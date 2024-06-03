5 рецептів червня — що приготувати з черешні, кабачків, огірків і молодої картоплі
Перший місяць літа тішить розмаїттям зелені, молодих овочів і свіжих ягід. Продовжується сезон полуниці, триває сезон черешні, молодих огірків, кабачків і картоплі. Готуємо запіканку з черешнею, биті огірки по-китайськи, слойки з кабачками, печеню з молодою картоплею та вершкове масло з ароматною літньою зеленню.
До речі, якщо ви шукаєте смачні рецепти з полуницею, маємо для вас добірку оригінальних страв з полуницею від італійського шефа Марко Черветті.
Черешня
Черешня — невизнаний суперфуд. Ці солодкі ягоди багаті на антоціани й поліфеноли. Антоціани мають позитивний вплив на імунну систему, знижують рівень холестерину, а поліфеноли поліпшують роботу мозку, сповільнюючи його старіння.
Що робити з черешнею, крім того, щоб їсти її відрами просто так? Можна приготувати клафуті — французький десерт, щось середнє між пирогом і запіканкою. Клафуті можна готувати як у великій формі, так і в маленьких порційних формочках. А замість черешні можна використовувати вишню, полуницю та будь-які інші свіжі сезонні фрукти-ягоди.
Клафуті з черешнею
- черешня — 0,5 кг
- яйця — 4 шт.
- цукор — 100 г
- молоко — 380 мл
- борошно — 150 г
- ванільний цукор — 1 пакетик
- сіль — щіпка
- вишневий лікер або наливка (на бажання) — 1 чарка
Як готувати:
- Черешню помити, обсушити й видалити кісточки. Якщо робите з лікером, полити ягоди лікером. Якщо ні, то можна і без нього.
- Яйця збити з цукром до пишної піни. Додати ванільний цукор і сіль, знову збити. Потроху додавати борошно, не перестаючи помішувати. Тісто має бути без грудочок.
- Потім потроху вливати молоко і теж продовжувати постійно помішувати.
- На дно форми вилити частину тіста, зверху викласти черешню. Залити ягоди тістом, що залишилося.
- Присипати зверху цукром і поставити в нагріту до 200 градусів духовку. Випікати близько 45 хвилин. Перед подачею охолодити та посипати цукровою пудрою.
Огірки
Огірки — це насамперед вода, тож їхнє споживання допомагає утримувати воду в організмі. А вода своєю чергою живить водою клітини шкіри та забезпечує їй природний блиск. Крім того, у складі огірків містяться антиоксиданти, як от вітамін С та бета-каротин, що захищають клітини від пошкоджень вільних радикалів та покращують загальний стан здоров’я та шкіри.
Найпростіша страва з огірків — це салат. Радити приготувати салат з огірками і вареними яйцями зі сметаною або ж овочеву салатку з духмяною соняшниковою олійкою ми не будемо — це надто очевидно. Натомість пропонуємо приготувати биті огірки по-китайськи — свіжа й освіжальна закуска або чудовий гарнір до м’яса на грилі.
Биті огірки по-китайськи
- огірки — 5-6 шт.
- часник — 2 зубчики
- соєвий соус — 2 ст. л.
- рисовий оцет — 1 ч. л.
- кунжутна олія — 1 ст. л.
- кунжут — 2 ч. л.
- пластівці чилі — на смак
Як готувати:
- Огірки розрізати вздовж дві частини. Покласти на дошку зрізом донизу і трохи відбити кухонним молотком або качалкою. Потім порізати брусочками.
- Часник дрібно нарізати або пропустити через прес. Додати соєвий соус, оцет, пластівці чилі, олію і кунжут. Добре перемішати.
- Цією заправкою залити огірки та поставити в холодильник на 15-20 хвилин перед подачею.
Кабачки
Кабачки — низькокалорійні, тому їх можна вживати при будь-якій дієті. Вони корисні для серця та кровообігу, бо мають низький вміст жирів та натрію і високий рівень клітковини та калію. Цукіні підтримують артеріальний тиск та знижують холестерин, мають легкий сечогінний ефект. 4. Кабачки сприяють поліпшенню гормонального фону.
Пропонуємо приготувати відкритий пиріг з кабачками. Якщо купити готове листкове тісто, на приготування цієї страви ви витратите лічені хвилини — хіба що спочатку доведеться трошки почекати, поки розморозиться тісто, а потім дочекатися, поки пиріг спечеться в духовці.
Слойки з кабачками
- листкове тісто — 2 шт.
- невеличкі кабачки — 3-4 шт.
- крем-сир — 200 г
- часник — 3 зубчики
- яйце — 1 шт.
- сіль, перець — на смак
Як готувати:
- Тісто розморозити. Розкачати на присипаній борошном поверхні, нарізати невеличкими квадратами.
- Часник почистити й нарізати пластинками. Кабачки помити, витерти насухо й нарізати тоненькими кільцями ножем або теркою-мандоліною.
- Кожен шматочок тіста змастити тонким шаром крем-сиру, зверху щільно по периметру викласти кружальця кабачків, відступаючи трошки від країв. На кабачки розкласти пластівці часнику.
- Краї тіста підгорнути, трошки закривши кабачки. Змастити краї збитим яйцем.
- Викласти слойки на деко, застелене пергаментом. Поставити в нагріту до 200 градусів духовку. Запікати близько 10 хвилин — тісто має трошки піднятися і засмагнути.
Молода картопля
Молода картопля — скарбничка з корисними елементами. У ній містяться вітаміни A, B1, B2, B5, B6, C, E, K, ніацин, холін, фолієва кислота. А ще вона багата на біофлавоноїди, які є найсильнішими антиоксидантами. Вони продовжують молодість і покращують здоров’я, перешкоджаючи розвитку пухлин, захищаючи судини і зміцнюючи стінки клітин.
Пропонуємо приготувати традиційну українську страву — печеню з молодої картоплі та грибів. Печеня взагалі-то означає обсмажене та запечене м’ясо, але в піст його часто замінювали грибами. Даємо універсальний варіант із печерицями, бо їх можна знайти в будь-яку пору року. Проте підійдуть і гливи, і зморшки, і лисички, і опеньки, і білі.
Печеня з грибами і молодою картоплею
- молода картопля — 1 кг
- печериці — 500 г
- велика цибуля — 1 шт.
- часник — 3 зубчики
- олія — для смаження
- сіль, перець, спеції і трави — на смак
Як готувати:
- Картоплю помити, відварити в кожушках до м’якості. Краще брати дрібну картоплю, якщо у вас великі за розміром бульби, перед тим як варити, треба розрізати їх на дві або чотири частини.
- Цибулю почистити, дрібно нашаткувати, обсмажити у невеликій кількості олії до прозорості. Коли буде готова, перекласти в глибоку миску.
- На пательні, в якій ми готували цибулю, посмажити гриби — якщо вони невеликого розміру, можна смажити цілі. Додати подрібнений часник і смажити на великому вогні, доки гриби не стануть рум’яними. Гриби перед приготуванням краще не мити, бо вони будуть пускати воду. Краще за все почистити їх щіточкою.
- Готові гриби перекласти в миску із цибулею, додати відварену картоплю, сіль і перець, посипати улюбленими духмяними травами і трохи полити олією. Добре перемішати, щоб спеції та олія вкрили овочі з усіх боків.
- Викласти все у змащену олією жаростійку форму та поставити в нагріту до 200 градусів духовку. Запікати хвилин 15–20 або доти, поки картопля не отримає красиву золотаву скоринку.
Кріп і петрушка
Кріп і петрушку також можна знайти на ринках у червні. Попри смак і аромат, ці зелені трави також ще приносять дуже багато користі. Так, ефірні олії в кропі мають антибактеріальну дію, а флавоноїди захищають здоров’я серця завдяки своїм потужним антиоксидантним та протизапальним властивостям. А петрушка багата на вітамін К, який є надважливим для здоров’я кісток. У 30 грамах цієї зелені міститься аж 547% денної норми цього вітаміну.
Пропонуємо приготувати з кропом і петрушкою вершкове масло. Воно стане чудовим додатком до вареною молодої картопельки або ж його можна просто мазати на свіжий хліб. На бажання можна додати в масло часник, але тоді воно матиме пікантний смак і запах і перед важливими зустрічами його краще не їсти.
Вершкове масло з зеленню
- вершкове масло — 1 пачка
- кріп — 1/2 пучок
- петрушка — 1/2 пучок
- часник — на бажання
- сіль — на смак
Як готувати:
- Масло дістати з холодильника за годину-дві перед приготуванням, аби воно стало м’яким.
- Кріп і петрушку помити, обсушити, обірвати листочки з гілочок. Гілочки викинути, листочки дрібно-дрібно посікти. На цьому етапі можна додати пропущений через прес часник.
- Посолити, добре перемішати. Викласти на пергамент і сформувати ковбаску. Загорнути краї пергаменту як цукерку та покласти в морозилку на годину-дві. Потім перекласти в холодильник.