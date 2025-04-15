На Каннському кінофестивалі відбудеться світова прем'єра українського фільму "Мілітантропос"

Документальна стрічка "Мілітантропос" увійшла до паралельної програми "Двотижневик режисерів" Каннського кінофестивалю та стала єдиним українським повнометражним фільмом у цьогорічному відборі.

Про це пише "Суспільне. Культура".

Світова прем'єра документального фільму "Мілітантропос" відбудеться на Каннському кінофестивалі. Стрічку внесено до паралельної секції "Двотижневик режисерів".

"Мілітантропос" — це спільна робота режисерів Єлизавети Сміт, Аліни Горлової, Семена Мозгового та операторської команди В'ячеслава Цвєткова, Христини Лізогуб і Дениса Мельника. Створенням фільму займалося обʼєднання Tabor, а також продакшн-компанії з Австрії (Mischief Films) та Франції (Les Valseurs Bordeaux).

Назва фільму є неологізмом, що поєднує латинське milit (воїн) і грецьке antropos (людина). Це спроба описати стан людини у війні, що трансформує особистість на межі фізичного й морального виживання. У створенні проєкту також взяли участь сценарист Максим Наконечний і філософ-військовослужбовець Олександр Комаров.

Фільм є частиною документального триптиха "Дні, які хочеться забути". У 2026 році вийде телевізійна версія "Мілітантропоса" тривалістю 90 хвилин на європейському телеканалі ARTE.

Також стрічку було відзначено на IDFA Forum, вона отримала спеціальну згадку в Rough Cut Presentations.

"Двотижневик режисерів" — паралельна програма Каннського кінофестивалю, започаткована в 1969 році, яка згодом стала значущою платформою для прем'єр фільмів відомих режисерів, серед яких Джордж Лукас, Мартін Скорсезе, Джим Джармуш, Алекс Гарленд та інші. У 2022 році в межах цієї програми відбулася світова прем'єра українського фільму "Памфір".

Каннський кінофестиваль — один з найпрестижніших і найстаріших кінематографічних фестивалів світу. Заснований у 1946 році, він щорічно відбувається в місті Канни на французькому узбережжі Лазурного берега. Фестиваль відомий своєю програмою, яка охоплює не лише художні фільми, але й документальні стрічки, що представляють кіно з усіх куточків світу.

Фото: кадр з фільму