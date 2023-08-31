30 заведений, которые открылись в Киеве в августе

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Мария Банько
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Доставка пиццы с салом и дерунами, кофе от переселенца из Волновахи, трехэтажные бранчи возле "Арсенальной", бильярдный бар на Подоле и столовая от команды Славы Балбека на Львовской площади.
Рассказываем о новых местах, появившихся в Киеве в августе.

20/22 Avenue Coffee

Новое кафе возле метро «Печерская». Предлагают классические кофейные напитки, фильтр-кофе и лимонады. К ним можно заказать паштейши, профитроли и пирожные. Есть летняя площадка.

Цены: эспрессо – 43 грн, допио – 53 грн, капучино – 58 грн, фильтр-кофе – 53 грн, эспрессо-тоник – 68 грн, лимонад – 69/99 грн, паштейш – 75 грн.

Адрес: бульв. Леси Украинки, 20/22

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Avi на Житнем рынке


Заведение сети ближневосточных бистро Avi ресторатора Алекса Купера. В меню – лафа боулы (боулы с питой), мезе, бургеры и хумус, а также более 10 видов "швармы" (именно так здесь называют шаурму).

Например, можно заказать летнюю шварму с курицей, свежим и маринованным огурцом, молодой капустой, айсбергом и двумя соусами или "Тель-Авивский кебаб сабих" с говяжьим кебабом, баклажанами фри, томатами, маринованными огурцами, айхбергом и айхбергом.

Цены: лабне из сыра фета и сливок - 69 грн, фалафель - 89 грн, "Тель-Авивский кебаб сабих" - 199 грн, шницель-шварма - 189 грн, шварма иерусалимская с творожной фалафелем - 199 грн, бургер классический - шакшука – 219 грн.

Адрес: ул. Верхний Вал, 16

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Bruncho Cafe

Заведение возле Мариинского парка открыла молодая пара Алина и Дмитрий. Главная изюминка кафе – большие трехэтажные завтраки-бранчи по единой цене. Их готовят в течение всего дня на выходных и с 09:00 до 13:00 по будням.

Кроме того, в меню есть ланчи, салаты, закуски и бургеры. К напиткам предлагают авторские коктейли, действует постоянная акция "1+1=3" на Aperol Spritz.

Цены: шампиньоны фри - 99 грн, бранч на выбор (английский, норвежский, мюнхенский или итальянский) - 189 грн, розовая паста - 219 грн, круасан-салат с овощами гриль - 159 грн, бургер вишня-дорблю - 255 грн, баск с шоколадом – 105 грн, капучино – 45 грн, коктейль Mango Sour – 189 грн.

Адрес: ул. Институтская, 27/6

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Chiringuito

Новый испанский бар, открывшийся возле метро Левобережная. В меню – холодные или горячие тапас, брускеты, тортильи, жареные колбаски в соусе из красного вина, падронские перцы, фаршированные чоризо и сыром, а также шпинат с чедером и сливочным соусом.

К закускам можно заказать бокал вина, пива или коктейль. Литр сангрии на компанию стоит 495 гривен.

Цены : брускетта с анчоусами и вялеными томатами - 75 грн, перцы Padron, фаршированные чоризо и сыром - 235 грн, Tapas con jamon (сет с хамоном, гресиной, бри, грушей и сальсой) - 235 грн, картофель Patatas bravas - 9 грн, чурос с шоколадным соусом – 180 грн, бокал сангрии – 135 гривен, коктейль Huego с сиропом бузины – 185 грн.

Адрес: Евгения Сверстюка, 6А

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Greek House

Третье в Киеве заведение с греческой кухней Greek House открылось в ТРЦ Lavina Mall. В меню – греческий гирос с курицей, шаурма, пита и сэндвичи с разными видами мяса. Есть блюда для вегетарианцев.

Цены: шаурма классическая – 119 грн, шаурма вегетарианская – 129 грн, пита с курицей – 109 грн, большой картофель фри – 50 грн, Грек-сэндвич чикен – 55 грн, айран – 30 грн, мороженое с топпингом – 59 грн.

Адрес: ул. Берковецкая, 6Д

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Dill

Кафе-бар в ЖК "Севен", который открыли два друга Сергей и Виталий. Они уже долгое время работают в сфере гостеприимства, сейчас встречают и обслуживают гостей сами.

Завтраки подают целый день, можно заказать шакшуку, английский завтрак, сырники, яичницу с колбасками, гранолу с йогуртом и фруктами или тосты с авокадо и яйцами пашот.

В меню есть ребрышки, коктейли и блюда для детей. Бар на минус первом этаже можно арендовать за 5 тыс гривен и праздновать со своей едой и напитками, или под депозит.

Цены: английский завтрак – 190 грн, тосты с авокадо и яйцами пашот – 180 грн, борщ красный с салом – 180 грн, ребра в медовом соусе – 230 грн, азиатская лапша – 140 грн, лимонад алоэ-ананас – 70 Caramel Gimlet – 170 грн.

Адрес: Днепровская набережная, 20Б

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Doggeriz

Четвертое заведение сети Doggeriz в Киеве начало работу в ЖК RiverStone.

Предлагают большой ассортимент хот-догов, сэндвичей и бургеров. Также есть вегетарианские блюда и антибургеры, то есть бургеры без булочки.

Из напитков можно заказывать кофе, фруктовые фреши или алкогольный коктейль. Есть детское меню.

Цены: бургер с котлетой из мраморной говядины Double Trouble – 289 грн, чизбургер с растительной котлетой – 329 грн, хот-дог с соусом дор блю – 219 грн, греческий салат – 180 грн, картофель фри – 80 грн, сырники – 160 капучино – 60 грн, коктейль Aperol Spritz – 270 грн.

Адрес: Днепровская набережная, 14

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Друзья. Пиво. Пицца. Гриль

Заведение с пиццей, бургерами, хачапури и шаурмой, которое открылось в ЖК "Лебединый" на Харьковском массиве. Также в меню главные блюда, закуски и салаты, шашлык, десерты. Из напитков предлагают фирменное пиво, классические коктейли, крепкий алкоголь, вино.

С понедельника по пятницу с 11 по 16 готовят комплексные обеды. Есть детская комната.

Цены: шаурма "Друзья" с курицей - 135 грн, шашлык из свиной ошейка - 185 грн, бургер "Курица-соседка" - 125 грн, овощи гриль - 75 грн, греческий салат - 145 грн, бульон куриный с лапшой - 65 пицца "Четыре сыра" - 245 грн, хачапури Мегрельский - 155 грн, пиво "Друзья" - 95 грн.

Адрес: ул. Александра Кошица, 1/38

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HillBar

Новое кафе-бар в центре столицы, открывшееся в помещении заведения Brewtiful.

В HillBar предлагают кофе, десерты и коктейльную карту по категориям "Коктейль аперитив", "Коктейль день", "Коктейль вечер", "Коктейль авторский". Также есть опция самостоятельного выбора базового крепкого напитка для коктейля, из оригинальных напитков готовят лимонады из китайских водорослей и алкогольного матча.

HillBar позиционирует себя как pets-friendly. Здесь есть коворкинг и проводят благотворительные ивенты.

Цены: эспрессо - 65 грн, капучино - 75 грн, Блэк Оранж - 120 грн, виски - от 90 грн, вино - от 140 грн, коктейли - от 200 грн, вафельный торт - 100 грн, брауни с вишней - 100 грн, пирожное облепиха – 125 грн.

Адрес: улица Лютеранская, 6

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Hygge bar

Светлое просторное заведение с кеговым просеко и авторскими коктейлями в ЖК «Парковые Озера» на левом берегу Киева.

На завтрак можно заказать сырники со сливочным крем-брюле, яйца бенедикт с гречишным хлебом и прошуто котто или лососем, яичницу или авокадо-тост. Есть возможность отпраздновать дни рождения и праздники.

Цены: глазунья с соусом аррабиата, кинзой и печеным перцем - 165 грн, лосось гравлакс - 239 грн, салат с трюфельным ростбифом и грушей - 265 грн, бургер с беконом и халапеньо - 265 грн, тарт татен с яблоками крана – 75 грн, эспрессо – 40 грн.

Адрес: ул. Воскресенская, 18

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За шкафом

В ЖК «Варшавский Плюс» на Виноградаре заработало кафе «За Шкафом» с современной украинской кухней

В основе меню заведения сезонные локальные продукты, выращенные на небольших украинских фермах.

Цены: сырники с ягодами – 180 грн, творожный омлет – 185 грн, гречка с копченым беконом, молодым горошком и яйцом – 165 грн, авокадо тост – 265 грн, борщ – 260 грн.

Адрес: проспект Правды, 51 (ЖК «Варшавский Плюс»)

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IVA

Café IVA от трех друзей предлагает широкое меню – здесь есть кофейные напитки, чаи, лимонады, десерты и сэндвичи. У заведения есть уютная летняя терраса. Позиционирует себя как pet friendly.

Цены: эспрессо — 28 грн, раф кофе — 60/85 грн, латте — 45/65 грн, айс латэ — 55 грн, эспрессо тоник — 60 грн

Адрес: проспект Петра Григоренко, 36А

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Iveria

Ресторан грузинской кухни вблизи станции метро «Арсенальная», которая предлагает традиционное меню: хачапури, хинкали, национальные грузинские закуски. Также есть горячие блюда из мяса и рыбы, домашнее вино и лимонад собственного производства.

Заведение расположено во дворике, есть летня терраса.

Цены: хачапури по-аджарски – 215 грн, продовольствие – 125 грн, долма – 220 грн, баклажаны с орехами – 170 грн, люля-кебаб – 270 грн, хинкали с телятиной – 37 грн, домашнее вино – 75 грн (100 мл , лимонад "Иверия" – 30 грн (250 мл).

Адрес: ул. Институтская, 25

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Каштан Wine

Винный бар и магазин от владельцев заведений Каштан и Липа. В ассортименте много интересных натуральных и биодинамических вин.
Можно купить бутылку или на месте выпить бокал с закуской.
Также в заведении начали проводить первые события: дегустации и шефские завтраки.

Цены : бокал просеко – 150 грн, винная тарелка – 250 грн, коктейль Мимоза – 190 грн.

Адрес: Рейтарская, 9Б

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Кий

Бильярдный бар от владельцев HVLV и BGRN ("Волновой" и "Багряный"), который также расположился на Подоле именно над новым залом "Волнового" - там, где раньше был магазин обоев. Войти в заведение можно через подъезд с улицы Верхний Вал.

Пространство оборудовано пятью столами для пула, контактной барной стойкой, диджей-плейсом и отдельной комнатой со столом для настольного футбола, PlayStation 5 и диванами. В меню – коктейли, пиво, вино и закуски. Планируют готовить роллы в лаваше с курицей и рыбой.

Цены: бильярд – от 180 грн/час, пиво Kyiv Lager – 120 грн, сидр Хани Крисп – 140 грн, лимонад Underwood – 80 грн, пиво Underwood – 120 грн, коктейль Gin & Tonic – 200 грн, коктейль Old Fashion , коктейль Negroni - 240 грн, вино - 750 грн/бутылка.

Адрес: ул. Верхний Вал, 18

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Konteyner X

Десятая локация сети Konteyner Bar открылась у станции метро "Театральная". Специально для нее изготовили специальные бокалы с буквой X. Также в этом заведении будет работать виниловый проигрыватель.

В ассортименте Konteyner X – классические сорта пива и крафтовые варианты, а также украинский крафтовый сидр. К напиткам можно заказать оливки, хамон, кешью и творог.

Цены: пиво Underwood Milky Mango – 69 грн, пиво Varvar Dream Catcher – 75 грн, пиво «Замковая гора» от «Правды» – 78 грн, пиво Mova от Stone Side by Side – 198 грн, сидр от 2085 Brewery – 96 грн.

Адрес: улица Чикаленко, 11

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Люди

Новая доставка суши и роллов в Шевченковском районе Киева и Оболони. В ассортименте - запеченные роллы, маки, нигири, гункан, классические и авторские роллы, роллы “Дракон”, сеты. Любой ролл по желанию могут сделать острым. При заказе от 600 грн. доставка бесплатная.

Цены: нигири с лососем - 40 грн, маки угорь-огурец - 120 грн, ролл запеченный с креветкой - 210 грн, "Филадельфия Терияки" - 265 грн, "Черный дракон" - 250 грн, авторский ролл "Крымский" с мидиями луком – 200 грн.

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Mish-Mash

Шефское бистро Юрия Приемского возле станции метро "Минская". Название заведения означает "мешанина" и олицетворяет сочетание в блюдах разных кухонь мира, а именно современной израильской, итальянской и крымскотатарской.

В меню завтраки (до 14:00) салаты и закуски, блюда на гриле, равиоли и паста, супы. В барной карте есть кофейные напитки, лимонады, авторские чаи, фантазийные коктейли, вино, пиво.

Цены: гречневые блины с курицей и творожным соусом - 185 грн, печеные перцы с креветками на авокадо-креме – 200 грн, лабное – 130 грн, янтик с говядиной – 75 гривен, шакшука со свеклой и крем-сыром – 160 грн, сома – 270 грн, клубничный торт с розмарином – 140 грн, лимонад с грушей и кардамоном – 75 грн.

Адрес: ул. Левко Лукьяненко, 21

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Городская столовая

Проект архитектора Славы Балбека (Дилетант, Дублер) и харьковчан Елены и Олега Хромовых (Протагонист), к которому присоединился еще один партнер-предприниматель.

Идея была создать демократическое учреждение с современным дизайном и простыми популярными блюдами, которым заказывались бы на линии раздачи. Открылся он в седьмом корпусе Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана на Львовской площади.

Цены: борщ – 90 грн, окрошка – 80 грн, салат со свеклой и фетой – 50 грн, салат с капустой и огурцом – 40 грн, котлета по-киевски – 90 грн, гречневая каша – 40 грн, запеканка, “Наполеон” или "Чизкейк" - 80 грн.

Адрес: Львовская площадь, 14

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Основа

Бар-кафе с кофе и коктейлями на Позняках. Название заведения по задумке должно заложить основу для творчества, культурного обмена и сотрудничества между людьми.

В "Основе" используют кофейное зерно собственной обжарки от ростерии Spark. Кроме кофейной классики есть популярные классические коктейли, красные и белые вина и Prosecco. Также готовят сэндвичи с разнообразным мясом, сыром, шампиньонами или лососем.

Цены: Clover club на основе джина – 160 грн, New York Sour – 160 грн, Aperol Spritz – 150 грн, Prosecco – 80 грн, флэт уайт – 60 грн, раф – 70 грн, кофе глосс – 75 грн, лимонад – 60/ 70 грн.

Адрес: ул. Княжеский затон, 9

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Oven Cafe Bar

В меню заведения – блюда европейской кухни. Среди них: неаполитанская пицца, салаты, закуски, мясо из хоспера и классические десерты в авторской интерпретации.

Завтраки здесь готовят целый день. Также предлагается детское меню.

В барной карте есть классические коктейли, европейские вина, пиво, кофе и чай.

Цены: яйца пашот с лососем и рукколой - 185 грн, пицца Фиорентина - 195 грн, салат со слабосоленым лососем - 260 грн, брускеты с ветло тонато и капрезе - 210 грн, скумбрия в хоспере с сезонными овощами - 2

Адрес: ул. Братства Тарасовцев, 7

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Pachey

Новый коктейль-бар с террасой и тематическими коктейлями на Подоле. По замыслу владельцев, заведение должно открывать для гостей новое и побуждать их к экспериментам.

Декор зала создавал стрит-арт художник Гордей. Летняя терраса выходит на живописную Воздвиженку.

Цены: коктейль Americano - 170 грн, Martini Royale - 160 грн, Campari Tonic - 160 грн, Negroni Sbagliato - 200 грн, творожная тарелка - 190 грн, рыбные снеки - от 75 грн, творожные снеки - 90 грн, мороженое пломбир из ло 85 грн.

Адрес: ул. Кожемяцкая, 10А

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Pan Chang

Еще одно новое заведение на Подоле – кафе с азиатской кухней, объединяющей кулинарные традиции Вьетнама, Китая, Южной Кореи, Таиланда и Японии. Именно поэтому в меню есть блюда из всех этих стран: корейские пипимпаб и чаджамен, вьетнамский суп Фо Бо или тайский ПадТай.

Из напитков предлагают авторские лимонады, матчи, бабл-ти, классические и биодинамические вина, сливовое японское вино и разнообразные коктейли.

Цены: ПадТай (лапша WOK) с курицей, овощами и тайскими специями - 250 грн, чаджамен (холодная лапша с мясом и овощами в бобовом соусе) - 245 грн, Фо Бо - 285 грн, Том Ям - 345 грн, салат с креветками и манго - 185 грн, нем с курицей - 195 грн, мочи "манго-маракуйя" - 75 грн, коктейль Kabudzyo в азиатском стиле с текилой, лемонграссом, ананасовым соком и чили - 210 грн.

Адрес: ул. Ярославская, 32/33

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Пицца как песня

Новый сервис доставки, предлагающий более 20 видов пиццы с неожиданными ингредиентами. Так, пиццу «Дерун» готовят с моцареллой, чесноком и дерунами, а пиццу «Борщ» – с картофелем, свеклой, фасолью и сметаной. Также есть пицца с четырьмя видами сала.

Еще одна особенность – блюда в меню названы в честь украинских народных песен. Кроме пиццы предлагают крылышки и бургеры, картофель фри и по-крестьянски, есть маринованные овощи и сырники. Стоимость доставки – 50 грн, минимальная стоимость заказа – 300 грн.

Цены: пицца «Свадебная Маричка» с моцареллой, фетой и соусом Альфредо — 215 грн, пицца «Четыре сала» — 245 грн, пицца «Борщ» — 295 грн, пицца «На горе два дубка» с моцареллой, капустой, домашней колбасой, хреном и шампиньонами — 315 грн, картофель по-крестьянски со шкварками — 115 грн, сырники — 135 грн.

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Разные

Новое кафе неподалеку от Золотых Ворот, в оформлении интерьера использована винтажная мебель.

Предлагают кофе от разных обжарщиков, какао, лимонады, фреши, печенье, круассаны, пироги. Можно приобрести кофе в пачках.

Цены: киш с курицей, ветчиной и грибами – 120 грн, круассан французский с шоколадом – 0 грн, айс какао – от 70 грн, фильтр-кофе – 60/70 грн, флэт-вайт – от 70 грн, капучино – от 65 грн , латая коровка – от 85 грн.

Адрес: пер. Чеховский, 9

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Readeat

Книжный магазин от основателя Concert.ua Дмитрия Феликсова, который официально откроется 1 сентября. На двух этажах будут работать книжный магазин из более 8 тыс. книг, кофейня и локация для чтений, встреч с авторами и музыкальных мероприятий, также в ReadEat будут продавать винил.

Все книги книжного магазина также можно приобрести на сайте Readeat.com, процент от продаж будет направлен на пополнение библиотек деоккупированных территорий. В кафе будут угощать кофе, вином и сладостями от украинских производителей.

Адрес: ул. Антоновича, 50

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Ретрит

Заведение с кофе, десертами и смузи на Печерске открыл переселенец с Донбасса. Антон Романченко руководил кафе Guru coffee в Волновахе, но во время полномасштабного вторжения оно было уничтожено.

Антону удалось эвакуироваться. Чтобы вернуться к жизни, сначала занимался волонтерством в Ирпене, а затем решил реализовать идею с кафе.

Адрес: ул. Цитадельная 9

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Very Well Cafe возле Майдана

Один из пяти семейных ресторанов Very Well Cafe переехал из Городецкого на Малую Житомирскую.

В меню – завтраки, бизнес-ланчи, закуски, салаты, супы, равиоли, паста, основные и первые блюда, блюда на гриле, гарниры и десерты. Барную карту составляют алкогольные и безалкогольные коктейли и напитки.

Цены: омлет или яичница со слабосоленым лососем, шпинатом и томатами - 229 грн, сырники с вишневым соусом и сметаной - 145 грн, брускетты из гуакамоле, печеным перцем и вялеными томатами - 128 грн, спагетти яблочный пирог с ванильным мороженым - 115 грн.

Адрес: ул. Малая Житомирская, 3

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Volume

Кофейня с кофе, десертами и сэндвичами в ЖК Патриотика на Позняках. Владельцы позиционируют Volume как пространство, где можно поработать или поиграть в настольные игры, или просто выпить кофе наедине со своими мыслями.

В кафе – большой выбор кофейных напитков, десерты, сэндвичи и салаты.

Цены: эспрессо – 35 грн, фильтр – 60/70/80 грн, капучино – 45/50 грн, эспрессо тоник – 70/75/80 грн, карамельный чизкейк – 95 грн, брауни – 65 грн, макарон – 60 грн.

Адрес: ул. Елизаветы Чавдар, 38А

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Центр шаурмы

Четвертое заведение сети "Центр шаурмы" от переселенцев из Мариуполя. В этот раз на Позняках.

Здесь предлагают запеченную на угле шаурму с тремя видами мяса, кебаб с телятиной и свининой. Есть в заведении и вегетарианские блюда: это шаурма с фалафелем и лаваш с творогом и грибами.

На закуску можно заказать батат, картофель фри и куриные крылышки под медовым соусом. Есть летняя площадка.

Цены: шаурма с курицей — 110 грн, шаурма с фалафелем — 160 грн, лаваш с творогом и грибами — 120 грн, кебаб с телятиной — 140 грн, куриные крылышки под медовым соусом — 130 грн, картофель фри — 60 грн, 120 грн, фалафель фри - 120 грн, комбуча - 90 грн

Адрес: улица Драгоманова, 2А

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Опубликовано: 31 августа 2023
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