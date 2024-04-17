Підтримати Харків: 14 місцевих гастро-брендів, які можна замовити з доставкою

З першого дня повномасштабного вторгнення Харків щоденно потерпає від масованих обстрілів. А після руйнування росіянами об‘єктів енергоінфранструктури, живуть і працюють в умовах блекутів.

Ми зібрали добірку гастрономічних брендів, які працюють у Харкові та області — замовивши їхню продукцію, можна підтримати цих сміливих людей.

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Кава та чай

" ЛяТюШо " — харківська крамниця кави та сувенірів. Замовивши тут каву для бадьорого ранку або ароматний чай для затишних вечорів, ви автоматично зробите добру справу, адже 33% від продажів магазин відправляє на обіди для захисників, які боронять Україну на Харківщині.

Також тут можна придбати "Добру каву" — просто сплатити замовлення, а каву потім передадуть від вас медикам, військовим, рятувальникам і ТРО Харкова. ​

Що замовити:

Дріпи "Харківська кава" — 55 грн/1 шт.

Набір кави у дріпах "Залізна кава" — 270 грн/5 шт.

Гречаний чай — 225 грн

Чай "Бергамот" — 250 грн

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Молоко та кисломолочні продукти

Фермерське господарство "Пані Юпітер" розташоване в селі Хотімля Харківської області. Тут живуть кілька сотень корів, які дають молоко, з якого потім виготовляють першокласні молочні вироби.

На початку повномасштабного вторгнення ферма потрапила під окупацію російських військ. Попри обстріли, відсутність зв’язку та електроенергії, люди на фермі продовжували працювати та забезпечували продуктами односельців — так допомогли їм вижити в надзвичайно складних умовах.

Зараз "Пані Юпітер" відновила свою роботу та пропонує купити в них свіже молоко екстраґатунку — тобто це молоко найвищої якості та чистоти. А також всі можливі вироби з молока.

Що замовити:

Молоко сире — 36 грн/1 л

Кисломолочний сир нежирний — 64.80 грн/500 г

Кефір 350 г — 34.02 грн

Йогурт 350 г — 34.02 грн

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Курка й напівфабрикати

Фермерське господарство "Курчан" в Харківській області, яке вже понад 12 років вирощує курей-бройлерів, також потрапило в окупацію на початку великої війни. Після звільнення Харківщини ферма відновила роботу та пропонує свіжу курятину та напівфабрикати з курячого м'яса.

Також робітники ферми збирають кошти на FPV-дрон для 97 ОМБ. Донат від 50 гривень можна додати в кошик при формуванні замовлення.

Що замовити:

Курка домашня — 150 грн/1 кг

Фарш з домашньої курки — 220 грн/1 кг

Куряча бастурма — 55 грн/100 г

Курячі сосиски — 300 грн/1 кг

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Тушонка, паштети, мʼясні делікатеси

Ферма "Березівська", що знаходиться в селищі Березівське в 15 км від Харкова відкрилася вже під час повномасштабного вторгнення. Подружжя Євген і Радмила разом із дітьми виїхали з Харкова на початку великої війни. Опинившись у маленькому містечку Герліц на кордоні Німеччини й Польщі, вони побували на місцевій фермі та зрозуміли, що теж хочуть займатися фермерським господарством. За деякий час повернулися на Харківщину, де придбали ділянку землі й розпочали будівництво ферми.

Зараз ферма вирощує курчат і перепілок, а також займається виробництвом м’ясних делікатесів і напівфабрикатів. Зокрема, тут можна замовити охолоджену й копчену птицю, домашню ковбасу, тушонку, а також домашні пельмені, вареники та зрази.

Що замовити:

Тушонка (яловича, бараняча, з пекінської качки, з перепелів) — 200 грн/500 г

Паштет з гусячої печінки — 200 грн/200 г

Балик сирокопчений — 600 грн/1 кг

Копчені перепела — 500 грн/1 кг

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Крафтовий сир

Фермерське господарство та сироварня "Глечок" розташовані в невеликому селі Верхня Орілька Харківської області. Тут виробляють крафтовий сир з козячого молока. Молоко беруть від власних кіз, яких тут понад 450 голів. Всіх кіз називають дівчатка-принцески, кожна з яких, за словами засновників ферми, "має паспорт, супер догляд і крутий масажик".

В асортименті сироварні — м’які, тверді та розсільні сири з козячого молока, які готують за європейськими технологіями. Італійські качота, качокавало й рикота, швейцарський раклет, грузинське сулугуні, грецьке халумі та багато іншого — радимо скуштувати все.

Що замовити:

Козиний сир в баночках "Лабне" — 175 грн/1 баночка

Козина рикота — 360 грн/1 кг

Халумі — 590 грн/1 кг

Качота — 180 грн/250 г

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Рибні делікатеси

Любителі риби можуть підтримати Харків, зробивши замовлення в магазині "Екватор Смаку". В асортименті – біла, чорна та червона ікра, крабове м’ясо, печінка тріски, а також свіжа, солена, копчена й в’ялена риба. Окремо хочеться зазначити наявність юколи — так називають сушено-в’ялене м’ясо червоної риби. Це дуже смачний делікатес із ніжною консистенцією, слабосолоним смаком і легким копченим ароматом.

По Україні рибу доставляють Новою поштою в термопакованні з використанням льоду для підтримання відповідної температури.

Що замовити:

Юкола горбуші — 200 грн/100 г

Сьомга слабосолона — 110 грн/100 г

Печінка тріски — 350 грн/250 г

Таранька в’ялена — 65 грн/100 г

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Пастила та фріпси

Прихильники корисних снеків можуть підтримати Харків, замовивши пастилу та фруктові чипси в крафтовому магазинчику Ola_la_pastila. В асортименті магазину — понад 30 (!) видів пастили, 15 видів фріпсів із різноманітних фруктів і ягід, а також ПП батончики та домашня гранола.

Для особливо романтичних осіб є опція квіти з пастили — можна замовити як просто пастилу у формі квіточок, так і попросити зібрати смачний букет.

Що замовити:

Малинова пастила — 60 грн/50 г

Пастила слива й кардамон — 80 грн/50 г

Фріпси яблуко-кориця — 50 грн/100 г

Фріпси манго — 90 грн/100 г

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Горіхи й сухофрукти

Також корисними снеками можуть стати горіхи й сухофрукти. У Харкові їх можна замовити у "Пан горіх". Це сімейний проєкт Євгенія та Анастасії, які одружилися під час війни. На початку повномасштабного вторгнення Євгеній був волонтером, допомагав евакуювати тварин із харківського екопарку. Отримав поранення під час ракетного обстрілу й після тривалої реабілітації вирішив заснувати бізнес. Відтак налагодив постачання горіхів, сухофруктів і східних ласощів у Харків.

В асортименті "Пана горіха" — родзинки, курага, чорнослив, фініки, в’ялені мандарини, персики, журавлина та вишня, сушені яблука, ананас, банан, хурма, манго, імбир і папая, а також багато-багато іншого.

Що замовити:

Арахіс смажений — 130 грн/1 кг

Горіхова суміш — 175 грн/500 г

В’ялені персики — 220 грн/1 кг

Імбир у цукрі — 243 грн/1 кг

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Пиво

Броварня Red Cat розпочала роботу 2012 року, то була невеличка пивоварня в передмісті Харкова. Смак крафтового пива так сподобався харків’янам, що бровар не встигав варити! Тому вирішив залучити команду броварів та наростити виробничі потужності. І не дарма — пиво від Red Cat неодноразово брало призові місця на міжнародних пивних конкурсах.

Кожного місяця пивовари Red Cat Brewery варять вісім класичних сортів і ще кільках нових лімітованих стилів за авторськими рецептами. Наприклад, минулого року вони створили пиво True Borsch — буряковий, багряний сауер з пряним ароматом овочів і спецій.

Цікавий момент: якщо купувати пиво на розлив, воно продається в кілограмах, а не в літрах. Ціни на пиво вказані з урахуванням тари обраного об’єму. Для любителів пива в пляшках можна замовити кожен сорт у пляшці об’ємом 0.33 л.

Що замовити:

Харків незламний (Lager) — 38.50 грн/0.5 кг

Прага (Pilsner) — 39.50 грн/0.5 кг

Дублін (Milk Stout) — 44 грн/0.5 кг

Waterloo (Blanche) — 43.50 грн/0.5 кг

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Джерки

До пива можна замовити джерки — снеки, що готуються з покраяного на смужки м’яса, маринованого в спеціях і потім висушеного до стану чипсів. Зберігати м’ясні чипси можна довгостроково і без охолодження.

В асортименті крафтового виробництва "М’ясні смаколики" можна знайти джерки з курятини, індички, свинини й телятини з різними смаками — це може бути або просто сіль і набір спецій, або підкопчені, або зі смаком BBQ або спеції з додаванням апельсинової цедри.

Що замовити:

Курячі джерки — 130 грн/100 г

Індичі джерки — 160 грн/100 г

Свинячі джерки — 160 грн/100 г

Телячі джерки — 200 грн/100 г

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Варення і соуси

Виробництвом оригінального варення і соусів у Харкові займається крафтовий бренд Portosha. Фішкою бренду є алкогольне варення, яке готують по аналогії з популярними коктейлями: полуничний апероль з шампанським і мартіні, Pina Colada з ромом, ананасом і кокосом, "Спотикач" із чорносливом і горілкою, апельсинова "Викрутка" з горілкою та багато іншого.

Також бренд має лімітовану серію двоколірного варення "Слава Україні": блакитний шар — варення з лаванди й лікеру Блю Кюрасао, а жовтий — це апельсин, горілка та харчове золото.

Що замовити:

Варення з троянди і хвої — 75 грн/100 мл

Варення Pina Colada — 160 грн/200 мл

Соус "Полуниця, імбир,бальзамік" — 120 грн/200 мл

Фруктові сиропи — 50 грн/175 мл

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Мед

Мед можна замовити у крафтярів "Меду треба?", чия пасіка розташована в селі Семенівка Харківської області. Тут пропонують мед акації та різнотрав’я, крем-мед з різними смаками, а також мед у сотах, бджолиний пилок і пергу, свічки з бджолиного воску, крем з бджолиним воском і свічки із бджолиного воску.

Також у магазині можна "підвісити" солодощі для ЗСУ: просто сплатіть будь-яке замовлення, а крафтяри передадуть ваш солодкий подарунок захисникам.

Що замовити:

Акацієвий мед — 180 грн/500 г

Мед у стільниках — 150 грн/300 г

Крем-мед з чорницею — 150 грн/300 г

Горіхове асорті у весняному меді — 280 грн/500 г

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Шоколад і цукерки

Поціновувачі шоколаду можуть замовити цукерки ручної роботи у Chocolat Amour. Засновниця бренду шоколатьє Тетяна працює з Cacao Barry — це шоколад найвищої якості, що виготовляють у Франції з середини 19 століття. Якість і відмінний смак цього шоколаду визнані найкращими шоколатьє і кондитерами всього світу.

В асортименті пані Тетяни можна знайти шоколадні плитки, серця та цукерки ручної роботи. Серед начинок — більш як 50 різних смаків для будь-якого вибагливого гурмана. А серед дизайну — колір і покриття на будь-який смак.

Що замовити:

Цукерки 4 шт. — 200 грн

Цукерки 9 шт — 450 грн

Шоколадка — 230 грн

Набір шоколадка й 8 цукерок — 650 грн

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Зефір, макаронс

Натуральний зефір ручної роботи в Харкові можна замовити в Airsweets Zefir. Інна Семененко, яка виготовляє зефір, готує солодощі у формі квітів — тюльпани, троянди, фіалки на основі яблучного пюре.

Також в пані Інни можна замовити горішки зі згущеним молоком, цукерки-іриски й тістечка макаронс — як просто коробочку кількістю від 3 штук, так і цілий тортик із макаронс, який стане чудовим подарунком на день народження близької людини.

Що замовити:

Зефірні тюльпани — від 600 грн/коробка

Макаронс 3 шт. — 175 грн

Макаронс 10 шт. — 580 грн

Асорті макаронс і зефірних тюльпанів — 500 грн

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Фото: з соцмереж брендів