Стівен Спілберг і Кріс Коламбус знімають продовження «Ґремлінів»

55
Ірина Маймур
share share

Студія Warner Bros. офіційно оголосила про роботу над третьою частиною культового фільму «Ґремліни», пише Hypebeast.

Прем’єра запланована на 19 листопада 2027 року — це буде перший ігровий фільм франшизи за понад 40 років.

Зображення: Warner Bros / Amblin Entertainme / Collection ChristopheL via AFP

До роботи над проєктом повертаються творці оригінальної стрічки: Стівен Спілберг знову стане виконавчим продюсером через свою компанію Amblin Entertainment, а Кріс Коламбус — сценарист «Ґремлінів» 1984 року — цього разу виступить режисером і продюсером.

Сценарій до фільму Коламбус пише разом із Заком Ліповскі та Адамом Штайном.

Перші дві частини «Ґремлінів» стали культовими завдяки поєднанню жахів і чорного гумору, а також через три головні правила догляду за милими, але небезпечними істотами — моґваями: уникати яскравого світла, не мочити їх водою та ніколи не годувати після півночі.

Warner Bros. обіцяє, що нова частина поверне «магію, хаос і чуттєвість», знайомі шанувальникам, але також познайомить із ґремлінами нове покоління глядачів. Подробиці сюжету поки не розголошують.

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 07 листопада 2025
share share
Netflix анонсував спіноф «Дивних див» у стилі мультфільмів 80-х Netflix анонсував спіноф «Дивних див» у стилі мультфільмів 80-х Акторка Гелен Міррен отримає «Золотий глобус» за внесок у кіно Акторка Гелен Міррен отримає «Золотий глобус» за внесок у кіно BROCARD Beauty Garden: простір краси нового формату BROCARD Beauty Garden: простір краси нового формату Куди піти у Києві 8–9 листопада: афіша для тих, хто втомився від шуму Куди піти у Києві 8–9 листопада: афіша для тих, хто втомився від шуму
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.