Солодкий омлет — смачний сніданок від Марко Черветті
Смачний сніданок — запорука вдалого дня. Саме тому важливо, щоб ранкова їжа дарувала заряд бадьорості та викликала приємні емоції.
Бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group Марко Черветті пропонує розпочинати день солодким омлетом. Готується він як і звичайний омлет, але з додавання згущеного молока, шоколаду й печива.
На бажання шоколад можна замінити в цьому рецепті улюбленим варенням. А подавати страву можна з маскарпоне або збитими вершками та прикрасити сезонними фруктами та ягодами.
А якщо ви любите сирники на сніданок, радимо приготувати їх за рецептом від Марко Черветті. Він готує їх без борошна, а щоб вони не розпадалися, запікає їх в духовці у формочках.
Знадобиться:
- яйця — 3 шт.
- згущене молоко — 100 г
- молоко — 100 мл
- улюблене печиво — 30 г
- шоколад — 30 г
- вершкове масло — 20 г
- улюблені фрукти та горішки — для подачі
Як готувати:
- Яйця розбити в миску, додати звичайне молоко і збити вінчиком. Додати згущене молоко та знову збити.
- На сковороді розтопити вершкове масло. Вилити яєчну суміш і накрити кришкою. Смажити на середньому вогні хвилин п'ять.
- Шоколад і печиво покришити і додати у сковороду з омлетом. За допомогою лопатки скласти омлет кишенькою, щоб шоколад і печиво були всередині.
- Перекласти омлет на тарілку, прикрасити улюбленими фруктами та горішками або покришеним печивом і подавати.
Фото на обкладинці: nourisheveryday.com
Опубліковано: 19 листопада 2024
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