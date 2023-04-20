Київрада розірвала договір оренди землі з посольством росії у Києві.

Про це повідомив мер Віталій Кличко.

Також депутати звернулися до Кабінету міністрів щодо повернення майна російського посольства до власності української держави.

Посольство росії розташоване за адресою Повітрофлотський проспект, 27.