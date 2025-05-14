Стрічка 2025: Гід подіями фестивалю

Понад 50 іноземних та українських артистів, 7 сцен і тисячі людей на танцполах — 17 і 18 травня на території колишньої стрічкоткацької фабрики на Нижньоюрківській пройде фестиваль Стрічка.

Розповідаємо детально, чого очікувати від Стрічки 2025.

Простір фестивалю

Цьогоріч фабрика оживе у вигляді цілісної екосистеми, в якій кожна з семи сцен має свій характер, настрій та звук. За візуальну частину відповідає Kyiv Academy of Media Arts, за декорації — Masiks Production, а світлові рішення забезпечить Blck Box.

Фестиваль стартує з виступів у Дворі та Гардені. Згодом відкриються сцени Клоузер, Мезанін, 3RD Floor та Отель. Двір стане сценою для музикантів, що змінюють глобальну музичну мапу — серед них культовий Shackleton (UK) та новатор Dj Plead (AU).

У неділю, за традицією, день розпочнеться у Closer, а завершиться на Лісному Причалі та у Дворі.

Рекорд стор Octan проведе AI Таро Сейшн — цифрову інтерпретацію давньої практики пошуку відповідей. Працюватиме б’юті-корнер Kimera, де відвідувачам запропонують макіяж у різних стилях, а ще можна буде купити одяг та аксесуари від Rave on me та UGA Clothes.

На фестивалі представлять зроблені виключно для Стрічки 2025 брелоки від Balista.lab, кошти з продажів спрямують на потреби Сил спецоперацій ЗСУ. Також на території функціонуватиме зона НГУ "Хартія".

Лайнап

На цьогорічній Стрічці — півсотні артистів, з яких 8 іноземних гостей. Українські артисти виступатимуть пліч-о-пліч з міжнародними іменами. Майже половина всіх виступів на фестивалі — це лайви та спеціально підготовлені сети.

Серед іноземних артистів:

Axelrod Bering — live (USA)

Екс-учасник київського нойз-гурту Shinomon Taj, нині виконує брудний, синтовий noise-pop про автомобільну еротику. Як він сам каже: "я надто сексуальний для нойзу".

Bufiman — live (DE)

Дюссельдорфський продюсер і майстер жанрових метаморфоз, чий перший лайв на Nuits Sonores доводить: коли талант зустрічає зелений світлофор, зупинятись ніколи.

Dj Plead (AU)

Австралійський продюсер переосмислює арабську музичну спадщину крізь призму танцювальної електроніки, створюючи гібридний звук із пульсуючими ритмами, емоційною перкусією та глибоким особистим корінням.

Gallegos (UK)

Британський діджей і продюсер, чия музика поєднує щирість, енергію драм-н-бейсу й глибину хаусу. Його релізи — це водночас творчі маніфести й особисті історії пошуку себе.

Mari.te (VE)

Мадридська діджейка та засновниця лейблу Tresydos, чия музична подорож від Каракаса до Нью-Йорка розквітає, як сад нескінченних відкриттів.

Matthias (IT)

Цей італійський продюсер, що пройшов шлях від Трієста до Берліна, створив цілий всесвіт музичних альтер еґо, жанрових експериментів і платівок, за якими полюють колекціонери.

Shackleton — live (UK)

Британський продюсер, чия самобутня перкусійна музика на перетині дабстепу, фолку та експерименту розкриває силу автентичності й повертає весну.

Transparent Sound — live (UK)

Ветеран бріткору, чий шлях від МС до резидента Tresor і реміксера The Cure доводить — принциповість і пристрасть до звуку завжди актуальні і з роками лише ростуть у ціні.

Їжа та напої

На головному фудкорті працюватимуть п’ять закладів:

CBD Rabbit

Leilia Bakery

OG Burger

Uru 69

ПІТА GRILL

На кораблі Лісного Причалу працюватиме Піца Ще, у Саважі та саду — вегетаріанська точка Savage Food. На фестивалі діятиме 13 барів.

Як починалася Стрічка

Стрічка народилася у 2014 році як камерна вечірка на день народження DJ Nastia. І хоча тоді ніхто не планував створювати великий фестиваль, саме ця подія стала стартом майбутньої важливої музичної події. Назва з’явилася інтуїтивно, ще до того, як стало зрозуміло, що святкування пройде на території колишньої стрічкоткацької фабрики.

За одинадцять років Стрічка перетворилася на один із найвпливовіших фестивалів України. На її сценах виступали зірки світової електронної сцени: Alva Noto, Helena Hauff, Luke Slater, Lil Louis, GAS, DJ Sneak, Rhadoo. Особливе ставлення до локальних артистів стало візитівкою заходу — вони отримують ключові слоти в лайнапі поруч із міжнародними хедлайнерами. Для багатьох локалів це був перший великий вихід на сцену.

Фестиваль двічі потрапляв до списку найкращих травневих подій світу за версією Resident Advisor (2018, 2019).

Адреса: Київ, Нижньоюрківська, 31.

Коли: 17 травня — з 14:00 до 22:00, 18 травня — з 10:00 до 22:00.

Ціни: від 2 050 грн за два дні.

Квитки

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Фото: Саша Зміївець, надані командою Стрічки