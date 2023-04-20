Київрада розірвала договір оренди землі з посольством росії у Києві.
Про це повідомив мер Віталій Кличко.
Також депутати звернулися до Кабінету міністрів щодо повернення майна російського посольства до власності української держави.
Посольство росії розташоване за адресою Повітрофлотський проспект, 27.
Раніше ми писали, що київський ТРЦ Ocean Plaza, який частково перейшов у власність держави, хочуть продати на аукціоні найближчим часом. ТРЦ, належав сімʼї та партнерам російського олігарха Аркадія Ротенберга, близького до Володимира Путіна.