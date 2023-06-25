7 виноробень Київщини, які варто відвідати

Продовжуємо досліджувати цікавих крафтових виробників. Ми вже писали про українські бренди кави та виробників питних медів.

Цього разу підготували добірку виноробень Київщини. Радимо не тільки спробувати їхнє вино, але й вирушити до них на екскурсію з дегустацією.

Biologist



Ця виноробня, заснована Ігорем Петренком, спеціалізується саме на натуральних винах. Органічні та біодинамічні виноградники, з яких збирають врожай, розташовані в Київській та Одеській областях. Серед принципів роботи: використання диких дріжджів, маленькі партії вин, зосередженість на якості. Більшість вин не фільтруються.

На ВДНГ в Києві діє винний клуб Biologist, в якому проводять дегустації вина та винні лекції.



Ціни: Шардоне оранж – 515 гривень, петнат Піно Нуар – 440 гривень, Аліготе – 625 гривень.

Де: с. Лісники. Запис на екскурсію за телефоном 050 050 12 07.

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Village Wine

Village Wine - це готельно-ресторанний комплекс у селі Горохове з власною виноробнею. Тут можна відпочити та спробувати локальне вино.

Повна програма дегустація передбачає екскурсію виноробнею та садами, зустріч з виноробом, дегустацію 6 вин та фірмові страви (зокрема, ескарго).



Також вина Village Wine можна замовити в інтернет-магазині на сайті.



Ціни: вино "Флора" (біле сухе) – 270 гривень, Рислінг – 280 гривень, Мерло – 280 гривень, "Юпітер по-білому" – сухе рожеве – 270 гривень

Де: Київська область, Кагарлицький район, село Горохове. Щоб домовитися про візит, телефонуйте: +380 96 570 67 06

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Виноробня "Шато"



Виноробня "Шато" є частиною сімейного еко-парку "Ясногородка". На рік розливають до 15 000 пляшок. Білі вина – легкі та свіжі, а червоні витримують в бочках щонайменше рік. Всі сорти білого винограду ростуть на винограднику під Києвом, червоні в Одесі. Серед них: Цитронний Магарач, Йоханнітер, Рислінг, Совіньйон блан, Каберне Совіньон, Одеський чорний, Піно нуар, Мерло.



На виноробню "Шато" можна приїхати з екскурсією, а спробувати вина можна в дегустаційній залі.

Ціни: Екскурсія на виноробню та дегустація вина: 300 гривень з людини

Де: Київська область, Макарівський район, с. Ясногородка, вул. Підлісна, 32. Для екскурсій телефонуйте: +38 (096) 096-55-77.

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Cassia wine

Сімейна виноробня родини Касьяненків. Під час вторгнення виноробня опинилися в зоні бойових дій та постраждали від обстрілів, але відновилася.

Зараз виноробня продовжує створювати дуже цікаві натуральні вина: використовують дикі дріжджі, витримують в дубових діжках. Виноградники розташовані в Одеській області.

До речі, саме на цій виноробні мають створити вина "Деокупаж" з винограду, який зібрали в деокупованому Ізюмі.

Де: Київська область, Бучанський район, c. Мила

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Eagle King



Це сімейна виноробня Ірина та Євгена Орловських, яка експериментує з виробництвом вин з 2016 року, однак повноцінно почала функціонувати вже під час повномасштабної війни.

За перший сезон переробили 2 тонни винограду. Виноград закуповують на півдні Україні та експериментують з різними техніками.

Одна з особливостей процесу: додавання до одного сорту винограду різних типів дріжджів, а потім купажування.



Зараз в асортименті лінійка з 12 вин. Вина можна замовити на сторінці в Instagram.



Ціни: Мерло – 250 гривень, розе Sweet Pink – 300 гривень, Аліготе – 250 гривень, розе Піно Грі – 250 гривень.

Купити вино і домовитися про екскурсію:

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Виноробня Григорія Кулініченка

Григорій Кулініченко — фермер з Кагарлика. Перші виноградники висадив в 2011 році, а зараз вирощує понад 30 сортів винограду. Виробляє до 5 000 літрів білих, червоних та рожевих вин на рік.



На виноградники та на виноробню можна потрапити: тут часто приймають туристичні групи.

Де: Київська область, вул. Загоруйка, с. Горохове. Щоб домовитися про візит, зателефонуйте: (050) 528 26 88

Villa Lamash



Винороб Олександр Ламаш вирощує виноград та виробляє авторські вина в Іванкові на Київщині. Серед сортів: Рислінг, Йоханіттер, Піно нуар, Сухолиманський.

Де: Київська область, Бориспільський район, с. Іванків. Щоб домовитися про екскурсію, телефонуйте: 067 505 8232

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