7 виноробень Київщини, які варто відвідати

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Марія Банько
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Продовжуємо досліджувати цікавих крафтових виробників. Ми вже писали про українські бренди кави та виробників питних медів.

Цього разу підготували добірку виноробень Київщини. Радимо не тільки спробувати їхнє вино, але й вирушити до них на екскурсію з дегустацією.

Biologist


Ця виноробня, заснована Ігорем Петренком, спеціалізується саме на натуральних винах. Органічні та біодинамічні виноградники, з яких збирають врожай, розташовані в Київській та Одеській областях. Серед принципів роботи: використання диких дріжджів, маленькі партії вин, зосередженість на якості. Більшість вин не фільтруються.

На ВДНГ в Києві діє винний клуб Biologist, в якому проводять дегустації вина та винні лекції.

Ціни: Шардоне оранж – 515 гривень, петнат Піно Нуар – 440 гривень, Аліготе – 625 гривень.
Де: с. Лісники. Запис на екскурсію за телефоном 050 050 12 07.
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Village Wine

Village Wine - це готельно-ресторанний комплекс у селі Горохове з власною виноробнею. Тут можна відпочити та спробувати локальне вино.

Повна програма дегустація передбачає екскурсію виноробнею та садами, зустріч з виноробом, дегустацію 6 вин та фірмові страви (зокрема, ескарго).

Також вина Village Wine можна замовити в інтернет-магазині на сайті.


Ціни: вино "Флора" (біле сухе) – 270 гривень, Рислінг – 280 гривень, Мерло – 280 гривень, "Юпітер по-білому" – сухе рожеве – 270 гривень
Де: Київська область, Кагарлицький район, село Горохове. Щоб домовитися про візит, телефонуйте: +380 96 570 67 06
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Виноробня "Шато"


Виноробня "Шато" є частиною сімейного еко-парку "Ясногородка". На рік розливають до 15 000 пляшок. Білі вина – легкі та свіжі, а червоні витримують в бочках щонайменше рік. Всі сорти білого винограду ростуть на винограднику під Києвом, червоні в Одесі. Серед них: Цитронний Магарач, Йоханнітер, Рислінг, Совіньйон блан, Каберне Совіньон, Одеський чорний, Піно нуар, Мерло.

На виноробню "Шато" можна приїхати з екскурсією, а спробувати вина можна в дегустаційній залі.

Ціни: Екскурсія на виноробню та дегустація вина: 300 гривень з людини
Де: Київська область, Макарівський район, с. Ясногородка, вул. Підлісна, 32. Для екскурсій телефонуйте: +38 (096) 096-55-77.
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Cassia wine

Сімейна виноробня родини Касьяненків. Під час вторгнення виноробня опинилися в зоні бойових дій та постраждали від обстрілів, але відновилася.

Зараз виноробня продовжує створювати дуже цікаві натуральні вина: використовують дикі дріжджі, витримують в дубових діжках. Виноградники розташовані в Одеській області.

До речі, саме на цій виноробні мають створити вина "Деокупаж" з винограду, який зібрали в деокупованому Ізюмі.

Де: Київська область, Бучанський район, c. Мила
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Eagle King


Це сімейна виноробня Ірина та Євгена Орловських, яка експериментує з виробництвом вин з 2016 року, однак повноцінно почала функціонувати вже під час повномасштабної війни.

За перший сезон переробили 2 тонни винограду. Виноград закуповують на півдні Україні та експериментують з різними техніками.

Одна з особливостей процесу: додавання до одного сорту винограду різних типів дріжджів, а потім купажування.

Зараз в асортименті лінійка з 12 вин. Вина можна замовити на сторінці в Instagram.

Ціни: Мерло – 250 гривень, розе Sweet Pink – 300 гривень, Аліготе – 250 гривень, розе Піно Грі – 250 гривень.
Купити вино і домовитися про екскурсію:
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Виноробня Григорія Кулініченка

Григорій Кулініченко — фермер з Кагарлика. Перші виноградники висадив в 2011 році, а зараз вирощує понад 30 сортів винограду. Виробляє до 5 000 літрів білих, червоних та рожевих вин на рік.

На виноградники та на виноробню можна потрапити: тут часто приймають туристичні групи.

Де: Київська область, вул. Загоруйка, с. Горохове. Щоб домовитися про візит, зателефонуйте: (050) 528 26 88

Villa Lamash


Винороб Олександр Ламаш вирощує виноград та виробляє авторські вина в Іванкові на Київщині. Серед сортів: Рислінг, Йоханіттер, Піно нуар, Сухолиманський.

Де: Київська область, Бориспільський район, с. Іванків. Щоб домовитися про екскурсію, телефонуйте: 067 505 8232
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Опубліковано: 25 червня 2023
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