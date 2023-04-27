Що пропонують зробити з Голосіївською вежею: 3 пропозиції архітекторів для забудовника

Архітектурно-проєктна група Анни Кирій працює над передпроєктними пропозиціями пристосування Голосіївської вежі, біля якої хочуть звести ЖК.

Команда архітекторів пропонує поділити вежу на п’ять рівнів, пише «Хмарочос».

На її останньому поверсі хочуть зробити місток між баштою і будинком. Сходи мають бути або гвинтові по периметру, або оглядові прямолінійні. Також серед пропозицій — зробити скляний інклюзивний ліфт.

Архітектори мають три пропозиції щодо функціонального зонування вежі. Їх розглядатиме забудовник.

Згідно з першою, перший поверх стає наскрізним прохідним громадським простором. Кафе розташовується на двох поверхах вище. Два верхні рівні займає СПА з басейном. Так вежа стане багатофункціональною і залучатиме людей із різними запитами.

Друга пропозиція: на першому поверсі для студентів НУБіП розташовується прохідний та загальнодоступний заклад громадського харчування. Над кафе відкривається еколого-освітній центр. Так вежа виконуватиме освітню функцію і стане спільним громадським простором.

Третя пропозиція: на останньому поверсі облаштовують кафе з виходом на видовий балкон. На всьому іншому просторі розташовується артцентр. Так вежа стає загальнодоступною атракцією. Це рішення відповідає варіанту з оглядовими прямолінійними сходами.

Нагадаємо, що днями місцеві мешканці побачили біля Голосіївської водонапірної вежі, яку в лютому внесли до переліку об’єктів культурної спадщини, будівельників.

Компанія «Голосіївські вежі» хоче звести ЖК на вулиці Горіхуватський шлях, між будинками 9 та 11. Саме на цій ділянці й розташована 70-річна водонапірна башта.

Юрист забудовника Максим Гринь запевнив журналістів, що жодних будівельних робіт вони наразі проводять: тільки прибирають територію і облаштовують пішохідні доріжки. Також він зазначив, що місцеві жителі контактують з архітекторкою Анною Кирій, яка розробляє концепцію ЖК із пристосуванням водонапірної вежі. Водночас мешканці вважають, що ділянку з вежею треба приєднати до Національного парку «Голосіївський».

Раніше ми писали, що забудовник пропонував жителям «будинку з комахами» викупити квартири, щоб знести пам’ятку та збільшити площу будівництва .

Фото: «Мапа Реновації», «Хмарочос»