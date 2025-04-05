5 рецептів квітня: що готувати з сезонних продуктів
У квітні ми пропонуємо готувати шпинатні сирники на сніданок, на обід подавати крем-суп з редиски, на перекус — швидкий пиріг зі спаржею із готового листкового тіста та “шаурму” з салатним листям замість лаваша (привіт усім, хто має непереносність глютену).
Ділимося покроковими рецептами приготування цих страв. А також радимо використовувати у квітні сезонну зелень — раніше, ми розповідали вам 7 рецептів весняних салатів.
Крем-суп з редиски
Редиска, безперечно, королева квітня. Яскрава, трошки гостренька — вона чудово смакує як сирою, так і в смаженому вигляді. Еге ж, як і будь-який коренеплід, її спокійно можна і варити, і смажити, і запікати, а також готувати з неї крем-суп. Його ми вам і пропонуємо приготувати.
Знадобиться:
- редиска — 500 г;
- картопля — 2 шт.;
- ріпчаста цибуля — 1 шт.;
- бульйон — 2 склянки;
- олія — для смаження;
- сіль, перець — на смак;
- вершки — на смак.
Як готувати
- Цибулю почистити, дрібно нашаткувати. Викласти в каструлю, й обсмажити в олії до прозорості.
- Картоплю почистити, порізати невеличкими кубиками додати до цибулі, теж швидко обсмажити. Залити бульйоном так, щоб рідина покривала картоплю на два пальці. Довести до кипіння, потім зменшити вогонь і варити до готовності картоплі.
- Редиску помити, відрізати хвостики. Порізати на дві-чотири частини. Коли картопля буде готова, додати редиску й проварити все разом буквально пару хвилин.
- Збити все блендером, додаючи вершки стільки, наскільки густої консистенції суп ви хочете.
- Додати сіль і перець на смак, прогріти на повільному вогні та подавати суп гарячим.
Слойки зі спаржею
Спаржа — ще одна королева квітня. Сезон у неї короткий, триває лише до червня, тож радимо встигнути насолодися цим чудовим яскравим овочем. Приготуйте з нею, наприклад, чудові слойки-пиріжки з готового листкового тіста. Готується страва напрочуд легко, найдовше в цьому процесі — розморозити готове тісто.
Знадобиться:
- готове листкове тісто — 500 г;
- спаржа — 1 пучок;
- моцарела — 300 г;
- яйце — 1 шт.;
- сіль, перець — на смак.
Як готувати
- Тісто розморозити. Моцарелу нарізати скибками. Духовку розігріти на 200 градусів.
- Відрізати жорсткі кінцівки в аспарагуса, опустити вершечки в киплячу підсолену воду на 2 хвилини. Після цього дістати й залити холодною водою або перекласти в миску з льодом. Це необхідно, аби спаржа зберегла свій яскравий колір.
- Розморожене тісто розкачати на присипаній борошном поверхні та нарізати на прямокутники.
- На кожному прямокутничку зробити надрізи ножем по периметру, відступаючи трошки від краю. Викласти на кожен шматок тіста скибку моцарели, зверху — спаржу.
- Надрізані краї змастити збитим яйцем. Перекласти слойки на застелене пергаментом деко та поставити в нагріту духовку. Запікати приблизно 10 хвилин — точний час залежить від вашої духовки. Слідкуйте за тістом: воно має піднятися по краях і стати золотисто-коричневим, а сир — розплавитися.
Сирники за шпинатом
Сезон шпинату також стартує у квітні, тож беріть його, готуйте по максимуму — він корисний і має нейтральний смак, тож його можна додавати в будь-які страви та гратися з усіма спеціями на світі. Ми пропонуємо приготувати солоні сирники зі шпинатом — чудовий сніданок та відмінна альтернатива солодкій класиці.
Знадобиться:
- кисломолочний сир — 500 г;
- шпинат — 100 г;
- велике яйце — 1 шт.;
- борошно — 50 г + для обкачування;
- олія — для смаження;
- сіль — на смак.
Як готувати
- Сир перетерти через сито або перебити блендером до однорідної маси.
- Шпинат помити й підсушити паперовими рушниками. Дрібно посікти ножем. Додати до перетертого сиру.
- Додати яйце, борошно та сіль. За бажанням ще можна додати пропущений через прес зубчик або два часнику. Добре вимішати масу.
- Вологими руками сформувати сирники. Обваляти їх в борошні з усіх боків, викладати на добре розігріту та добре змащену олією пательню. Смажити до золотавої скоринки з обох боків.
“Шаурма” з листям салату
Салат латук, сезон якого теж стартує у квітні, годиться не лише для того, аби нарвати його та додати в миску з салатом. З нього також можна робити чудові роли, загортаючи різні інгредієнти як у лаваш. Начинкою може бути що завгодно: улюблені овочі або м'ясо, солона рибка, запечені креветки, салат з консервованого тунця з вареними яйцями та домашнім майонезом. Ми пропонуємо загорнути в листя салату курочку в азійському стилі.
Знадобиться:
- куряче філе — 2 шт.;
- часник — 3 зубчики;
- соєвий соус — 2 ст. л.;
- устричний соус або соус теріякі — 2 ст. л.;
- рисовий або звичайний оцет — 1 ст. л.;
- кунжутна олія — 2 ст. л. + для смаження;
- пластівці чилі — 1/3 ч. л. (або на смак);
- сирий арахіс — жменя;
- салат латук — для подачі;
- кінза, зелена цибуля — для подачі.
Як готувати
- Куряче філе порізати невеличкими кубиками або тонкими смужками. Викласти в миску, додати соєвий соус, оцет, кунжутну олію, пластівці чилі, устричний або теріякі соус, а також пропущений через прес часник. Перемішати й відставити хвилин на 20-30, щоб курка замаринувалася.
- Арахіс почистити, обсмажити на сухій пательні. Викласти на дошку і подрібнити ножем або качалкою для тіста. Відставити.
- Замариновану курку обсмажити в кунжутній олії. Смажимо хвилин 10 на середньому вогні, помішуючи.
- Готову курку змішати зі смаженим арахісом та розкласти на салатне листя. Подавати як тако або ж згорнути ролом, як шаурму.
На бажання до цієї страви можна приготувати азійський арахісовий соус — ним можна як полити курку зверху, так і вмочувати в нього шаурму.
Ягня зі спеціями
Квітень — сезон молодого ягняти. Звісна річ, баранину та ягнятину можна знайти цілий рік, але саме навесні вона найсмачніша і найсвіжіша. Річ у тім, що вівці зазвичай народжують в лютому-березні, тож ягнята вже у квітні-травні досягають потрібної ваги та мають ніжне й соковите м’ясо, при цьому воно не таке жирне, як у ягнят, забитих восени, та не має специфічного запаху баранини. У багатьох країнах Великдень (тобто у квітні) — це час, коли готують ягня. У Франції, Греції та Італії ягнятина є традиційною та обов'язковою стравою святкового столу.
Ми пропонуємо приготувати ніжку ягняти — запекти її до такого стану, що вона просто розпадатиметься на волокна.
Знадобиться:
- ніжка ягняти – 1 шт. (2,5–3 кг);
- сіль – 10 г;
- чорний перець – 5 г;
- паприка – 5 г;
- сушений часник – 5 г;
- розмарин (свіжий або сушений) – 3 г;
- чебрець (свіжий або сушений) – 3 г;
- мед – 20 г;
- гірчиця діжонська – 30 г;
- олія – 50 мл;
- лимонний сік – 30 мл;
- сухе вино – 100 мл;
- бульйон – 200 мл.
Як готувати
- Ніжку ягняти очистити від зайвого жиру та плівок. У великій мисці змішати: сіль, перець, паприку, сушений часник, розмарин, чебрець, мед, гірчицю, оливкову олію та лимонний сік. Отриманою сумішшю добре натерти м’ясо, втираючи спеції в поверхню.
- Покласти ніжку в герметичний контейнер або обгорнути харчовою плівкою та залишити в холодильнику на ніч (від 6 до 12 годин).
- Духовку розігріти до 140°C. Викласти ягня в глибоку форму для запікання, додати вино та бульйон. Накрити фольгою або кришкою та відправити в духовку.
- Запікати протягом 5 годин, час від часу поливаючи соками, що виділяються. Якщо рідина випаровується, додати ще трохи бульйону.
- Зняти фольгу, підвищити температуру до 180°C і запікати ще 20 хвилин до красивої скоринки. Дістати з духовки, дати м’ясу відпочити 15 хвилин, потім легко розібрати його на волокна. Подавати з картоплею, рисом або зеленим салатом.