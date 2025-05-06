Ветерани з ампутаціями піднімуться на Еверест, щоб зібрати кошти на лікування побратимів

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Ірина Маймур
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Ветерани спецпідрозділів ГУР МО Іван Таран та Олександр Дашко, які втратили кінцівки на війні, розпочали сходження до базового табору Евересту.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.

Іван Таран втратив стопу в боях за Бахмут, Олександр Дашко — ветеран підрозділу "Kraken" і віцечемпіон світу з пара-джиу-джитсу, зазнав поранення на Харківщині.

Це перша в історії така експедиція за участі українських військових з ампутаціями.

Похід проходить у межах благодійного проєкту Limitless (“Без меж”). Його мета — зібрати 3 млн гривень на обладнання для лікування фантомного болю в центрі UNBROKEN Ukraine.

Ветеранів супроводжують альпіністи Тетяна Яловчак і Тарас Позній, а також журналіст Роман Бебех, який документує подорож для свого ютуб-каналу “Бомбардир”.

Пожертвувати на реабілітацію українських військових можна за цим посиланням.

Фото: скриншот відео ГУР МО

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Опубліковано: 06 травня 2025
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