Ще один безбар'єрний маршрут облаштують від "Деміївської" до Центрального вокзалу

Від ЦНАПу Голосіївського району до Центрального залізничного вокзалу облаштують ще один безбар’єрний маршрут.

Про це повідомили у КМДА.

Його довжина сягатиме 17,7 км від проспекту Голосіївського, 42 до Вокзальної площі та об’єднає понад 10 соціально важливих об’єктів. Зокрема, автостанцію "Київ", відділення "Укрпошти", аптеку і медичну лабораторію "Сінево", Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2, Національну бібліотеку України імені В. І. Вернадського, музеї видатних діячів української культури та Михайла Старицького, Службу у справах дітей та сім’ї Голосіївської РДА тощо.

Сполучення між цими об’єктами забезпечуватимуть тролейбуси маршруту № 12. Тож на зупинках громадського транспорту "пров. Деміївський" і "ст. м. "Деміївська" облаштують безбар’єрні підходи в обох напрямках руху, а самі зупинки технічно поліпшать. Також подбають про тактильну навігацію до цих зупинок від Центру надання адміністративних послуг Голосіївського району. Окрім цього, на маршруті встановлять антипаркувальні стовпчики і частково замінять асфальтове покриття на тротуарній частині.

Вибір маршруту від ЦНАПу Голосіївського району до Центрального залізничного вокзалу ґрунтувався на кількох ключових критеріях. Передусім сьогодні ЦНАПи – це установи для вирішення і супроводу всіх побутових питань мешканців Києва, з урахуванням їхніх індивідуальних потреб. Також враховувалася наявність соціально важливих об’єктів, зручність транспортного сполучення та можливість усунення бар’єрів для маломобільних груп населення.

Раніше ми писали, що у Києві працюють над створенням повністю безбар'єрного маршруту від військового госпіталю до залізничного вокзалу та Майдану.