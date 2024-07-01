Що готувати у липні: 7 рецептів з сезонних продуктів
Другий місяць літа все також тішить розмаїттям зелені, молодих овочів і свіжих ягід. Продовжується сезон кабачків, ще можна знайти на ринках молоду картоплю, а також у розпалі сезон вишень, малини, персиків, нектаринів, абрикосів, молодого часнику та грибів лисичок.
Пропонуємо цього місяця приготувати курку з вишнею, поленту з лисичками, персикову граніту, сангрію з нектаринами, часник конфі, малиновий соус до м’яса та риби та абрикосовий джем — не на зиму, а щоб їсти його просто зараз вприкуску з оладками зранку і вишуканими сирами під келих улюбленого вина ввечері.
А якщо ви страждаєте від спеки та хочете освіжитися, радимо приготувати смачне домашнє морозиво та потішити себе і близьких холодною кавою.
Вишня
Вишня — королева липня. З нею можна готувати безліч смачних страв, її виразно-кисленький смак добре освіжає і тамує спрагу. Пироги та пиріжки, вареники, оладки і сирники, компоти та сангрія, салати, і соуси до м’яса — все це чудово грає в парі з вишнями. Ми ж пропонуємо експериментувати і приготувати курку з вишнею. Запевняємо: поєднання білого м’яса та кислих ягід вас приємно здивує.
Курячі стегенця з вишнею
Знадобиться:
- курячі стегенця — 6 шт.
- вишня без кісточок — 600 г
- бальзамічний крем — 1/2 склянки
- олія — 1/4 склянки + для смаження
- чебрець — 4 гілочки
- сіль, перець — на смак
Як готувати:
- Вишні помити, видалити хвостики й кісточки. Курячі стегна помити, підсушити паперовими рушниками.
- У мисці змішати бальзамічний крем та олію, сіль, перець і листочки з двох гілочок чебрецю. Викласти в миску курячі стегна — так, щоб суміш добре покрила курку, та залишити маринуватися на 30 хвилин.
- На сковороді, придатній для запікання, розігріти трошки олії та обсмажити мариновані стегна з обох боків до рум’яної скоринки.
- Додати на сковорідку вишні. Полити бальзамічним маринадом, що залишився, зверху покласти пару гілочок чебрецю. Накрити пательню кришкою або фольгою, поставити в нагріту до 200 градусів духовку на 15 хвилин.
- Потім зняти кришку або фольгу та готувати ще 10-15 хвилин. Після цього одразу подавати з гарніром — свіжими овочами, зеленим салатом, печеною картоплею, овочевим пюре або вареним рисом.
Лисички
У липні стартує сезон лисичок. Ці гриби дуже смачні та мають дуже грибний запах. Якщо нюхати їх із заплющеними очима, можна подумати, що нюхаєш грибний бульйонний кубик. Готувати з лисичок можна будь-що. Можна просто обсмажити з цибулею та додавати до салатів. А можна обсмажити, додати столову ложку тертого пармезану та півсклянки вершків. Накрити кришкою та залишити на п’ять хвилин на слабкому вогні. І буде у вас класний вершково-грибний соус до пасти чи картопляного пюре. Ми ж пропонуємо приготувати з лисичками поленту — кукурудзяну кашу, італійську родичку нашого картпаського баноша.
Полента з лисичками
Знадобиться:
- кукурудзяне борошно — 400 г
- свіжі лисички — 500 г
- часник — 2 зубчики
- біле сухе вино — 1 склянка
- сіль, перець — на смак
- олія — для смаження
Як готувати:
- Приготувати поленту. В каструлі довести до кипіння 1.5 л води, додати трошки солі та цівкою всипати кукурудзяне борошно, постійно помішуючи, аби не утворилися грудочки.
- Довести до кипіння, постійно помішуючи. Потім зменшити вогонь і варити, періодично помішуючи, приблизно 40 хвилин на малому вогні. Полента буде готова, коли каша легко буде від’єднуватися від стінок.
- Тим часом підготувати гриби: за допомогою вологої серветки і щітки добре очистіть гриби, видаливши залишки землі. Будьте дуже обережні, щоб не пошкодити їх, оскільки вони дуже ніжні і легко розпадаються. Великі гриби нарізате, щоб прожарювання було рівномірним.
- На сковороді обсмажити пропущений через прес часник в олії. Коли часник віддасть запах, додати гриби і перемішати.
- Приблизно за 2 хвилини влити вино та збільшити вогонь. Дати вину трошки випаруватися, накрити кришкою і варити 10 хвилин. Після цього зняти кришку і повністю випарувати всю рідину зі сковорідки. Посолити, поперчити, перемішати.
- Готову поленту розкласти по тарілках, зверху викласти лисички. На бажання можна присипати дрібно рубаною петрушкою.
Абрикоси
Абрикоси в липні треба їсти просто так або готувати з ними компоти чи пироги — обов’язково відкриті, бо розрізані навпіл плоди виглядають дуже смачно й інстаграмно, якщо викласти їй зверху на змазане м’яким сиром тісто і запекти. Ми пропонуємо приготувати швидкий абрикосовий джем, який стане чудовим додатком до сирної тарілки під келих вина, ранкових сирників, млинців і оладок, або класною намазкою на свіжий білий хліб.
Швидкий абрикосовий джем
Знадобиться:
- абрикоси — 500 г
- цукор — 700 г
- вода — 500 мл
- лимонна цедра — 1/2 ч. л.
Як готувати:
- Абрикоси помити, розділити навпіл, видалити кісточки, викласти в каструлю.
- В іншій каструлі нагріти воду із цукром – так, щоб цукор повністю розчинився.
- Додати до абрикосів цедру лимона, залити сиропом і варити на повільному вогні хвилин десять, знімаючи пінку.
- Потім зняти з вогню та остудити. Готовий джем перелити в банку з кришкою, що щільно закручується, і зберігати в холодильнику.
Персики та нектарини
Багато людей переконані, що нектарин — це гібрид персика та сливи. От і ні! Сливи тут взагалі ні до чого. Нектарин — це персик, тільки "лисий". Такі плоди виникають у результаті самозапилення рослини і на тому самому дереві можуть мирно співіснувати як гладкі, так і волохаті плоди.
З персиків ми пропонуємо приготувати граніту — так називають фруктовий лід, традиційний десерт Сицилії, який обожнюють італійці в спеку. А з нектаринами варто влітку приготувати сангрію — освіжальний напій на основі червоного, білого чи рожевого вина (колір напою залежить виключно від ваших уподобань).
Персикова граніта
Знадобиться:
- персики – 1 кг
- цукор – 200 г
- вода – 200 мл
- лимонний сік – 2 ст. л.
Як готувати:
- У невеликому сотейнику змішати воду з цукром. Довести сироп до кипіння, зняти з плити й охолодити до кімнатної температури.
- Персики помити, обсушити, видалити кісточки та нарізати шматочками. Скласти в чашу блендера, додати охолоджений сироп. Подрібнити до стану гладенького пюре.
- Перелити суміш у форму, що підходить для заморожування та поставити в морозилку приблизно на годину. Потім дістати і перемішати трошки застиглу суміш виделкою. Повернути в морозилку та заморожувати ще 5 годин, раз на годину перемішуючи масу виделкою.
- Готову граніту викласти у склянки та подавати, прикрасивши листочками м’яти.
Сангрія з нектаринами
Знадобиться:
- напівсолодке вино – 1 пляшка
- газована мінералка – 1 пляшка
- нектарини – 5-6 шт.
- м'ята – 1 пучок
Як готувати:
- Нектарини помити, видаляти кісточки, нарізати скибками і скласти в глечик.
- Додати листочки м’яти, залити вином і мінералкою. Поставити в холодильник щонайменше на дві години. Подавати з кубиками льоду. На бажання перед подачею разом із льодом можна покласти в келихи інші ягоди — малину, полуницю, черешню, лохину.
Малина
Малина у багатьох асоціється з вареннями або десертами, проте вона також може стати основою для різноманітних соусів, які чудово доповнять м’ясо та рибу. Так, рибу теж — наприклад, смажений на грилі або запечений в духовці лосось дуже добре "дружить" з малиновим соусом. Пропонуємо швидкий рецепт соусу, який краще за все подавати теплим. Зберігайте його в холодильнику у банці з щільною кришкою, а перед подачею потримайте в кімнатній температурі годину-дві або ж трошки розігрійте, постійно помішуючи, на повільному вогні.
Малиновий соус до м’яса та риби
Знадобиться:
- малина — 500 г
- апельсин — 1 шт.
- бальзамічний оцет — 2 ст. л.
- рідкий мед — 3 ст. л.
Як готувати:
- Малину подрібнити блендером і перетерти через сито, щоб позбутися кісточок. Перекласти в сотейник.
- З апельсина вичавити сік, додати до малини. Також додати бальзамічний оцет і мед. Перемішати та варити на середньому вогні до загустіння (7-10 хвилин), періодично помішуючи.
- Вимкнути вогонь, накрити кришкою і тримати за кімнатної температури перед подачею.
Молодий часник
Також у липні варто звернути увагу на молодий часник. Їсти його можна свіжим, додаючи в салати, соуси чи вареної картоплі. Або можна приготувати його конфі — так називають кулінарну техніку, що полягає в повільному готуванні в жирі. Таким чином ми матимемо часникове конфі й ароматну часникову олію, яка вбере в себе всі аромати і стане дуже добрим додатком до салатів. А м’якенький, карамелізований часник дуже добре смакує як намазка на хрусткі грінки.
Часник конфі
Знадобиться:
- часник — 10 головок
- свіжий розмарин або чебрець — 2-3 гілочки
- духмяний перець горошком — 1 ч. л.
- чорний перець горошком — 1 ч. л.
- пластівці чилі — 0.5 ч. л.
- олія — 2-3 склянки
Як готувати:
- Духовку розігріти до 180 градусів.
- Головки часнику розібрати на зубчики і кожен почистити. Скласти в жаростійкий посуд, залити олією так, щоб вона добре вкрила всі зубчики. Додати перець горошком і чилі, гілочки розмарину або чебрецю.
- Поки гріється духовка, на дуже повільному вогні на плиті довести олію з часником до впевнених бульбашок.
- Поставити форму з часником в духовку та залишити там до години часу — часник має стати м’яким і рум’яним.
- Готовий часник дістати шумівкою, перекласти в чисту суху банку та залити олією, в якій він варився. Зберігайте часник конфі в холодильнику максимум 3 тижні, діставайте часник із банки для зберігання лише чистою сухою ложкою.