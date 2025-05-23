Метро на Троєщину: Київрада планує залучити кошти міжнародних організацій

Київська міська рада зареєструвала проєкт рішення про початок переговорів щодо залучення коштів міжнародних фінансових організацій до будівництва метро на Троєщину.

На переговорах прагнуть отримати технічну допомогу від міжнародних організацій та залучити консультанта для галузевих консультацій і проєктного моніторингу.

У пояснювальній записці йдеться, що за орієнтовними розрахунками на будівництво частини лінії, а саме від станції "Глибочицька" до станції "Райдужна" з відгалуженням у бік житлового масиву Вигурівщина-Троєщина, необхідно 68 млрд грн (або близько 1,5 млрд євро).

Як ми писали, у 2025 році планували почати розробку проєктної документації для будівництва Подільсько-Вигурівської гілки метро, яка проходитиме через Подільський міст.

Для цього на Подільському мосту побудували три станції майбутньої гілки метро, яка буде вести у бік житлового масиву Вигурівщина-Троєщина.

Про будівництво Подільсько-Вигурівської лінії метро вперше заговорили ще у 1980-х. За планом, до 2001 року мали ввести в експлуатацію перший відрізок лінії — від "Вокзальної" до кінцевої станції "Воскресенська".

На кінець 2023 року загальний бюджет програми будівництва метро на Троєщину становив 34,8 млрд грн. З них 19,9 млрд грн планували виділити з місцевого бюджету, ще 0,8 млрд грн — з держбюджету, а 14,1 млрд грн з інших джерел.