена екодоріжка, яка вже прокладена, а ближче до води буде додано шар грунту поверх укріплення з габіону матрацу та посіяно багаторічні рослини.

Бордюр пропонується залишити, але він не буде мати такий вигляд як зараз, бо зі сторони води майже врівень буде починатись пологий спуск, а зі сторони берега – підсипано грунт.

Друга ділянка розташована напроти Оболонського районного центру соціальних служб, Йорданьська 7г. На цій ділянці на березі будуть розташовані спортивний та дитячий майданчики.

Спортивний – з ухилом в реабілітацію військових із втратою кінцівок. Наразі вже сформоване півколо для розташування цих майданчиків. Дитячий майданчик теж буде внизу, раніше його збирались зробити трохи вище на схилі.

Між півколом та урізом води буде розташовано габіони із дерев'яним покриттям для сидіння. Наразі в тому місці, де буде встановлено габіони, є заглиблення, а між габіонами та водою покладено "диряву" фемку, яку пропонується ще підсипати землею, в якій виросте трава. Таким чином габіони використовуються не стільки, як укріплення, скільки, як архітектурний елемент парку та місця для сидіння.

Третя ділянка розташована напроти Ольгінського садочку та біля пляжику. Тут завершується пішохідна екодоріжка. Існуючий горе-пандус перероблять за кошти підрядника, а ще будуть зроблені сходинки.

Вздовж частини берега також, за проєктом, буде встановлено габіони із дерев'яним покриттям для сидіння. Під ними з видом на воду облаштовано лавчата, і там вже немає ніякої "дирявої" фемки, тільки пісок.

Нагадаємо, що берег озера Йорданського планували частково забетонувати для будівництва доріжки, якої немає в проєкті.

Раніше ми писали, що 2015 року команда активістів “Громадського руху” “Почайна” почала обговорення проєкту ревіталізації озера з місцевими мешканцями та чиновниками. У 2019 році з бюджету міста виділили кошти на розчищення Йорданського та пов'язаного з ним невеликим колектором озера Кирилівське. А у 2021 році почали роботи.

Тоді влаштували 1000 квадратних метрів доріжок з ФЕМ , а також проклали велодоріжки. Крім цього, на території парку влаштували близько 1700 квадратних метрів газону, висадили майже 1800 багаторічних рослин.

У 2022 – 2023 роках завершили ще 900 кв. м із велосипедною доріжкою та розпочали підготовку до облаштування нижньої прогулянкової доріжки. В планах було облаштування дитячого майданчика.

Попередній тендер був оголошений у 2023 році вартістю 18 млн грн. Згідно з ним компанія-переможець мала облаштувати нову дитячу зону, встановивши 14 балансувальних стовпчиків, підвісний місток, столик з пеньками та 3 дитячі комплекси, один із яких зі скеледромом. Вказані роботи так і не були виконані.

У вересні 2024 року “Київзеленбуд” оголосив тендер на проведення робіт з капітального ремонту парку вздовж озера Йорданське на Оболоні вартістю понад 32 млн грн.

Фото: ГО "Почайна"