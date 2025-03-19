Atlas Festival 2025 оголосив перших артистів лайнапу

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Ірина Маймур
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Організатори Atlas Festival 2025, який пройде в Києві 18-20 липня, розкрили імена перших учасників.

Серед них — KOLA, PARFENIUK, Nikow, Domiy, Tember Blanche, а також гурти "хейтспіч" і "Сусіди стерплять".

Перших хедлайнерів фестивалю обіцяють оголосити найближчим часом.

Цьогорічний Atlas Festival відбудеться на території ТРЦ Blockbuster Mall (просп. Степана Бандери, 36). Організатори обіцяють масштабний лайнап, що об’єднає відомих українських артистів та виконавців із-за кордону.

Фестиваль має не лише розважальну, а й благодійну мету — зібрати 100 мільйонів гривень на підтримку Збройних Сил України.

Продаж квитків на Atlas Festival 2025 уже стартував — їх можна придбати за спеціальною ціною.

Фото: Atlas Festival

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Опубліковано: 19 березня 2025
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