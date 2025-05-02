6 рецептів травня: що готувати з сезонних продуктів
У квітні ми пропонуємо готувати тости з полуницею та авокадо, крамбл з ревенем, смачну намазку з молодим горошком, салат з листям кульбаби, крем-суп з молодої кропиви, а також биту мариновану редиску, яка “завірусилася” в соцмережах.
Нижче ми ділимося покроковими рецептами приготування цих страв. А також радимо використовувати сезонну зелень — раніше, наприклад, ми розповідали вам 7 рецептів весняних салатів.
Тост з полуницею та авокадо
Полуниця — королева травня. Купуйте її, їжте просто так, готуйте з нею компоти та коктейлі, варіть варення та обов'язково додавайте в салати. Ми пропонуємо приготувати тост з полуницею та авокадо — на сніданок зранку, швидку перекуску вдень або як закуску до келиха улюбленого вина ввечері.
Знадобиться:
- стигле авокадо — 1 шт.
- полуниця — 2 шт.
- улюблений хліб — 2 скибочки
- фета або кисломолочний сир — 1 ст. л.
- свіжа м'ята — 1 гілочка
- олія — 1 ч. л.
- лимонний сік — 1 ст. л.
- мед — 1 ст. л.
Як готувати
- Хліб підсушити в тостері або на сухій сковороді.
- Авокадо розрізати навпіл, видалити кісточку. Дістати м’якоту, розчавити виделкою. Намазати авокадо на підсушені скибки хліба.
- Полуницю порізати пластинками, викласти на авокадо. Зверху покришити сири.
- З м'яти обірвати листочки, дрібно нашаткувати. Скласти в чашку, додати олію, лимонний сік і мед. Перемішати, та трошки полити заправкою тости.
Крамбл з ревенем
Ревінь, або як його ще називають румбамбар, ще один король травня. У тандемі з полуницею вони створюють “солодку парочку”, яка прекрасно почуває себе у випічці та напоях. Але окремо від полуниці він також чудовий: його кисленький смак чудово доповнює, наприклад, страви з птиці та десерти з солодким тістом. Саме такий десерт ми і пропонуємо вам приготувати у травні.
Знадобиться
- борошно — 225 г
- масло вершкове (охолоджене, нарізане кубиками) — 175 г
- цукор — 275 г
- ревінь (помитий і обрізаний) — 900 г
- збиті вершки або ванільне морозиво — для подачі
Як готувати
- Розігріти духовку до 190 °C (з конвекцією — до 170 °C).
- Покласти борошно й масло в чашу кухонного комбайна чи блендера та подрібнити до стану грубих крихт. Або ж розтерти вручну пальцями в мисці. Суміш має вийти грудкувата, а не надто дрібна.
- Додати 100 г цукру та перемішати.
- Нарізати ревінь шматочками по 2,5 см. Покласти в миску, додати решту цукру, перемішати й залишити на 15–20 хвилин, періодично перемішуючи — ревінь має злегка пустити сік.
- Викласти ревінь у форму для запікання. Посипати зверху крихтами.
- Запікати 45–50 хвилин, поки ревінь не стане м’яким, а верх — золотистим.
- Подати зі збитими вершками або кулькою ванільного морозива.
Салат з кульбабами
Листя кульбаби, так само як і шпинат, латук, рукола та будь-яка інша листова зелень є ідеальним компонентом для салатів. Найпростіший салат — це листя кульбаби, змішане з вареним яйцем і заправлене сметаною чи домашнім майонезом. Ми пропонуємо приготувати салат з кульбабами та молодим горошком — якраз сезон і того, і того.
Знадобиться:
- листя кульбабок — 100 г
- огірок — 1 шт.
- зелений горошок (свіжий або заморожений) — 100 г
- олія — 2 ст. л.
- лимонний сік — 1 ст. л.
- сіль, перець — на смак
Як готувати
- Листя кульбабок промити, замочити у холодній підсоленій воді на 30 хвилин, щоб прибрати гіркоту. Потім обсушити та порізати. Скласти у велику миску.
- Огірок нарізати овочечисткою тонкими пластинками, додати в миску з листям кульбабок. Додати горошок. Якщо у вас заморожений, опустіть його перед цим на пару хвилин у гарячу воду на пару хвилин, а потім відкиньте на друшляк.
- Посолити й поперчити. Заправити олією та лимонним соком, перемішати та одразу подавати.
Крем-суп з молодої кропиви
Суп із кропиви — популярна страва в усіх країнах, де вона росте. В Україні цю страву готують наприкінці весни — напочатку літа, коли листя молоде та ніжне. І так, не бійтеся, що кропива буде “кусатися”, в цьому рецепти ми обдаємо її окропом, через що вона втрачає свою пекучість.
Знадобиться:
- кропива — 200 г
- картопля – 2 шт.
- біла цибуля — 1 шт.
- часник – 2 зубчики
- вершки — 100 мл
- вода або бульйон – 1 л
- олія — для смаження
- сіль, перець — на смак
Як готувати
- Кропиву перебрати, промити та ошпарити окропом. Одразу перекласти в миску з крижаною водою або з льодом, це допоможе зберегти її яскраво-зелений колір.
- Картоплю, цибулю та часник очистити. Картоплю порізати невеликими кубиками, цибулю та часник дрібно нашаткувати.
- У каструлі з товстим дном розігріти олію, обсмажити цибулю з часником до прозорості. Додати картоплю, залити водою або бульйоном, довести до кипіння. Варити до готовності картоплі (приблизно 15–20 хвилин). Потім додати кропиву, варити ще 5 хвилин.
- Зняти з вогню, збити все блендером до однорідності. Влити вершки, посолити, поперчити. Прогріти суп ще раз, не доводячи до кипіння. Перед подачею прикрасити насінням, горішками або тонко нарізаними кружальцями редиски.
Бита маринована редиска
У травні триває сезон редиски, радимо не оминати її увагою. Приготуйте крем-суп з редискою або смачний салат з яблуком, бобовими чи апельсинами. А ще обов'язково скуштуйте биту мариновану редиску, яка завірусилася TikTok та Instagram: готується вона дуже просто, смак має неймовірний, можна їсти як закуску або як гарнір до смаженого м'яса.
Знадобиться:
- редиска — 500 г
- часник — 3-4 зубчики
- олія — 2 ст. л.
- оцет — 3 ст. л.
- цукор — 1 ст. л.
- сіль — 1 ч. л.
- зелень — на смак
Як готувати
- Редиску помити, відрізати хвостики та гарненько відбити кулінарним молотком — вона має тріснути.
- Часник почистити й пропустити через прес, зелень дрібно нашаткувати. Скласти в банку, яка закривається щільною кришкою.
- Додати в банку биту редиску, додати оцет, олію, сіль і цукор. Закрити банку і гарненько потрусити, щоб інгредієнти перемішалися.
- Поставити в холодильник мінімум на 3 години, а краще — на ніч.
Діп із фети та молодого горошку
Молодий зелений горошок недарма називають цукровим, смак у нього дуже ніжний і солодкий. Якщо підсилити цей природний цукор спеціями — наприклад, сіллю та лимонним соком — вийде справжній вибух смаку. Пропонуємо приготувати діп-намазку із фети та молодого горошку. В поєднанні з м'ятою виходить дуже ніжний і свіжий смак.
Знадобиться
- свіжа м’ята — 2–3 гілочки
- молодий горошок — 1 склянка
- грецький йогурт без добавок — 1/2 склянки
- сир фета — 60 г
- олія — 2 ст. л.
- сік одного лимона
- сіль — 1/2 ч. л.
- перець чорний мелений — 1/4 ч. л.
Як готувати
- Покласти листя м’яти у чашу блендера або кухонного комбайна та подрібнити.
- Додати решту інгредієнтів та збити до однорідної консистенції.
- Скуштувати та за потреби скоригувати приправи.
- Подати з чипсами, овочами або скибочками хліба.