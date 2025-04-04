Не тільки "Юнацтво": 12 фільмів і серіалів про підлітковий вік та дорослішання

Підлітковий вік – це час пошуку себе, перших почуттів, бунту проти правил та глибоких роздумів про майбутнє. Якщо вам сподобався свіжий хіт від Netflix серіал "Юнацтво", який чесно і доволі грубо показує внутрішню боротьбу, страхи й бажання, що вирують в підлітковому світі, ця добірка – саме для вас.

Ми зібрали 15 фільмів та серіалів, які теж поринають у тему дорослішання, непростих стосунків, дружби та внутрішніх переживань. Детальніше – в матеріалі БЖ.

Молокососи

Рік виходу: 2007

В ролях: Ніколас Холт, Дев Патель, Кая Скоделаріо, Джозеф Демпсі, Ханна Мюррей

серіал

Один з культових британських серіалів, що розповідає про життя групи підлітків з Бристоля. Герої стикаються з низкою проблем: пошук власної ідентичності, сімейні труднощі, психічні розлади. Кожні два сезони фокусуються на новому поколінні персонажів, а фінальний сьомий сезон показує їхню дорослу версію.

Кінець ї***ого світу

Рік виходу: 2017

В ролях: Джессіка Барден, Алекс Лоутер, Стів Орам, Крістін Боттомлі, Наомі Акі, Джонатан Аріс

серіал

Чорна комедія та роуд-муві про двох проблемних підлітків. Джеймс вважає себе психопатом і планує вбити свою однокласницю Алісу. Але коли вона пропонує втекти разом, він погоджується, відклавши свій план на потім. Втім, подорож змінює обох героїв.

Нетиповий

Рік виходу: 2017

В ролях: Дженніфер Джейсон Лі, Кейр Гілкріст, Брігітт Ланді-Пейн, Майкл Рапапорт, Нік Додані

серіал

Серіал про 18-річного Сема Гарднера, який має аутизм та прагне знайти своє місце в житті. Він вирішує завести дівчину, щоб навчитися соціальним взаємодіям. Попри серйозність теми, серіал наповнений теплом та гумором, розповідаючи не тільки про життя Сема, а й про реакцію суспільства на його особливість.

13 причин чому

Рік виходу: 2017

В ролях: Ділан Міннетт, Кетрін Ленгфорд, Кейт Уолш, Крістіан Наварро, Майлс Хейзер, Аліша Бое

серіал

Драматичний серіал про підліткове насильство та його наслідки. Старшокласник Клей Дженсен знаходить касети, записані його подругою Ханною перед її самогубством. Кожен запис розкриває одну з причин її рішення, порушуючи серйозні соціальні питання, як-от булінг, насильство та психологічне здоров’я.

Сексуальна освіта

Рік виходу: 2019

В ролях: Ейса Баттерфілд, Емма Маккі, Шуті Гатва, Джилліан Андерсон, Коннор Свінделлс, Еймі Лу Вуд

серіал

Сором’язливий школяр Отіс відкриває підпільний кабінет сексуальної освіти разом зі своїєю подругою Мейв. Серіал не лише про інтимні теми, а й про дружбу, самопізнання та комунікацію.

Ейфорія

Рік виходу: 2019

В ролях: Зендея, Хантер Шафер, Джейкоб Елорді, Барбі Феррейра, Алекса Демі, Елджі Сміт, Сідні Свіні, Мод Апатоу

серіал

Жорстка й відверта драма про підлітків, які шукають себе у світі наркотиків, насильства та саморуйнування. Головна героїня Ру намагається знайти сенс життя після передозування.

Нормальні люди

Рік виходу: 2020

В ролях: Дейзі Едгар-Джонс, Пол Мескал, Десмонд Іствуд, Ешлін МакГакін, Сара Грін, Френк Блейк

серіал

Історія про перше кохання двох підлітків, які, попри соціальні відмінності, знаходять спільну мову та намагаються побудувати стосунки. Коннел Волдрон і Маріанна Шерідан навчаються в одній школі в невеликому містечку, і в той же час ніби живуть у протилежних світах. Він — найпопулярніший учень у класі. Вона — тиха і сором'язлива дівчина без друзів.

Вейн

Рік виходу: 2019

В ролях: Марк МакКенна, Сієра Браво, Майк О'Меллі, Джон Шампейн, Джемі Шампейн, Джеймс Ерл

серіал

Головний герой серіалу з елементами бойовика – Вейн. Він важкий підліток з золотим серцем, грубими манерами та зухвалим характером, що живе в невеликому містечку Броктон, штат Массачусетс, разом зі своїм батьком, який вмирає від раку. Разом з дівчиною вирушає в небезпечну подорож, щоб повернути викрадений автомобіль свого батька. Серіал поєднує жорстокий гумор і драму.

Перші ластівки

Рік виходу: 2019

В ролях: Вікторія Литвиненко-Ясиновська, Поліна Носихіна, Максим Самчик, Таїсія-Оксана Щурук, Олександр Рудинський, Олеся Жураковська, Дар'я Трегубова

серіал

Український серіал про жорстокість підліткового світу, цькування, небезпечні онлайн-ігри та соціальні проблеми. Після загадкової смерті однієї з учениць її однокласники опиняються під прицілом розслідування. А деякі з них отримують загадкові помідомлення від аноніма, який шантажує їх розкриттям таємниць.

Хвилі

Рік виходу: 2019

В ролях: Тейлор Рассел, Келвін Гаррісон мл., Алекса Демі, Лукас Хеджес, Білл Уайз, Девід Гарелік, Джастін Р. Чан, Джошуа Брокінгтон

фільм

Після смерті матері від передозування героїном, Тайлер Вільямс та його молодша сестра Емілі виховуються владним батьком Рональдом. Невдовзі старшокласнику його дівчина повідомляє про свою вагітність. Ще не готовий стати батьком, він схиляє дівчину до аборту, але це лише призводить до сварки. Побачивши її на фото з іншим, підліток зважується на безрозсудний вчинок.

Син

Рік виходу: 2022

В ролях: Х'ю Джекман, Лора Дерн, Ванесса Кірбі, Зен МакГрат, Ентоні Хопкінс, Фелікс Годдар, Макс Годдар

фільм

Пітер та його кохана Бет переживають складний період життя, пов’язаний народженням дитини. Ситуація значно погіршується, коли колишня дружина Пітера змушує чоловіка взяти на себе опіку над їхнім сином Ніколасом, який страждає від важкої депресії. А батько всіма силами намагається знайти підхід до підлітка.

Щось не так з Кевіном

Рік виходу: 2011

В ролях: Тільда ​​Суінтон, Езра Міллер, Джон Сі Райлі, Джаспер Ньюелл, Рок Дер, Ешлі Герасимович, Шиван Феллон, Алекс Манетт

фільм

Психологічна драма з елементами хорору розкриває історію взаємин Єви зі своїм сином Кевіном. Після його народження жінці доводиться відмовитися від життя, про яке вона мріяла, і це призводить до трагічних наслідків – Кевін стає загрозою для суспільства.