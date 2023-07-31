Такие планы: 11 проектов июля, которые изменят Киев

В июле стало известно о планах установить в Киеве модульные укрытия, обустроить наземные переходы на Университете, обновить подвижной состав общественного транспорта, а также отремонтировать аварийный мост Метро. Рассказываем о проектах, которые тем или иным образом могут повлиять на наш город.

В Киеве установят до 250 модульных укрытий

В Киеве планируют установить 200-250 модульных бетонных укрытий в разных районах города. В частности, установка модулей планируется на территориях школ и детсадов, где отсутствуют подземные укрытия, сообщил городской голова Виталий Кличко.

На это город выделит 300 миллионов гривен.

Киев закупит новые автобусы и троллейбусы

Киев планирует закупить 100 новых троллейбусов и 114 автобусов.

Это будут 100 троллейбусов с автономным ходом, которые могут ехать до 30 км без подключения к электричеству. Так левый берег удастся соединить с правым, не достраивая контактную сеть.

Новый транспорт закупят на средства IBRD (Международный банк реконструкции и развития).

Первые поставки ожидают осенью.



В Киеве будут действовать новые правила размещения вывесок

Рекламные вывески в Киеве будут размещаться по новым правилам. В частности, речь идет о допустимом количестве вывесок одним владельцем на фасадах домов.

Ранее такие ограничения не предусматривались, что давало возможность владельцам размещать несколько конструкций площадью до 3 м², расположенных рядом друг с другом. Это могло повлечь за собой почти полное перекрытие вывесками значительной части фасада.

Наземный переход возле метро «Университет»

"Киевавтодор" планирует обустроить наземный переход в метро "Университет" до конца 2023 года. Согласно решению городского совета, дорожники будут дублировать все подземные переходы наземными.

Проект наземного пешеходного перехода возле метро Университет согласовали на Общественном бюджете еще в 2019 году. Однако его не поддержала полиция



Между Киевом и Вышгородом запустят Kyiv City Express

Между Киевом и Вышгородом планируют запустить пригородные электропоезда Kyiv City Express. Время путешествия от Вышгорода до "Почайной" теперь может составлять 10 минут при 20-ти минутном интервале движения в пиковые часы. Подробнее мы писали об этом здесь .

На Оболони восстановят заброшенный детсад

На Минском массиве планируют реконструировать детсад №206, который еще в начале 2000-х годов полностью прекратил работу.

Реконструкция позволит принять около 150 дошкольников Оболонского района и использовать заведение как “пункт несокрушимости” и укрытия во время воздушной тревоги для около 200 человек.

Улицу Дмитриевскую отремонтируют

Улицу Дмитриевскую обещают отремонтировать в следующем году.

Улицу уже проинспектировали вместе с «Киевавтодором» и «Киевпасстрансом». В КГГА говорят, что ее могут отремонтировать с минимальными затратами. В частности, город планирует разобрать и исправить трамвайный путь и восстановить бетонные блоки, которыми выложена дорога вдоль трамвайной линии.

В общественной инициативе «Пассажиры Киева» уверены, что улица нуждается не в ремонте, а в комплексной реконструкции. Там нужно обустроить дождевую канализацию. К тому же следует решить проблему с парковкой автомобилей в габарите трамвая.

Мост Метро планируют отремонтировать

Киев планирует приступить к ремонту аварийного моста Метро в 2024 году. Как отмечает Кличко, чтобы разгрузить и закрыть на ремонт мост Метро, в этом году планируют запустить автомобильное сообщение по Подольско-Воскресенскому мостовому переходу. Работы там продолжаются.

Александровскую больницу хотят реконструировать и построить там паркинг

В Киеве хотят провести реконструкцию построек Александровской клинической больницы со строительством паркинга. Это планируют сделать за счет инвесторов.

О реконструкции КГГА сообщала еще в феврале 2022 года. Однако из-за вторжения проведение инвестиционного конкурса отложили.

Строительство ЖК и дороги на Осокорках

На Осокорках между озерами Небреж и Тягле начинают строить ЖК H2О. КГГА 4 мая дала разрешение на установку временного ограждения на период комплексной застройки территории, а также на обустройство подъездной дороги с переездом через улицу Коллекторную.

Киевляне готовят обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой остановить строительство. На месте строительства активисты предлагают создать экопарк, ведь "эта территория является уникальным местом для распространения краснокнижных растений и животных".

Кинотеатр "Факел" станет многофункциональным заведением культуры

На Харьковском массиве кинотеатр «Факел» превратят в многофункциональное коммунальное учреждение культуры. Там возобновят кинопоказы, а также на базе заведения организуют творческие секции, студии актерского мастерства, вокала и т.д.

Фото: Максим Дьяченко



