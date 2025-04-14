10 цікавих музеїв для дітей у Києві

Спитати – в чата GPT. Роздивлятися – в музеї. Хоч нейромережі й знизили рівень необхідності відвідування офлайн-локацій, проте не замінили повністю. Особливо діти все ще потребують цікавого офлайн-інтерактиву.

Для того аби органічно поєднати навчання та фановий відпочинок, зібрали для вас ТОП київських музеїв для дітей та підлітків: від математики та техніки до медуз, палеонтології та навіть вбиралень. Дорослим, до речі, теж можна.

Експериментаріум

“Експериментаріум” став першим справді інтерактивним музеєм в Україні про науку та техніку. На противагу від класичних установ, тут не просто можна чіпати, рухати та експериментувати з експонатами, їх просто неможливо не чіпати!

Власне, суть “Експериментаріуму” – у інтерактивності. У кількох залах музею зібрано 300 експонатів, які стають живими демонстраціями законів фізики, природних явищ і функціонування різноманітних механізмів.

Наприклад, в одному з залів можна проводити експерименти з водою, в іншому діти можуть сісти в кабіну справжньої пожежної машини. Також тут можна створити гігантську бульбашку, виробити енергію, крутячи колеса гігантського велосипеда, подорожувати дзеркальним лабіринтом, зібрати макет тіла людини, включно з внутрішніми органами.

Також в “Експериментаріумі” регулярно проводять різноманітні наукові шоу. Так, в програмі є: хімічне “Реактив шоу”, “Кріо-лабораторія”, електричне “Тесла шоу”, “Кристаломанія” та шоу “Експерименти на кухні”. Кожна екскурсія (як групова, так і індивідуальна) перетворюється на лабораторне поле.

На території музею також працює кафе та крамничка.

Словом, фаново, в інтерактивному форматі, з оригінальним викладом теоретичного матеріалу та яскравою практикою. Дорослим, до речі, також буде цікаво. Особливо сподобається дітям, що цікавляться наукою та технікою.

Адреса: вул. Борщагівська,154, ТЦ “Мармелад”

Ціни: сімейний квиток “2+2” – 1250 грн (для відвідувачів діють знижки), з усіма цінами можна ознайомитися на сайті музею

Графік роботи: Ср-Пт 11:00-18:00, Сб-Нд 11:00-19:00, Пн-Вт вихідний

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Музей наук на ВДНГ

Ще один музей (ще й державний!), що не забороняє відвідувачам торкатися експонатів. У простій і доступній формі тут можна дізнатися про найважливіші наукові досягнення людства.

Покататися на квадратному велосипеді, побачити двометрову голограму та багатокілограмовий кристал, дізнатися, як побудований організм людини та потримати модель головного мозку та органів людини в руках – це лише половина цікавинок, які пропонує музей для відвідувачів.

Також експозиції пропонують побачити власний голос, потрапити в гігантську мушлю та в дзеркальний тунель із оптичною ілюзією. А один з найкрутіших експонатів Музею наук – скляна стеля, яка змінює колір.

Експозиції розділені на тематичні зони (“Дивна матерія”, “Акустика”, “Людина”, “Астрономія”, “Оптика” тощо). Є окрема майстерня ідей, де діти можуть створити власний мультфільм, збудувати міст чи автомобіль з незвичних матеріалів.

Адреса: вул. Академіка Глушкова, 1 (ВДНГ), Павільйон #23

Ціни: вхідний квиток 200 грн

Графік роботи: Ср-Пт 11:00-17:00, Сб-Нд 11:00-19:00, Пн-Вт вихідний

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Музей Медуз

Цікавий український проєкт, створений командою професійних акваріумістів та інженерів у 2018 році. На сьогодні музей представляє найбільшу експозицію медуз в Східній Європі.

Тут можна стати свідками граційного танцю чарівних підводних хижачок – медуз – та дізнатися більше про їхній особливий життєвий цикл та поведінку. Навіть якщо медузи не є вашими улюбленими створіннями, відірвати від них погляд неможливо. Також у приміщенні музею можна зробити незвичайну фотосесію (це дозволено та навіть заохочується).

Музей схожий на футуристичний простір, в якому сплітаються наукові та космічні мотиви. Особливу атмосферу створює підсвітка акваріумів. Тож відчуття та емоції такі, наче ви дійсно перебуваєте за межами Землі, десь на території прибульців з інших планет.

Адреса: вул. Хрещатик, 7

Ціни: дитячий квиток (до 18 років) 200 грн, дорослий – 250 грн

Графік роботи: Вт-Пт 11:00-20:00, Сб-Нд 10:00-20:00

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Кубоїд

Перший в Україні інтерактивний Музей математики . Тут все присвячено популяризації точної науки та STEM-дисциплін. Проєкт реалізовано Національним центром “Мала академія наук України” та Міністерством освіти і науки України за підтримки UNICEF Ukraine та Theirworld.

Музей прeдставляє 120 експонатів, 6 тематичних зон та 4 навчальні простори для школярів і педагогів. “Кубоїд” пропонує досліджувати математичні феномени, вивчати геометрію, логіку та алгоритми через практичні завдання та експерименти.

Як зазначили творці музею, їхня основна мета – показати, що математика не обмежується конспектами застарілих підручників і зазубрювання формул. Математика – це також про творчість, інтерактив та нестандартні рішення.

Наразі музей працює в тестовому режимі, офіційне відкриття заплановано на травень. Квитки можна бронювати вже на сайті музею .

Адреса: ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1. Павільйон №3

Ціни: разовий квиток 400 грн, шкільний квиток (для організованих груп від 10 людей) – 320 грн

Графік роботи: Вт-Пт 10:00-20:00, Сб-Нд 09:00-21:00, ПН вихідний

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Музей води

Експозиція розташована в відновленій вежі київського водогону та підземному резервуарі. Музей триярусний: перший оздоблений композицією з молекул води; другий відображає різні прояви водної стихії; третій уособлює чистоту та вразливість води.

Музей переносить вас в казковий атракціон, де головна героїня – вода у всіх можливих видах, формах та проявах. Величезні акваріуми, гігантський унітаз, моделі артезіанської свердловини і каналізаційного колектора – вражають як дітей, так і дорослих.

Частина експозиції музею присвячена історії створення централізованого водопроводу в місті, представлені автентичні експонати XVIII-XXI століть (дерев’яні, керамічні, чавунні та пластикові водопровідні труби). Можна на власні очі побачити так звану “Водну Хартію” (документ, що регулював правила щодо водних ресурсів). Та найцікавіша частина чекає під час спуску у підземелля.

Екскурсія справді цікава та інтерактивна. Наприклад, вам покажуть величезний макет станції аерації у Бортничах, а також те, як рухається вода каналізацією, а найулюбленіша розвага дітей – пірнути у гігантську мильну бульбашку.

Адреса: вул. Грушевського, 1в (Водонапірна башта у Маріїнському парку)

Ціни: дорослий квиток – 120 грн, дитячий – 100 грн, діти до 6 років у супроводі батьків – безоплатно

Графік роботи: Ср-Пт 10.00-16.00, Сб-Нд 10.00-17.00, Пн-Вт вихідний

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Музей історії туалету

Незважаючи на тему (яка гарантовано “заходить” дітям), цей музей дуже цікавий та пізнавальний. Його основна мета – у розважальній та інтерактивній формі розповісти про історії гігієни та пояснити наочно, чому вона є важливим аспектом нашого життя.

Музей розташований в історичному приміщенні Башти №5 Київської Фортеці. Для дітей від 5 до 12 років влаштовують тематичний квест “Орден чистоти”. У нього включені різноманітні майстер-класи, що розраховані на дітей та батьків. У музеї також є унікальна, занесена до Книги рекордів Гіннеса, колекція сувенірів на “туалетну” тему. У ній, зокрема, сотні мініатюрних клозетів.

Можна сфотографуватися у спеціальних фотозонах, перевтілитись у чумного лікаря, сісти на туалет-трон і взяти участь у захопленні піратської скрині скарбів. А ще в музеї є магазинчик із сувенірами, де можна придбати парфумовані свічки, відео-екскурсії та навіть картини.

Адреса: вул. Рибальська 22

Ціни: повний квиток 200 грн, пільговий – 150 грн

Графік роботи: щодня 10:00 до 18:00

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Київська обсерваторія

Астрономічний музей, або ж у Київська обсерваторія, пропонує класичні експозиції для тих, хто шаленіє від зіркового неба та цікавиться далеким космічними світилами.

А головне – відвідувачі можуть зазирнути в телескоп, роздивитися зірки, послухати про астероїди та космічні небезпеки. У квітні, наприклад, можна буде спостерігати подвійні зорі, зоряні скупчення та туманності. А планети Марс та Юпітер буде добре видно протягом всього місяця.

Крім того, тут вам розкажуть про історію створення в Києві університету Святого Володимира та будівництва астрономічної обсерваторії при ньому, також про розвиток астрономічної освіти та уявлень про Всесвіт протягом ХІХ-ХХІ ст. Продемонструють науковий інструментарій обсерваторії, а також тут розкажуть цікаве про долі найвидатніших київських астрономів.

Потрапити на екскурсію можна тільки за попереднім записом. Іноді також доведеться почекати сприятливих погодних умов.

Адреса: вул. Обсерваторна, 3

Ціни: квиток для дорослих 100 грн, для дітей, пенсіонерів, студентів – 50 грн

Графік роботи: попередній запис за номером (044) 486-39-10, або (098) 366-08-23, Анатолій Михайлович.

Miniland

Найбільший залізничний макет в Україні та музей міні-транспорту. Усі елементи експозиції деталізовані та повністю відтворюють оригінали. Всі об'єкти на макеті виконані максимально реалістично та автентично.

У Miniland можна побачити міні-версії найстарішого київського кінотеатру, каньйон у селі Буки, Трипільську ТЕЦ, вокзал в Івано-Франківську, вітряний млин у селі Пустовіти, міст через річку Стир, Олеський замок та ще багато інших об'єктів на території України.

Відчуття під час відвідування музею, наче ви потрапили у світ лего або конструкторів. Макети максимально реалістичні, хочеться уважно роздивлятися кожну будівлю, ландшафт, мініатюрки людей та рослин.

Адреса: пр-т. Степана Бандери, 34-В, РЦ “Блокбастер”

Ціни: пільговий – 180 грн, дитячий – 250 грн, дорослий – 300 грн

Графік роботи: Ср-Пт 15.00-20.00, Сб-Нд 11.00-20.00, Пн-Вт вихідний

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Музей авіації

Найбільший історико-технічний музей України, що входить у ТОП-20 музеїв світу за версією CNN.

Тут можна побачити, якими були перші кроки авіації в Україні, дізнатися про розвиток галузі на українських теренах у 1920-1930-х роках, послухати та подивитися про створення в Києві першого вітчизняного пасажирського літака К-1 та розробку в Харкові швидкісного ХАІ-1 – одного із перших у світі літаків із шасі, що прибиралося, і розгортання пасажирських перевезень першою в нашій країні авіакомпанією – товариством повітряних сполучень “Укрповітряшлях”.

В ангарі музею можна зблизька ознайомитися з літаками Ан-2, Ан-24, Ту-154, L-410 та гелікоптерами Мі-2, Мі-4, Мі-8, Ка-26. А в деякі навіть залізти.

Окремо представлені газотурбінні авіаційні двигуни Д-20П, НК-12МВ, НК-8-2у. Усі літальні апарати препаровані (мають вирізи), щоб можна було побачити особливості їхньої конструкції.

Адреса: проспект Любомира Гузара, 1

Ціни: пільговий – 100 грн, повний – 200 грн

Графік роботи: Вт-Нд 10.00-16.00

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Національний науково-природничий музей

Зоологічний музей біля метро Театральна – присягаймося, вас водили туди на екскурсії ще дитиною. Як мінімум, оглянути кістки мамонта, різні черепки і рештки доісторичних тварин. Так, з тих пір у Зоологічному (повна назва – Національний науково-природничий) мало що змінилося. Мамонт – на місці, а більшість експонатів, як і тоді, зберігаються під склом і чіпати їх заборонено. Втім, сходити туди все таки варто.

Зоологічний у Києві – один із найбільших науково-природничих музеїв світу і найбільший природничий музей України. Це золота класика музейного дозвілля, яке точно треба спробувати бодай раз у житті.

Тут можна дізнатися про виникнення, будову та еволюцію Землі, її рослинний і тваринний світ, їхнє минуле та сучасне, про історію матеріальної культури племен і народів, що заселяли територію України. Роздивитися комплекс діорам (ландшафтні експозиції та біогрупи, кількість яких сягає 24), а також подивитися на унікальні рештки мамонта.

Адреса: вул. Богдана Хмельницького 15

Ціни: пільговий – 100 грн, повний – 160 грн, безоплатно для дошкільнят

Графік роботи: Чт-Нд 11.00-18.00, Пн-Ср вихідний

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