Музей авангарду розмістять в історичній будівлі на Липках

Нову філію Музею історії міста Києва – Музей авангарду розмістять в історичній будівлі на вулиці Липській, 16 на площі 676,1 кв. м.

Про це повідомили у Київраді.

Офіційне створення Музею авангарду як структурного підрозділу Музею історії міста Києва відбулося у листопаді 2024 року. Відкриття постійної експозиції стане частиною становлення сучасного музейного простору України.

Ідея створення Музею авангарду належить генеральній директорці Музею історії міста Києва Діані Поповій, яка померла у квітні цього року. Вона боролася за повернення українським митцям-авангардистам, таким як Малевич, Богомазов і Екстер, належного статусу в історії мистецтва саме як українських художників, а не частини так званого "російського авангарду"

Музей історії міста Києва – найбільше музейне об’єднання столиці. До його складу входять Музейно-виставковий центр, Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського, Літературно-меморіальний музей Михайла Булгакова, музей "Садиба на Кудрявці", Музей окупації Києва, Музей української діаспори, Музей Шолом-Алейхема, Музей шістдесятництва, Музей Сержа Лифаря. Музей авангарду стане десятою філією Музею історії міста Києва.

Фото: Київрада