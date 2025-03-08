Дивіться новий кліп Dakh Daughters Pandora’s box про поширення диктатури і пропаганди у світі

Український гурт Dakh Daughters випустив кліп на нову пісню Pandora’s box.

У ньому розповідається, як росія, яка вторглася в України, відкрила “скриньку Пандори” для світу і випустила диктатуру, пропаганду, ілюзію свободи та криваву війну.

Учасниці фрік-кабаре кажуть, що після, у першу чергу, орієнтована на європейського та світового слухача.

“Ми хочемо донести, що війна і те зло, якому протистоїть Україна, — це не лише наша проблема. Це виклик для всього демократичного світу, і відповідальність за майбутнє дітей лежить на кожному з нас. Ми маємо об'єднатися, аби перемогти зло разом”, – зазначили учасниці гурту.

Пісня також українцям, що вони, попри все, мають боротися і вірити в свою справу.

Pandora’s box – одна з пісень нового альбому Dakh Daughters, який є творчою рефлексією музикантів на загарбницьку війну росії проти України.