6 рецептів травня: що готувати з сезонних продуктів

У квітні ми пропонуємо готувати тости з полуницею та авокадо, крамбл з ревенем, смачну намазку з молодим горошком, салат з листям кульбаби, крем-суп з молодої кропиви, а також биту мариновану редиску, яка “завірусилася” в соцмережах.

Нижче ми ділимося покроковими рецептами приготування цих страв. А також радимо використовувати сезонну зелень — раніше, наприклад, ми розповідали вам 7 рецептів весняних салатів .

Тост з полуницею та авокадо

Фото: madlydelish.com

Полуниця — королева травня. Купуйте її, їжте просто так, готуйте з нею компоти та коктейлі, варіть варення та обов'язково додавайте в салати. Ми пропонуємо приготувати тост з полуницею та авокадо — на сніданок зранку, швидку перекуску вдень або як закуску до келиха улюбленого вина ввечері.

Знадобиться:

стигле авокадо — 1 шт.

полуниця — 2 шт.

улюблений хліб — 2 скибочки

фета або кисломолочний сир — 1 ст. л.

свіжа м'ята — 1 гілочка

олія — 1 ч. л.

лимонний сік — 1 ст. л.

мед — 1 ст. л.

Як готувати

Хліб підсушити в тостері або на сухій сковороді. Авокадо розрізати навпіл, видалити кісточку. Дістати м’якоту, розчавити виделкою. Намазати авокадо на підсушені скибки хліба. Полуницю порізати пластинками, викласти на авокадо. Зверху покришити сири. З м'яти обірвати листочки, дрібно нашаткувати. Скласти в чашку, додати олію, лимонний сік і мед. Перемішати, та трошки полити заправкою тости.

Крамбл з ревенем

Фото: thehappyfoodie.co.uk

Ревінь, або як його ще називають румбамбар, ще один король травня. У тандемі з полуницею вони створюють “солодку парочку”, яка прекрасно почуває себе у випічці та напоях. Але окремо від полуниці він також чудовий: його кисленький смак чудово доповнює, наприклад, страви з птиці та десерти з солодким тістом. Саме такий десерт ми і пропонуємо вам приготувати у травні.

Знадобиться

борошно — 225 г

масло вершкове (охолоджене, нарізане кубиками) — 175 г

цукор — 275 г

ревінь (помитий і обрізаний) — 900 г

збиті вершки або ванільне морозиво — для подачі

Як готувати

Розігріти духовку до 190 °C (з конвекцією — до 170 °C). Покласти борошно й масло в чашу кухонного комбайна чи блендера та подрібнити до стану грубих крихт. Або ж розтерти вручну пальцями в мисці. Суміш має вийти грудкувата, а не надто дрібна. Додати 100 г цукру та перемішати. Нарізати ревінь шматочками по 2,5 см. Покласти в миску, додати решту цукру, перемішати й залишити на 15–20 хвилин, періодично перемішуючи — ревінь має злегка пустити сік. Викласти ревінь у форму для запікання. Посипати зверху крихтами. Запікати 45–50 хвилин, поки ревінь не стане м’яким, а верх — золотистим. Подати зі збитими вершками або кулькою ванільного морозива.

Салат з кульбабами

Фото: growforagecookferment.com

Листя кульбаби, так само як і шпинат, латук, рукола та будь-яка інша листова зелень є ідеальним компонентом для салатів. Найпростіший салат — це листя кульбаби, змішане з вареним яйцем і заправлене сметаною чи домашнім майонезом . Ми пропонуємо приготувати салат з кульбабами та молодим горошком — якраз сезон і того, і того.

Знадобиться:

листя кульбабок — 100 г

огірок — 1 шт.

зелений горошок (свіжий або заморожений) — 100 г

олія — 2 ст. л.

лимонний сік — 1 ст. л.

сіль, перець — на смак

Як готувати

Листя кульбабок промити, замочити у холодній підсоленій воді на 30 хвилин, щоб прибрати гіркоту. Потім обсушити та порізати. Скласти у велику миску. Огірок нарізати овочечисткою тонкими пластинками, додати в миску з листям кульбабок. Додати горошок. Якщо у вас заморожений, опустіть його перед цим на пару хвилин у гарячу воду на пару хвилин, а потім відкиньте на друшляк. Посолити й поперчити. Заправити олією та лимонним соком, перемішати та одразу подавати.

Крем-суп з молодої кропиви

Фото: theawesomegreen.com

Суп із кропиви — популярна страва в усіх країнах, де вона росте. В Україні цю страву готують наприкінці весни — напочатку літа, коли листя молоде та ніжне. І так, не бійтеся, що кропива буде “кусатися”, в цьому рецепти ми обдаємо її окропом, через що вона втрачає свою пекучість.

Знадобиться:

кропива — 200 г

картопля – 2 шт.

біла цибуля — 1 шт.

часник – 2 зубчики

вершки — 100 мл

вода або бульйон – 1 л

олія — для смаження

сіль, перець — на смак

Як готувати

Кропиву перебрати, промити та ошпарити окропом. Одразу перекласти в миску з крижаною водою або з льодом, це допоможе зберегти її яскраво-зелений колір. Картоплю, цибулю та часник очистити. Картоплю порізати невеликими кубиками, цибулю та часник дрібно нашаткувати. У каструлі з товстим дном розігріти олію, обсмажити цибулю з часником до прозорості. Додати картоплю, залити водою або бульйоном, довести до кипіння. Варити до готовності картоплі (приблизно 15–20 хвилин). Потім додати кропиву, варити ще 5 хвилин. Зняти з вогню, збити все блендером до однорідності. Влити вершки, посолити, поперчити. Прогріти суп ще раз, не доводячи до кипіння. Перед подачею прикрасити насінням, горішками або тонко нарізаними кружальцями редиски.

Бита маринована редиска

Фото: freepik.com

У травні триває сезон редиски, радимо не оминати її увагою. Приготуйте крем-суп з редискою або смачний салат з яблуком, бобовими чи апельсинами. А ще обов'язково скуштуйте биту мариновану редиску, яка завірусилася TikTok та Instagram: готується вона дуже просто, смак має неймовірний, можна їсти як закуску або як гарнір до смаженого м'яса.

Знадобиться:

редиска — 500 г

часник — 3-4 зубчики

олія — 2 ст. л.

оцет — 3 ст. л.

цукор — 1 ст. л.

сіль — 1 ч. л.

зелень — на смак

Як готувати

Редиску помити, відрізати хвостики та гарненько відбити кулінарним молотком — вона має тріснути. Часник почистити й пропустити через прес, зелень дрібно нашаткувати. Скласти в банку, яка закривається щільною кришкою. Додати в банку биту редиску, додати оцет, олію, сіль і цукор. Закрити банку і гарненько потрусити, щоб інгредієнти перемішалися. Поставити в холодильник мінімум на 3 години, а краще — на ніч.

Діп із фети та молодого горошку

Фото: joeats.net

Молодий зелений горошок недарма називають цукровим, смак у нього дуже ніжний і солодкий. Якщо підсилити цей природний цукор спеціями — наприклад, сіллю та лимонним соком — вийде справжній вибух смаку. Пропонуємо приготувати діп-намазку із фети та молодого горошку. В поєднанні з м'ятою виходить дуже ніжний і свіжий смак.

Знадобиться

свіжа м’ята — 2–3 гілочки

молодий горошок — 1 склянка

грецький йогурт без добавок — 1/2 склянки

сир фета — 60 г

олія — 2 ст. л.

сік одного лимона

сіль — 1/2 ч. л.

перець чорний мелений — 1/4 ч. л.

Як готувати