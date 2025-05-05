Біля реабілітаційного центру UNBROKEN у Львові облаштують парк

У Львові в районі вулиці Пилипа Орлика поруч з житловими кварталами та реабілітаційним центром UNBROKEN облаштують парк на 3 гектари.

Про це повідомили у Львівській міськраді.

Земельній ділянці вже присвоїли кадастровий номер та вже затвердили проєкт землеустрою, що є фактично завершальним етапом для надання парку офіційного статусу.

Також у майбутньому неподалік планують збудувати школу. Для цього вже виділили ділянку. А ще у планах звести поруч сучасний будинок для самотніх літніх людей.

Наразі на цій території переважно хащі, а подекуди були самовільні городи. Тож парк приводитимуть до ладу, а новою зеленою зоною Львова опікуватиметься ДП "Парк Високий замок".

Наразі на території Львівської громади одні з найкращих показників кількості зелених зон – це майже 1200 га зеленої території. На початок 2025 року у Львівській громаді є 41 парк та 135 скверів.

Раніше ми писали, що на вулиці Личаківська, 259 за кошти інвестора облаштують затишний громадський простір зеленню, вуличним освітленням, інклюзивними лавками, дитячими елементами та створять локації для розміщення артоб'єктів.

Фото: Львівській міськраді