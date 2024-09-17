Що готувати з кабачків: смачні страви на сніданок, обід і вечерю

Поки інтерном ширяться меми про врожай кабачків, яких вчергове вродило на городах, ми тихенько готуємо собі смачні страви з цим дивовижним овочем. Бо сезон кабачків і цукіні добігає кінця і якщо не наїстися їх вдосталь зараз, доведеться чекати аж до наступного літа.

Пропонуємо вам приготувати смачні страви з кабачками , підготували для вас меню на цілий день — сніданок, обід, вечеря і перекуска з кабачків на будь-який смак.

Сніданок: кабачкові оладки

Фото: Instagram/testkitchen

Оладки з кабачків або цукіні — чудовий варіант сніданку нашвидкуруч. На приготування цієї страви вам знадобиться максимум 20 хвилин і все, що від вас треба, це потерти кабачки на тертушці, змішати їх з борошном і яйцями та викласти ложкою на сковорідку. Подавайте ці котлетки зі сметаною та копченою або слабосолоною червоною рибою.

Знадобиться:

кабачки — 2 шт.

яйце — 1 шт.

борошно — 2-3 ст. л.

сіль, перець — на смак

олія — для смаження

Як готувати:

Кабачки помити, витерти насухо, натерти на дрібній тертушці. Відтиснути рідину. Додати яйце та борошно — борошна необхідно стільки, щоб маса була досить щільною та розтікалася. Посолити, поперчити, добре вимішати ложкою. Ложкою викладати на розпечену та змащену олією пательню, смажити дод золотавого кольору з обох боків.

Обід: кабачковий суп з фетою

Фото: Instagram/lamaistas.lt

Цей суп — чудовий варіант на обід, який також досить легко і швидко готується. Якщо ви маєте готовий бульйон (його можна приготувати заздалегідь і заморозити, а потім за необхідності розморожувати), на приготування страви у вас піде лише 20 хвилин. До речі, замість в цьому супі також можна використати броколі, цвітну капусту або зелений горошок, теж буде дуже смачно.

Знадобиться:

курячий або овочевий бульйон — 1,5 л

молодий кабачок — 1 шт.

сир фета — 150 г

вершки — 100 мл вершків

часник — 3 зубчики

цибуля порей — 1 шт.

куркума — 0.5 ч. л.

кріп — 5 гілочок

сіль, перець – на смак

олія — для смаження

Як готувати:

Порей добре помити і дрібно нашаткувати. Часник почистити і пропустити через прес. Картоплю почистити та нарізати невеликими кубиками. Кабачок нарізати тонкими півкільцями. Цибулю та часник викласти в каструлю з товстим дном і обсмажити до золотавого кольору. Додати картоплю, обсмажити, помішуючи, 2-3 хвилини. Потім залити бульйоном, додати куркуму, трошки солі й перцю, довести до кипіння. Зменшити вогонь і варити, поки картопля не стане м’якою. Додати вершки, кабачки і порізану шматочками фету. Перемішати. Скуштувати на смак, за необхідності приправити сіллю і перцем. Посипати дрібно різаним кропом і подавати.

Вечеря: кабачкові рулетики з моцарелою

Фото: Instagram/foodnetwork

На вечерю пропонуємо приготувати рулетики з моцарелою, запечені в томатному соусі. Якщо ви хочете більш ситний рецепт, ви можете загорнути в смужки кабачків не лише сир, а й м’ясний фарш або шматочки шинки, прошуто чи бекону. Томатний соус, до речі, можна приготувати власноруч, маємо перевірений рецепт від італійського шефа Марко Черветті.



Знадобиться:

невеликі кабачки — 3 шт.

моцарела — 300 г

томатний соус — 1 склянка

сіль, перець — на смак

олія — для смаження

Як готувати:

Кабачки помити, нарізати вздовж тонкими смужками — це можна зробити овочечисткою або гострим ножем. Посолити й обсмажити в олії до м’якості. Готові кабачки остудити, викласти на них моцарелу (терту або порізану шматочками) та згорнути кожний шматочок ролом. На дно форми для запікання викласти половину томатного соусу, зверху покласти кабачкові роли, щільно складаючи один до одного. Залити другою половиною томатного соусу та щедро присипати моцарелою. Поставити в нагріту до 180 градусів духовку та запікати 20 хвилин.

Перекуска: палички в пармезані

Фото: Іnstagram/lastingredient

Хрусткі палички з молодих кабачків або цукіні — чудовий варіант перекуски або закуски під келих вина чи пива. Якщо “гратися” зі спеціями, щоразу можна отримувати новий смак страви. Також “гратися” можна із соусами: подавайте ці хрусткі кабачки з домашнім майонезом, соусом айолі, кетчупом, йогуртом з ароматною зеленню, гуакамоле або песто. Або зазирніть у добірку соусів від італійського шефа Марко Черветті , там ви точно знайдете щось смачне та цікаве для себе.

Знадобиться:

молоді кабачки або цукіні — 2 шт.

олія — 2 ст. л.

молотий пармезан — 2 ст. л.

панірувальні сухарі — 2 ст. л.

сіль, перець — на смак

Як готувати: