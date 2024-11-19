Солодкий омлет — смачний сніданок від Марко Черветті

Смачний сніданок — запорука вдалого дня. Саме тому важливо, щоб ранкова їжа дарувала заряд бадьорості та викликала приємні емоції.

Бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group Марко Черветті пропонує розпочинати день солодким омлетом. Готується він як і звичайний омлет, але з додавання згущеного молока, шоколаду й печива.

На бажання шоколад можна замінити в цьому рецепті улюбленим варенням. А подавати страву можна з маскарпоне або збитими вершками та прикрасити сезонними фруктами та ягодами.

А якщо ви любите сирники на сніданок, радимо приготувати їх за рецептом від Марко Черветті. Він готує їх без борошна , а щоб вони не розпадалися, запікає їх в духовці у формочках.

Знадобиться:

яйця — 3 шт.

згущене молоко — 100 г

молоко — 100 мл

улюблене печиво — 30 г

шоколад — 30 г

вершкове масло — 20 г

улюблені фрукти та горішки — для подачі

Як готувати:

Яйця розбити в миску, додати звичайне молоко і збити вінчиком. Додати згущене молоко та знову збити. На сковороді розтопити вершкове масло. Вилити яєчну суміш і накрити кришкою. Смажити на середньому вогні хвилин п'ять. Шоколад і печиво покришити і додати у сковороду з омлетом. За допомогою лопатки скласти омлет кишенькою, щоб шоколад і печиво були всередині. Перекласти омлет на тарілку, прикрасити улюбленими фруктами та горішками або покришеним печивом і подавати.