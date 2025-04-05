5 рецептів квітня: що готувати з сезонних продуктів

У квітні ми пропонуємо готувати шпинатні сирники на сніданок, на обід подавати крем-суп з редиски, на перекус — швидкий пиріг зі спаржею із готового листкового тіста та “шаурму” з салатним листям замість лаваша (привіт усім, хто має непереносність глютену).

Ділимося покроковими рецептами приготування цих страв. А також радимо використовувати у квітні сезонну зелень — раніше, ми розповідали вам 7 рецептів весняних салатів .

Крем-суп з редиски

Редиска, безперечно, королева квітня. Яскрава, трошки гостренька — вона чудово смакує як сирою, так і в смаженому вигляді. Еге ж, як і будь-який коренеплід, її спокійно можна і варити, і смажити, і запікати, а також готувати з неї крем-суп. Його ми вам і пропонуємо приготувати.

Фото: eat-this.org

Знадобиться:

редиска — 500 г;

картопля — 2 шт.;

ріпчаста цибуля — 1 шт.;

бульйон — 2 склянки;

олія — для смаження;

сіль, перець — на смак;

вершки — на смак.

Як готувати

Цибулю почистити, дрібно нашаткувати. Викласти в каструлю, й обсмажити в олії до прозорості. Картоплю почистити, порізати невеличкими кубиками додати до цибулі, теж швидко обсмажити. Залити бульйоном так, щоб рідина покривала картоплю на два пальці. Довести до кипіння, потім зменшити вогонь і варити до готовності картоплі. Редиску помити, відрізати хвостики. Порізати на дві-чотири частини. Коли картопля буде готова, додати редиску й проварити все разом буквально пару хвилин. Збити все блендером, додаючи вершки стільки, наскільки густої консистенції суп ви хочете. Додати сіль і перець на смак, прогріти на повільному вогні та подавати суп гарячим.

Слойки зі спаржею

Спаржа — ще одна королева квітня. Сезон у неї короткий, триває лише до червня, тож радимо встигнути насолодися цим чудовим яскравим овочем. Приготуйте з нею, наприклад, чудові слойки-пиріжки з готового листкового тіста. Готується страва напрочуд легко, найдовше в цьому процесі — розморозити готове тісто.

Фото: maesmenu.com

Знадобиться:

готове листкове тісто — 500 г;

спаржа — 1 пучок;

моцарела — 300 г;

яйце — 1 шт.;

сіль, перець — на смак.

Як готувати

Тісто розморозити. Моцарелу нарізати скибками. Духовку розігріти на 200 градусів. Відрізати жорсткі кінцівки в аспарагуса, опустити вершечки в киплячу підсолену воду на 2 хвилини. Після цього дістати й залити холодною водою або перекласти в миску з льодом. Це необхідно, аби спаржа зберегла свій яскравий колір. Розморожене тісто розкачати на присипаній борошном поверхні та нарізати на прямокутники. На кожному прямокутничку зробити надрізи ножем по периметру, відступаючи трошки від краю. Викласти на кожен шматок тіста скибку моцарели, зверху — спаржу. Надрізані краї змастити збитим яйцем. Перекласти слойки на застелене пергаментом деко та поставити в нагріту духовку. Запікати приблизно 10 хвилин — точний час залежить від вашої духовки. Слідкуйте за тістом: воно має піднятися по краях і стати золотисто-коричневим, а сир — розплавитися.

Сирники за шпинатом

Сезон шпинату також стартує у квітні, тож беріть його, готуйте по максимуму — він корисний і має нейтральний смак, тож його можна додавати в будь-які страви та гратися з усіма спеціями на світі. Ми пропонуємо приготувати солоні сирники зі шпинатом — чудовий сніданок та відмінна альтернатива солодкій класиці.

Фото: minimalistbaker.com

Знадобиться:

кисломолочний сир — 500 г;

шпинат — 100 г;

велике яйце — 1 шт.;

борошно — 50 г + для обкачування;

олія — для смаження;

сіль — на смак.

Як готувати

Сир перетерти через сито або перебити блендером до однорідної маси. Шпинат помити й підсушити паперовими рушниками. Дрібно посікти ножем. Додати до перетертого сиру. Додати яйце, борошно та сіль. За бажанням ще можна додати пропущений через прес зубчик або два часнику. Добре вимішати масу. Вологими руками сформувати сирники. Обваляти їх в борошні з усіх боків, викладати на добре розігріту та добре змащену олією пательню. Смажити до золотавої скоринки з обох боків.

“Шаурма” з листям салату

Салат латук, сезон якого теж стартує у квітні, годиться не лише для того, аби нарвати його та додати в миску з салатом. З нього також можна робити чудові роли, загортаючи різні інгредієнти як у лаваш. Начинкою може бути що завгодно: улюблені овочі або м'ясо, солона рибка, запечені креветки, салат з консервованого тунця з вареними яйцями та домашнім майонезом . Ми пропонуємо загорнути в листя салату курочку в азійському стилі.

Фото: savvybites.co.uk

Знадобиться:

куряче філе — 2 шт.;

часник — 3 зубчики;

соєвий соус — 2 ст. л.;

устричний соус або соус теріякі — 2 ст. л.;

рисовий або звичайний оцет — 1 ст. л.;

кунжутна олія — 2 ст. л. + для смаження;

пластівці чилі — 1/3 ч. л. (або на смак);

сирий арахіс — жменя;

салат латук — для подачі;

кінза, зелена цибуля — для подачі.

Як готувати

Куряче філе порізати невеличкими кубиками або тонкими смужками. Викласти в миску, додати соєвий соус, оцет, кунжутну олію, пластівці чилі, устричний або теріякі соус, а також пропущений через прес часник. Перемішати й відставити хвилин на 20-30, щоб курка замаринувалася. Арахіс почистити, обсмажити на сухій пательні. Викласти на дошку і подрібнити ножем або качалкою для тіста. Відставити. Замариновану курку обсмажити в кунжутній олії. Смажимо хвилин 10 на середньому вогні, помішуючи. Готову курку змішати зі смаженим арахісом та розкласти на салатне листя. Подавати як тако або ж згорнути ролом, як шаурму.

На бажання до цієї страви можна приготувати азійський арахісовий соус — ним можна як полити курку зверху, так і вмочувати в нього шаурму.

Ягня зі спеціями

Квітень — сезон молодого ягняти. Звісна річ, баранину та ягнятину можна знайти цілий рік, але саме навесні вона найсмачніша і найсвіжіша. Річ у тім, що вівці зазвичай народжують в лютому-березні, тож ягнята вже у квітні-травні досягають потрібної ваги та мають ніжне й соковите м’ясо, при цьому воно не таке жирне, як у ягнят, забитих восени, та не має специфічного запаху баранини. У багатьох країнах Великдень (тобто у квітні) — це час, коли готують ягня. У Франції, Греції та Італії ягнятина є традиційною та обов'язковою стравою святкового столу.

Ми пропонуємо приготувати ніжку ягняти — запекти її до такого стану, що вона просто розпадатиметься на волокна.

Фото: mindfood.com

Знадобиться:

ніжка ягняти – 1 шт. (2,5–3 кг);

сіль – 10 г;

чорний перець – 5 г;

паприка – 5 г;

сушений часник – 5 г;

розмарин (свіжий або сушений) – 3 г;

чебрець (свіжий або сушений) – 3 г;

мед – 20 г;

гірчиця діжонська – 30 г;

олія – 50 мл;

лимонний сік – 30 мл;

сухе вино – 100 мл;

бульйон – 200 мл.

Як готувати