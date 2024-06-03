5 рецептів червня — що приготувати з черешні, кабачків, огірків і молодої картоплі

Перший місяць літа тішить розмаїттям зелені, молодих овочів і свіжих ягід. Продовжується сезон полуниці , триває сезон черешні, молодих огірків, кабачків і картоплі. Готуємо запіканку з черешнею, биті огірки по-китайськи, слойки з кабачками, печеню з молодою картоплею та вершкове масло з ароматною літньою зеленню.

До речі, якщо ви шукаєте смачні рецепти з полуницею, маємо для вас добірку оригінальних страв з полуницею від італійського шефа Марко Черветті .

Черешня

Фото: Unsplash/Brooke Lark

Черешня — невизнаний суперфуд. Ці солодкі ягоди багаті на антоціани й поліфеноли. Антоціани мають позитивний вплив на імунну систему, знижують рівень холестерину, а поліфеноли поліпшують роботу мозку, сповільнюючи його старіння.

Що робити з черешнею, крім того, щоб їсти її відрами просто так? Можна приготувати клафуті — французький десерт, щось середнє між пирогом і запіканкою. Клафуті можна готувати як у великій формі, так і в маленьких порційних формочках. А замість черешні можна використовувати вишню, полуницю та будь-які інші свіжі сезонні фрукти-ягоди.

Клафуті з черешнею

черешня — 0,5 кг

яйця — 4 шт.

цукор — 100 г

молоко — 380 мл

борошно — 150 г

ванільний цукор — 1 пакетик

сіль — щіпка

вишневий лікер або наливка (на бажання) — 1 чарка

Як готувати:

Черешню помити, обсушити й видалити кісточки. Якщо робите з лікером, полити ягоди лікером. Якщо ні, то можна і без нього. Яйця збити з цукром до пишної піни. Додати ванільний цукор і сіль, знову збити. Потроху додавати борошно, не перестаючи помішувати. Тісто має бути без грудочок. Потім потроху вливати молоко і теж продовжувати постійно помішувати. На дно форми вилити частину тіста, зверху викласти черешню. Залити ягоди тістом, що залишилося. Присипати зверху цукром і поставити в нагріту до 200 градусів духовку. Випікати близько 45 хвилин. Перед подачею охолодити та посипати цукровою пудрою.

Огірки

Фото: Unsplash/Jonathan Pielmayer

Огірки — це насамперед вода, тож їхнє споживання допомагає утримувати воду в організмі. А вода своєю чергою живить водою клітини шкіри та забезпечує їй природний блиск. Крім того, у складі огірків містяться антиоксиданти, як от вітамін С та бета-каротин, що захищають клітини від пошкоджень вільних радикалів та покращують загальний стан здоров’я та шкіри.

Найпростіша страва з огірків — це салат. Радити приготувати салат з огірками і вареними яйцями зі сметаною або ж овочеву салатку з духмяною соняшниковою олійкою ми не будемо — це надто очевидно. Натомість пропонуємо приготувати биті огірки по-китайськи — свіжа й освіжальна закуска або чудовий гарнір до м’яса на грилі.

Биті огірки по-китайськи

огірки — 5-6 шт.

часник — 2 зубчики

соєвий соус — 2 ст. л.

рисовий оцет — 1 ч. л.

кунжутна олія — 1 ст. л.

кунжут — 2 ч. л.

пластівці чилі — на смак

Як готувати:

Огірки розрізати вздовж дві частини. Покласти на дошку зрізом донизу і трохи відбити кухонним молотком або качалкою. Потім порізати брусочками. Часник дрібно нарізати або пропустити через прес. Додати соєвий соус, оцет, пластівці чилі, олію і кунжут. Добре перемішати. Цією заправкою залити огірки та поставити в холодильник на 15-20 хвилин перед подачею.

Кабачки

Фото: Unsplash/Igor Osinchuk

Кабачки — низькокалорійні, тому їх можна вживати при будь-якій дієті. Вони корисні для серця та кровообігу, бо мають низький вміст жирів та натрію і високий рівень клітковини та калію. Цукіні підтримують артеріальний тиск та знижують холестерин, мають легкий сечогінний ефект. 4. Кабачки сприяють поліпшенню гормонального фону.

Пропонуємо приготувати відкритий пиріг з кабачками. Якщо купити готове листкове тісто, на приготування цієї страви ви витратите лічені хвилини — хіба що спочатку доведеться трошки почекати, поки розморозиться тісто, а потім дочекатися, поки пиріг спечеться в духовці.

Слойки з кабачками

листкове тісто — 2 шт.

невеличкі кабачки — 3-4 шт.

крем-сир — 200 г

часник — 3 зубчики

яйце — 1 шт.

сіль, перець — на смак

Як готувати:

Тісто розморозити. Розкачати на присипаній борошном поверхні, нарізати невеличкими квадратами. Часник почистити й нарізати пластинками. Кабачки помити, витерти насухо й нарізати тоненькими кільцями ножем або теркою-мандоліною. Кожен шматочок тіста змастити тонким шаром крем-сиру, зверху щільно по периметру викласти кружальця кабачків, відступаючи трошки від країв. На кабачки розкласти пластівці часнику. Краї тіста підгорнути, трошки закривши кабачки. Змастити краї збитим яйцем. Викласти слойки на деко, застелене пергаментом. Поставити в нагріту до 200 градусів духовку. Запікати близько 10 хвилин — тісто має трошки піднятися і засмагнути.

Молода картопля

Фото: Unsplash/Kelly Sikkema

Молода картопля — скарбничка з корисними елементами. У ній містяться вітаміни A, B1, B2, B5, B6, C, E, K, ніацин, холін, фолієва кислота. А ще вона багата на біофлавоноїди, які є найсильнішими антиоксидантами. Вони продовжують молодість і покращують здоров’я, перешкоджаючи розвитку пухлин, захищаючи судини і зміцнюючи стінки клітин.

Пропонуємо приготувати традиційну українську страву — печеню з молодої картоплі та грибів. Печеня взагалі-то означає обсмажене та запечене м’ясо, але в піст його часто замінювали грибами. Даємо універсальний варіант із печерицями, бо їх можна знайти в будь-яку пору року. Проте підійдуть і гливи, і зморшки, і лисички, і опеньки, і білі.

Печеня з грибами і молодою картоплею

молода картопля — 1 кг

печериці — 500 г

велика цибуля — 1 шт.

часник — 3 зубчики

олія — для смаження

сіль, перець, спеції і трави — на смак

Як готувати:

Картоплю помити, відварити в кожушках до м’якості. Краще брати дрібну картоплю, якщо у вас великі за розміром бульби, перед тим як варити, треба розрізати їх на дві або чотири частини. Цибулю почистити, дрібно нашаткувати, обсмажити у невеликій кількості олії до прозорості. Коли буде готова, перекласти в глибоку миску. На пательні, в якій ми готували цибулю, посмажити гриби — якщо вони невеликого розміру, можна смажити цілі. Додати подрібнений часник і смажити на великому вогні, доки гриби не стануть рум’яними. Гриби перед приготуванням краще не мити, бо вони будуть пускати воду. Краще за все почистити їх щіточкою. Готові гриби перекласти в миску із цибулею, додати відварену картоплю, сіль і перець, посипати улюбленими духмяними травами і трохи полити олією. Добре перемішати, щоб спеції та олія вкрили овочі з усіх боків. Викласти все у змащену олією жаростійку форму та поставити в нагріту до 200 градусів духовку. Запікати хвилин 15–20 або доти, поки картопля не отримає красиву золотаву скоринку.

Кріп і петрушка

Фото: Unsplash/pintando la luz

Кріп і петрушку також можна знайти на ринках у червні. Попри смак і аромат, ці зелені трави також ще приносять дуже багато користі. Так, ефірні олії в кропі мають антибактеріальну дію, а флавоноїди захищають здоров’я серця завдяки своїм потужним антиоксидантним та протизапальним властивостям. А петрушка багата на вітамін К, який є надважливим для здоров’я кісток. У 30 грамах цієї зелені міститься аж 547% денної норми цього вітаміну.

Пропонуємо приготувати з кропом і петрушкою вершкове масло. Воно стане чудовим додатком до вареною молодої картопельки або ж його можна просто мазати на свіжий хліб. На бажання можна додати в масло часник, але тоді воно матиме пікантний смак і запах і перед важливими зустрічами його краще не їсти.

Вершкове масло з зеленню

вершкове масло — 1 пачка

кріп — 1/2 пучок

петрушка — 1/2 пучок

часник — на бажання

сіль — на смак

Як готувати: