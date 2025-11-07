Стівен Спілберг і Кріс Коламбус знімають продовження «Ґремлінів»

Студія Warner Bros. офіційно оголосила про роботу над третьою частиною культового фільму «Ґремліни», пише Hypebeast.

Прем’єра запланована на 19 листопада 2027 року — це буде перший ігровий фільм франшизи за понад 40 років.

Зображення: Warner Bros / Amblin Entertainme / Collection ChristopheL via AFP

До роботи над проєктом повертаються творці оригінальної стрічки: Стівен Спілберг знову стане виконавчим продюсером через свою компанію Amblin Entertainment, а Кріс Коламбус — сценарист «Ґремлінів» 1984 року — цього разу виступить режисером і продюсером.

Сценарій до фільму Коламбус пише разом із Заком Ліповскі та Адамом Штайном.

Перші дві частини «Ґремлінів» стали культовими завдяки поєднанню жахів і чорного гумору, а також через три головні правила догляду за милими, але небезпечними істотами — моґваями: уникати яскравого світла, не мочити їх водою та ніколи не годувати після півночі.

Warner Bros. обіцяє, що нова частина поверне «магію, хаос і чуттєвість», знайомі шанувальникам, але також познайомить із ґремлінами нове покоління глядачів. Подробиці сюжету поки не розголошують.