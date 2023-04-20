Київрада розірвала договір оренди землі з посольством росії

118
Анна Григораш
share share

Київрада розірвала договір оренди землі з посольством росії у Києві.

Про це повідомив мер Віталій Кличко.

Також депутати звернулися до Кабінету міністрів щодо повернення майна російського посольства до власності української держави.

Фото: Dmitry Karpezo

Посольство росії розташоване за адресою Повітрофлотський проспект, 27.

Раніше ми писали, що київський ТРЦ Ocean Plaza, який частково перейшов у власність держави, хочуть продати на аукціоні найближчим часом. ТРЦ, належав сімʼї та партнерам російського олігарха Аркадія Ротенберга, близького до Володимира Путіна.

Опубліковано: 20 квітня 2023
Посольство земля Киев війна
share share
Куди поїхати на вихідні: Сім парків під Києвом Куди поїхати на вихідні: Сім парків під Києвом Не лише вишиванки: 8 українських брендів, що створюють одяг та аксесуари в етнічному стилі Не лише вишиванки: 8 українських брендів, що створюють одяг та аксесуари в етнічному стилі Київрада зупинила незаконну забудову Володимирського узвозу: орендатор землі пов'язаний з росією Київрада зупинила незаконну забудову Володимирського узвозу: орендатор землі пов'язаний з росією Цього літа у Києві планують відкрити всі пляжі Цього літа у Києві планують відкрити всі пляжі Київрада виділила землю для будівництва трирівневого паркінгу на Оболоні Київрада виділила землю для будівництва трирівневого паркінгу на Оболоні У Києві проведуть ярмарок на підтримку дітей, які втратили батьків через війну: коли та де У Києві проведуть ярмарок на підтримку дітей, які втратили батьків через війну: коли та де У Києві відкрили “волонтерську піцерію” Freedom Pizza: 70% прибутку віддають на соціальні проєкти У Києві відкрили “волонтерську піцерію” Freedom Pizza: 70% прибутку віддають на соціальні проєкти Фотограф Євген Малолєтка отримав World Press Photo of the Year за світлину пораненої вагітної в Маріуполі Фотограф Євген Малолєтка отримав World Press Photo of the Year за світлину пораненої вагітної в Маріуполі
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.