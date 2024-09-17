Що готувати з кабачків: смачні страви на сніданок, обід і вечерю
Поки інтерном ширяться меми про врожай кабачків, яких вчергове вродило на городах, ми тихенько готуємо собі смачні страви з цим дивовижним овочем. Бо сезон кабачків і цукіні добігає кінця і якщо не наїстися їх вдосталь зараз, доведеться чекати аж до наступного літа.
Пропонуємо вам приготувати смачні страви з кабачками, підготували для вас меню на цілий день — сніданок, обід, вечеря і перекуска з кабачків на будь-який смак.
Сніданок: кабачкові оладки
Оладки з кабачків або цукіні — чудовий варіант сніданку нашвидкуруч. На приготування цієї страви вам знадобиться максимум 20 хвилин і все, що від вас треба, це потерти кабачки на тертушці, змішати їх з борошном і яйцями та викласти ложкою на сковорідку. Подавайте ці котлетки зі сметаною та копченою або слабосолоною червоною рибою.
Знадобиться:
- кабачки — 2 шт.
- яйце — 1 шт.
- борошно — 2-3 ст. л.
- сіль, перець — на смак
- олія — для смаження
Як готувати:
- Кабачки помити, витерти насухо, натерти на дрібній тертушці. Відтиснути рідину.
- Додати яйце та борошно — борошна необхідно стільки, щоб маса була досить щільною та розтікалася. Посолити, поперчити, добре вимішати ложкою.
- Ложкою викладати на розпечену та змащену олією пательню, смажити дод золотавого кольору з обох боків.
Обід: кабачковий суп з фетою
Цей суп — чудовий варіант на обід, який також досить легко і швидко готується. Якщо ви маєте готовий бульйон (його можна приготувати заздалегідь і заморозити, а потім за необхідності розморожувати), на приготування страви у вас піде лише 20 хвилин. До речі, замість в цьому супі також можна використати броколі, цвітну капусту або зелений горошок, теж буде дуже смачно.
Знадобиться:
- курячий або овочевий бульйон — 1,5 л
- молодий кабачок — 1 шт.
- сир фета — 150 г
- вершки — 100 мл вершків
- часник — 3 зубчики
- цибуля порей — 1 шт.
- куркума — 0.5 ч. л.
- кріп — 5 гілочок
- сіль, перець – на смак
- олія — для смаження
Як готувати:
- Порей добре помити і дрібно нашаткувати. Часник почистити і пропустити через прес. Картоплю почистити та нарізати невеликими кубиками. Кабачок нарізати тонкими півкільцями.
- Цибулю та часник викласти в каструлю з товстим дном і обсмажити до золотавого кольору. Додати картоплю, обсмажити, помішуючи, 2-3 хвилини. Потім залити бульйоном, додати куркуму, трошки солі й перцю, довести до кипіння. Зменшити вогонь і варити, поки картопля не стане м’якою.
- Додати вершки, кабачки і порізану шматочками фету. Перемішати. Скуштувати на смак, за необхідності приправити сіллю і перцем.
- Посипати дрібно різаним кропом і подавати.
Вечеря: кабачкові рулетики з моцарелою
На вечерю пропонуємо приготувати рулетики з моцарелою, запечені в томатному соусі. Якщо ви хочете більш ситний рецепт, ви можете загорнути в смужки кабачків не лише сир, а й м’ясний фарш або шматочки шинки, прошуто чи бекону. Томатний соус, до речі, можна приготувати власноруч, маємо перевірений рецепт від італійського шефа Марко Черветті.
Знадобиться:
- невеликі кабачки — 3 шт.
- моцарела — 300 г
- томатний соус — 1 склянка
- сіль, перець — на смак
- олія — для смаження
Як готувати:
- Кабачки помити, нарізати вздовж тонкими смужками — це можна зробити овочечисткою або гострим ножем. Посолити й обсмажити в олії до м’якості.
- Готові кабачки остудити, викласти на них моцарелу (терту або порізану шматочками) та згорнути кожний шматочок ролом.
- На дно форми для запікання викласти половину томатного соусу, зверху покласти кабачкові роли, щільно складаючи один до одного. Залити другою половиною томатного соусу та щедро присипати моцарелою.
- Поставити в нагріту до 180 градусів духовку та запікати 20 хвилин.
Перекуска: палички в пармезані
Хрусткі палички з молодих кабачків або цукіні — чудовий варіант перекуски або закуски під келих вина чи пива. Якщо “гратися” зі спеціями, щоразу можна отримувати новий смак страви. Також “гратися” можна із соусами: подавайте ці хрусткі кабачки з домашнім майонезом, соусом айолі, кетчупом, йогуртом з ароматною зеленню, гуакамоле або песто. Або зазирніть у добірку соусів від італійського шефа Марко Черветті, там ви точно знайдете щось смачне та цікаве для себе.
Знадобиться:
- молоді кабачки або цукіні — 2 шт.
- олія — 2 ст. л.
- молотий пармезан — 2 ст. л.
- панірувальні сухарі — 2 ст. л.
- сіль, перець — на смак
Як готувати:
- Кабачки помити, витерти насухо. Розрізати: спочатку вздовж, потім навпід поперек, а потім кожну частину ще навпіл.
- Скласти в глибоку миску, посолити й поперчити, додати олію. Добре перемішати, щоб спеції та олія рівномірно огорнули кожен шматочок.
- В іншій мисці змішати панірувальні сухарі та пармезан. Пересипати суміш на пласку таріль і обваляти в ній кожен шматочок кабачка.
- Викласти кабачки на деко, застелене пергаментом так, щоб шматочки не торкалися один одного. Поставити в нагріту до 220 градусів духовку та запікати 10-15 хвилин — кабачки мають стати красиво засмаглими. Дістати, перевернути на інший бік і повернути в духовку ще на 10 хвилин або поки кабачки не стануть золотисто-коричневими.
- Подавати з улюбленим соусом.