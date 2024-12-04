Дивіться 8 українських фільмів 2024 року, які отримали міжнародні кінонагороди

Незважаючи на повномасштабне вторгнення український кінематограф продовжує розвиватися та випускати актуальні картини різних жанрів: документальні, художні та науково-фантастичні. Ці роботи користуються популярність та отримують професійні нагороди не лише в Україні, а й в світі.

Зібрали 8 українських фільмів 2024 року, які отримали кінонагороди на міжнародних фестивалях.

"Ти – космос"

Стрічка отримала декілька міжнародних нагород, зокрема за найкращу режисуру з грошовою винагородою 7500 євро та приз глядацьких симпатій на FilmFestival Cottbus у Німеччині. Фільм отримав головну відзнаку на кінофестивалі в Страсбурзі — Golden Octopus, а також нагороду Silver Melies, яка відкриває шлях до змагань за найпрестижнішу нагороду європейського жанрового кіно — Golden Melies.

Фільм також завоював три нагороди на міжнародному фестивалі науково-фантастичного кіно Trieste Science+Fiction в Трієсті. Стрічка отримала: Asteroid Award, яку вручають за найкращий фільм у жанрі наукової фантастики, жахів та фентезі від режисерів-початківців, приз глядацьких симпатій Audience Award Winner The Begin Hotels та премію "Горизонт подій" — її присуджує журі, до складу якого належать астрофізики, журналісти та кінокритики.

Нагороду також здобув Володимир Кравчук у номінації "Найкращий актор" за виконання головної ролі на The Thessaloniki International Film Festival у Греції.

“Ти — Космос” розповідає історію українського космічного далекобійника із Хмельницького Андрія, який після вибуху Землі залишається єдиним живим у Всесвіті, поки на зв`язок не виходить француженка Катрін.

"Ля Палісіада"

Фільм отримав головний приз 41-го Torino Film Festival, що вважається другим за важливістю кінофестивалем в Італії після Венеційського, а також головну нагороду на Вільнюському міжнародному кінофестивалі Kino pavasaris.

Окрім того, стрічка здобула приз ФІПРЕССІ на Роттердамському міжнародному кінофестивалі. А також фільм опинився у короткому списку премії Європейської кіноакадемії у категорії European Discovery — Prix Fipresci. Окрему нагороду отримав Філіп Сотниченко як найкращий режисер на Міжнародному кінофестивалі в Сараєво.

Саме ця стрічка представлятиме Україну на 97 церемонії премії Оскар. Вона змагатиметься за звання найкращої у категорії “Міжнародний повнометражний фільм”.

Події фільму розгортаються у 1996 році за п'ять місяців до вступу в дію мораторію на смертну кару в Україні. Двоє давніх друзів – детектив міліції та судовий експерт – мають встигнути до цього часу розкрити заплутану справу про вбивство свого колеги. Одночасно обидва вони занурюються у давно забуті спогади про часи, коли вони обидва були закохані у вдову загиблого.

"Мирні люди"

Документальний фільм режисерки "Мирні люди" отримав Спеціальну відзнаку від екуменічного журі у секції Forum на 74-му Берлінському кінофестивалі. Її вручають як за мистецьку якість фільму, так і релігійну, соціальну та гуманістичну проблематику. Стрічка також отримала спеціальну згадку від журі Amnesty International.

Фільм показували й на Гонконзькому міжнародному кінофестивалі, де він отримав Спеціальну відзнаку. Також у Кракові нагороду "Срібний Ріг" отримала режисерка фільму Оксана Карпович та приз FIPRESCI від асоціації кінопреси.

Стрічка складається зі статичних кадрів наслідків повномасштабної війни в Україні: зруйновані будинки та вибиті вікна. На ці кадри накладини аудіодоріжки телефонних розмов російських окупантів, які перехоплювали українські спецслужби. У телефонних розмовах окупанти розповідають про свої "імперські" плани, діляться "перемогами" та вихваляються, які "трофеї" планують привезти додому.

"Редакція"

Фільм отримав нагороду на дев'ятому кінофестивалі Ukraina! Festiwal Filmowy у номінації "Найкращий повнометражний ігровий фільм".

Молодший співробітник краєзнавчого музею Юра вирушає в експедицію на пошуки рідкісного ховраха, але випадково стає свідком підпалу лісу. Він приносить фотографії підпалювачів у редакцію місцевої газети та, через збіг обставин, залишається там працювати. З кожним новим редакційним завданням Юра дедалі більше розуміє, що реальність зовсім не відповідає тому, що пишуть у газетах. Він починає власне розслідування, намагаючись з'ясувати, кому вигідні підпали й чому горять ліси.

"Буча"

Стрічка здобула "срібло" на Варшавському міжнародному кінофестивалі в глядацькому голосуванні серед 57 художніх повнометражних фільмів.

Сюжет драми заснований на реальних подіях, що відбулися в містах Буча, Ворзель та Гостомель на Київщині під час російської окупації на початку 2022 року.

Фільм розповідає історію громадянина Казахстану, який отримав притулок в Україні та проживав в Бучі. З початком російського вторгнення, завдяки своєму казахстанському паспорту, він мав можливість проїжджати на окуповану російськими військами територію та вивозити мирних жителів.

"БожеВільні"

Фільм переміг на кінофестивалі у Болгарії, де здобув головну нагороду в секції OKO GLOBAL на 5-му міжнародному українсько-болгарському етнографічному кінофестивалі ОКО.

Історична драма-трилер "БожеВільні" розповідає про одну з найбільш трагічних сторінок радянської історії – каральну психіатрію. Події фільму розгортаються в 1970-х роках, коли в СРСР активно використовували психіатричні установи для переслідування політичних опонентів. У центрі сюжету – молодий хлопець Андрій Довженко, який через свою пристрасть до західної музики, забороненої в СРСР, опиняється в спеціалізованій психіатричній лікарні.

Андрію доведеться зробити важкий вибір: чи буде він співпрацювати з КДБ, щоб повернутися до родини, чи залишиться вірним своїм принципам і виступить за правду, розкриваючи долю тих, хто став жертвами каральної психіатрії – дисидентів, яких влада безжально знищувала, використовуючи медичні заклади як інструмент репресій.

"Будинок "Слово": нескінчений роман"

Світова прем'єра фільму відбулась 2021 року на 37-му Варшавському кінофестивалі, але у прокаті фільм став доступний 9 травня 2024 року. У 2022 році стрічка отримала одразу чотири нагороди на Міжнародному кінофестивалі I Will Tell у США, а саме: найкращий повнометражний фільм – режисер Тарас Томенко, найкраще звукове оформлення – композитор Алла Загайкевич, найкраща чоловіча роль – Дмитро Олійник, кращий актор другого плану – В'ячеслав Довженко.

Також "Будинок "Слово": нескінчений роман" отримав нагороду "Найкращий ігровий фільм на Міжнародному кінофестивалі у Кошицях у 2022 році.

1927 року у Харкові за наказом Сталіна збудовано особливий будинок. Тут оселилися кращі українські митці — поети, письменники, художники та режисери. Сама лише можливість жити тут вже була для тогочасних творців визнанням. Якось у будинку з'являється новенький. Він працює коректором преси та понад усе мріє влитися в когорту провідних письменників. Аби оселитися тут йому дійсно знадобився талант — талант підслуховувати та переповідати все почуте агенту НКВС.

"Ізоляція"

Фільм отримав нагороду, як найкраща документальна стрічка на 34-му Фестивалі історичного кіно у французькому місті Пессак. Журі відзначили фільм за унікальний підхід до висвітлення історичних подій через особисті історії.

Назва фільму походить від заводу ізоляційних матеріалів у Донецьку, який після розпаду СРСР став центром сучасного мистецтва. У 2014 році територію заводу захопили проросійські колаборанти, перетворивши її на в’язницю і катівню для українських політв’язнів та активістів.