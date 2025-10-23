Фінал «Дивних див» вийде у кінотеатрах на Новий рік

Фінал п'ятого та заключного сезону серіалу «Дивні дива» від Netflix, ймовірно, дебютує на великих екранах у США напередодні Нового року. Це стане знаковим кроком для флагманського серіалу стримінгу, пише Gizmodo.

Як з'ясував журналіст Метью Беллоні, що спеціалізується на інсайдах Голлівуду, завершальний епізод 5 сезону планують показати в американських кінотеатрах одночасно з його прем'єрою на Netflix. Очікується, що ключовим партнером стане мережа AMC Theatres, хоча до переговорів можуть долучитися й інші кінотеатри.

Творці серіалу брати Даффери давно виступали за кінотеатральний досвід для фіналу, наголошуючи на важливості звуку, зображення та енергії спільного перегляду.

Такий серіальний фінал створить прецедент для інших телевізійних проєктів, які також можуть отримати кінопрокат у майбутньому.

Плани міжнародного кінопрокату поки невідомі, але фінал серіалу можуть показати й за межами США, якщо попит буде високим.

Вихід 5 сезону розділено на три частини: перша (4 епізоди) вийде 26 листопада, друга (3 епізоди) — 25 грудня, а фінальна (1 великий епізод) — 31 грудня.

«Дивні дива» — один із найуспішніших проєктів Netflix, який стартував ще 2016 року. Шоу розповідає про групу дітей з міста Гокінс, які стикаються з надприродними явищами, таємними урядовими експериментами та монстрами з паралельного світу.