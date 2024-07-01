Що готувати у липні: 7 рецептів з сезонних продуктів

Другий місяць літа все також тішить розмаїттям зелені, молодих овочів і свіжих ягід. Продовжується сезон кабачків , ще можна знайти на ринках молоду картоплю , а також у розпалі сезон вишень, малини, персиків, нектаринів, абрикосів, молодого часнику та грибів лисичок.

Пропонуємо цього місяця приготувати курку з вишнею, поленту з лисичками, персикову граніту, сангрію з нектаринами, часник конфі, малиновий соус до м’яса та риби та абрикосовий джем — не на зиму, а щоб їсти його просто зараз вприкуску з оладками зранку і вишуканими сирами під келих улюбленого вина ввечері.

А якщо ви страждаєте від спеки та хочете освіжитися, радимо приготувати смачне домашнє морозиво та потішити себе і близьких холодною кавою .

Вишня

Вишня — королева липня. З нею можна готувати безліч смачних страв, її виразно-кисленький смак добре освіжає і тамує спрагу. Пироги та пиріжки, вареники, оладки і сирники, компоти та сангрія, салати, і соуси до м’яса — все це чудово грає в парі з вишнями. Ми ж пропонуємо експериментувати і приготувати курку з вишнею. Запевняємо: поєднання білого м’яса та кислих ягід вас приємно здивує.

Курячі стегенця з вишнею

Фото: eatloveeats.com

Знадобиться:

курячі стегенця — 6 шт.

вишня без кісточок — 600 г

бальзамічний крем — 1/2 склянки

олія — 1/4 склянки + для смаження

чебрець — 4 гілочки

сіль, перець — на смак

Як готувати:

Вишні помити, видалити хвостики й кісточки. Курячі стегна помити, підсушити паперовими рушниками. У мисці змішати бальзамічний крем та олію, сіль, перець і листочки з двох гілочок чебрецю. Викласти в миску курячі стегна — так, щоб суміш добре покрила курку, та залишити маринуватися на 30 хвилин. На сковороді, придатній для запікання, розігріти трошки олії та обсмажити мариновані стегна з обох боків до рум’яної скоринки. Додати на сковорідку вишні. Полити бальзамічним маринадом, що залишився, зверху покласти пару гілочок чебрецю. Накрити пательню кришкою або фольгою, поставити в нагріту до 200 градусів духовку на 15 хвилин. Потім зняти кришку або фольгу та готувати ще 10-15 хвилин. Після цього одразу подавати з гарніром — свіжими овочами, зеленим салатом, печеною картоплею, овочевим пюре або вареним рисом.

Лисички

У липні стартує сезон лисичок. Ці гриби дуже смачні та мають дуже грибний запах. Якщо нюхати їх із заплющеними очима, можна подумати, що нюхаєш грибний бульйонний кубик. Готувати з лисичок можна будь-що. Можна просто обсмажити з цибулею та додавати до салатів. А можна обсмажити, додати столову ложку тертого пармезану та півсклянки вершків. Накрити кришкою та залишити на п’ять хвилин на слабкому вогні. І буде у вас класний вершково-грибний соус до пасти чи картопляного пюре. Ми ж пропонуємо приготувати з лисичками поленту — кукурудзяну кашу, італійську родичку нашого картпаського баноша.

Полента з лисичками

Фото: tacchiepentole.com

Знадобиться:

кукурудзяне борошно — 400 г

свіжі лисички — 500 г

часник — 2 зубчики

біле сухе вино — 1 склянка

сіль, перець — на смак

олія — для смаження

Як готувати:

Приготувати поленту. В каструлі довести до кипіння 1.5 л води, додати трошки солі та цівкою всипати кукурудзяне борошно, постійно помішуючи, аби не утворилися грудочки. Довести до кипіння, постійно помішуючи. Потім зменшити вогонь і варити, періодично помішуючи, приблизно 40 хвилин на малому вогні. Полента буде готова, коли каша легко буде від’єднуватися від стінок. Тим часом підготувати гриби: за допомогою вологої серветки і щітки добре очистіть гриби, видаливши залишки землі. Будьте дуже обережні, щоб не пошкодити їх, оскільки вони дуже ніжні і легко розпадаються. Великі гриби нарізате, щоб прожарювання було рівномірним. На сковороді обсмажити пропущений через прес часник в олії. Коли часник віддасть запах, додати гриби і перемішати. Приблизно за 2 хвилини влити вино та збільшити вогонь. Дати вину трошки випаруватися, накрити кришкою і варити 10 хвилин. Після цього зняти кришку і повністю випарувати всю рідину зі сковорідки. Посолити, поперчити, перемішати. Готову поленту розкласти по тарілках, зверху викласти лисички. На бажання можна присипати дрібно рубаною петрушкою.

Абрикоси

Абрикоси в липні треба їсти просто так або готувати з ними компоти чи пироги — обов’язково відкриті, бо розрізані навпіл плоди виглядають дуже смачно й інстаграмно, якщо викласти їй зверху на змазане м’яким сиром тісто і запекти. Ми пропонуємо приготувати швидкий абрикосовий джем, який стане чудовим додатком до сирної тарілки під келих вина, ранкових сирників, млинців і оладок, або класною намазкою на свіжий білий хліб.

Швидкий абрикосовий джем

Фото: unsplash.com/foodistika

Знадобиться:

абрикоси — 500 г

цукор — 700 г

вода — 500 мл

лимонна цедра — 1/2 ч. л.

Як готувати:

Абрикоси помити, розділити навпіл, видалити кісточки, викласти в каструлю. В іншій каструлі нагріти воду із цукром – так, щоб цукор повністю розчинився. Додати до абрикосів цедру лимона, залити сиропом і варити на повільному вогні хвилин десять, знімаючи пінку. Потім зняти з вогню та остудити. Готовий джем перелити в банку з кришкою, що щільно закручується, і зберігати в холодильнику.

Персики та нектарини

Багато людей переконані, що нектарин — це гібрид персика та сливи. От і ні! Сливи тут взагалі ні до чого. Нектарин — це персик, тільки "лисий". Такі плоди виникають у результаті самозапилення рослини і на тому самому дереві можуть мирно співіснувати як гладкі, так і волохаті плоди.

З персиків ми пропонуємо приготувати граніту — так називають фруктовий лід, традиційний десерт Сицилії, який обожнюють італійці в спеку. А з нектаринами варто влітку приготувати сангрію — освіжальний напій на основі червоного, білого чи рожевого вина (колір напою залежить виключно від ваших уподобань).

Персикова граніта

Фото: freepik.com

Знадобиться:

персики – 1 кг

цукор – 200 г

вода – 200 мл

лимонний сік – 2 ст. л.

Як готувати:

У невеликому сотейнику змішати воду з цукром. Довести сироп до кипіння, зняти з плити й охолодити до кімнатної температури. Персики помити, обсушити, видалити кісточки та нарізати шматочками. Скласти в чашу блендера, додати охолоджений сироп. Подрібнити до стану гладенького пюре. Перелити суміш у форму, що підходить для заморожування та поставити в морозилку приблизно на годину. Потім дістати і перемішати трошки застиглу суміш виделкою. Повернути в морозилку та заморожувати ще 5 годин, раз на годину перемішуючи масу виделкою. Готову граніту викласти у склянки та подавати, прикрасивши листочками м’яти.

Сангрія з нектаринами

Фото: shortgirltallorder.com

Знадобиться:

напівсолодке вино – 1 пляшка

газована мінералка – 1 пляшка

нектарини – 5-6 шт.

м'ята – 1 пучок

Як готувати:

Нектарини помити, видаляти кісточки, нарізати скибками і скласти в глечик. Додати листочки м’яти, залити вином і мінералкою. Поставити в холодильник щонайменше на дві години. Подавати з кубиками льоду. На бажання перед подачею разом із льодом можна покласти в келихи інші ягоди — малину, полуницю, черешню, лохину.

Малина

Малина у багатьох асоціється з вареннями або десертами, проте вона також може стати основою для різноманітних соусів, які чудово доповнять м’ясо та рибу. Так, рибу теж — наприклад, смажений на грилі або запечений в духовці лосось дуже добре "дружить" з малиновим соусом. Пропонуємо швидкий рецепт соусу, який краще за все подавати теплим. Зберігайте його в холодильнику у банці з щільною кришкою, а перед подачею потримайте в кімнатній температурі годину-дві або ж трошки розігрійте, постійно помішуючи, на повільному вогні.

Малиновий соус до м’яса та риби

Фото: freepik.com

Знадобиться:

малина — 500 г

апельсин — 1 шт.

бальзамічний оцет — 2 ст. л.

рідкий мед — 3 ст. л.

Як готувати:

Малину подрібнити блендером і перетерти через сито, щоб позбутися кісточок. Перекласти в сотейник. З апельсина вичавити сік, додати до малини. Також додати бальзамічний оцет і мед. Перемішати та варити на середньому вогні до загустіння (7-10 хвилин), періодично помішуючи. Вимкнути вогонь, накрити кришкою і тримати за кімнатної температури перед подачею.

Молодий часник

Також у липні варто звернути увагу на молодий часник. Їсти його можна свіжим, додаючи в салати, соуси чи вареної картоплі. Або можна приготувати його конфі — так називають кулінарну техніку, що полягає в повільному готуванні в жирі. Таким чином ми матимемо часникове конфі й ароматну часникову олію, яка вбере в себе всі аромати і стане дуже добрим додатком до салатів. А м’якенький, карамелізований часник дуже добре смакує як намазка на хрусткі грінки.

Часник конфі

Фото: prepareandnourish.com

Знадобиться:

часник — 10 головок

свіжий розмарин або чебрець — 2-3 гілочки

духмяний перець горошком — 1 ч. л.

чорний перець горошком — 1 ч. л.

пластівці чилі — 0.5 ч. л.

олія — 2-3 склянки

Як готувати: