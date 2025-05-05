Uber планує запустити роботаксі в Європі у 2026 році
Американська компанія Uber і китайська Momentum співпрацюватимуть для спільно запуску робототаксі на різних світових ринках.
Про це пише Bloomberg.
Планується, що запуск роботаксі почнуть в Європі у 2026 році. Для початку в автомобілях з'являться оператори безпеки. Компанія Momenta вже використовує автономні безпілотні системи на дорогах Китаю.
Це вже друге партнерство Uber оголошене за тиждень у сфері автономних автомобілів. Компанія також співпрацюватиме з May Mobility, щоб розгорнути "тисячі" таких автомобілів протягом наступних кількох років. Перший запуск планують в Арлінгтоні, штат Техас, до кінця 2025 року.
Наразі Uber уклала угоди з більш ніж десятьма міжнародними партнерами, щоб впровадити технології автономного транспорту для перевезень пасажирів, вантажів і доставки.
Компанія Lyft, яка є американським конкурентом Uber, також співпрацює з May Mobility. Вони хочуть запустити свої перші роботаксі під наглядом людини влітку 2025 року в Атланті.
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