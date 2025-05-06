Ветерани з ампутаціями піднімуться на Еверест, щоб зібрати кошти на лікування побратимів
Ветерани спецпідрозділів ГУР МО Іван Таран та Олександр Дашко, які втратили кінцівки на війні, розпочали сходження до базового табору Евересту.
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.
Іван Таран втратив стопу в боях за Бахмут, Олександр Дашко — ветеран підрозділу "Kraken" і віцечемпіон світу з пара-джиу-джитсу, зазнав поранення на Харківщині.
Це перша в історії така експедиція за участі українських військових з ампутаціями.
Похід проходить у межах благодійного проєкту Limitless (“Без меж”). Його мета — зібрати 3 млн гривень на обладнання для лікування фантомного болю в центрі UNBROKEN Ukraine.
Ветеранів супроводжують альпіністи Тетяна Яловчак і Тарас Позній, а також журналіст Роман Бебех, який документує подорож для свого ютуб-каналу “Бомбардир”.
Пожертвувати на реабілітацію українських військових можна за цим посиланням.
Фото: скриншот відео ГУР МО